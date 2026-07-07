/ஜோலார்பேட்டை: இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்ததை பெற்றோர் கண்டித்ததால் பிளஸ் 2 மாணவி தற்கொலை, சோகத்தில் மூழ்கிய கிராமம்!

ஜோலார்பேட்டை, திருப்பத்தூர்: திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை அருகே, செல்போனில் இன்ஸ்டாகிராம் பார்த்ததை பெற்றோர்கள் கண்டித்ததால், மன உளைச்சலுக்கு ஆளான பிளஸ் டூ மாணவி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டை அடுத்த பால்னங்குப்பம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சுபாஷ். இவரது மகள் சுதா (வயது 17). இவர் அதே பகுதியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் டூ வகுப்பில் படித்து வந்தார். சுதாவுக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் வீடியொக்கள் மற்றும் பிற பதிவுகளை பார்ப்பதில் அதிக ஆர்வம் உள்ளதாக கூறப்படுகின்றது.
இந்த நிலையில், நேற்று மாலை மாணவி சுதா வீட்டில் தனது செல்போனில் இன்ஸ்டாகிராம் (Instagram) பார்த்துக் கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போது, பொதுத்தேர்வு நெருங்கும் வேளையில் படிக்காமல் ஏன் செல்போன் பார்க்கிறாய் என பெற்றோர்கள் சுதாவை கண்டித்ததாகத் தெரிகிறது. வழக்கமாக எப்போதும் கண்டிப்பதை போலவே பெற்றோர் இம்முறையும் சுதாவை கண்டித்துள்ளனர். ஆனால், அதன் விளைவு யாரும் எதிர்பாராத ஒன்றாக இருந்தது.
பெற்றோர்கள் கண்டித்ததால் கடுமையான மன உளைச்சலுக்கு ஆளான சுதா, உடனடியாக வீட்டின் அறைக்குச் சென்று கதவை உள்பக்கமாகப் பூட்டிக்கொண்டார். நீண்ட நேரமாகியும் அவர் வெளியே வராததால், அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர்கள் சுதாவை கதவை திறக்குமாறு சத்தம் போட்டுள்ளனர். ஆனால், உள்ளே இருந்து எந்தப் பதிலும் வராததால், சந்தேகமடைந்து கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்துள்ளனர். அப்போது சுதா அறையில் தூக்கிட்டு தொங்கிய நிலையில் கிடப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
தூக்கில் தொங்கிய சுதாவை அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள் உடனடியாக மீட்டு, சிகிச்சைக்காக திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். அங்கு அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
பின்னர், மேல் சிகிச்சைக்காக கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு மாணவி அனுப்பி வைக்கப்பட்டார். அங்கு தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், இன்று காலை சிகிச்சை பலனின்றி மாணவி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
மகள் உயிரிழந்தது குறித்து மாணவியின் தந்தை சுபாஷ் ஜோலார்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். இந்த புகாரின் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார், மாணவியின் சடலத்தை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், இது குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
பிளஸ் டூ படிக்கும் பள்ளி மாணவி செல்போன் பார்த்ததை கண்டித்ததற்காக தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் ஜோலார்பேட்டை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பிரச்சனை இல்லாத மனிதன் என உலகில் யாரும் இல்லை. இன்னல்கள் வரும்போது அவற்றை தீர்க்க வழிகாண வெண்டுமே தவிர, நம்மை தீர்த்துக்கொள்ள நினைக்கக்கூடாது. எந்த பிரச்சனைக்கும் தற்கொலை தீர்வாகாது!!
உங்களையோ அல்லது உங்களுக்குத் தெரிந்தவர்களையோ ஏதேனும் மன உளைச்சல் அல்லது தற்கொலை எண்ணங்கள் பாதித்தால், கீழ்க்கண்ட எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு இலவசமாக ஆலோசனை பெறலாம்:
மாநில அரசு உதவி எண்: 104
சினேகா தற்கொலை தடுப்பு உதவி மையம்: 044-24640050