செந்தில் பாலாஜி மீது நேரடி அட்டாக்... விளாசித் தள்ளிய ஜோதிமணி - என்ன விஷயம்?

Jothimani Senthil Balaji: முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சமூக வலைதளப்பதிவுக்கு, காங்கிரஸ் மற்றும் காங்கிரஸ் எம்.பி., ஜோதிமணி கடுமையாக எதிர்த்துள்ளார். இதுகுறித்து விரிவாக இதில் காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 24, 2025, 07:07 PM IST
  • செந்தில் பாலாஜி சில நாள்களுக்கு முன் ஒரு பதிவு போட்டுள்ளார்.
  • இது காங்கிரஸ் முகாமில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
  • கடும் எதிர்ப்பால் அந்த பதிவு நீக்கப்பட்டுவிட்டது.

செந்தில் பாலாஜி மீது நேரடி அட்டாக்... விளாசித் தள்ளிய ஜோதிமணி - என்ன விஷயம்?

Jothimani Senthil Balaji Issue: தமிழ்நாடு முன்னாள் அமைச்சரும், திமுகவின் தற்போதைய கரூர் மாவட்ட செயலாளர் செந்தில் பாலாஜி சில நாள்களுக்கு முன் சமூக வலைதளங்களில் போட்ட ஒரு பதிவு அதன் நெருங்கிய கூட்டணிக் கட்சியான காங்கிரஸில் பெரும் பரபரப்பை கிளப்பியது மட்டுமின்றி, எதிர்ப்பையும் சம்பாதித்தது. 

மேலும், தமிழ்நாடு மகளிர் காங்கிரஸின் கடும் எதிர்வினையின் காரணமாக செந்தில் பாலாஜியின் அந்த சமூக வலைதளப்பதிவும் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்நிலையில், செந்தில் பாலாஜியின் அந்த பதிவுக்கு காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் ஜோதிமணி தற்போது கடும் எதிர்வினையை ஆற்றியுள்ளார். அந்தளவுக்கு பெரும் எதிர்ப்பை சம்பாதித்த அந்த பதிவு என்ன, ஜோதிமணியின் விமர்சனம் என்ன என்பதை இங்கு காணலாம்.

Jothimani vs Senthil Balaji: செந்தில் பாலாஜி போட்ட பதிவு

செந்தில் பாலாஜி அவரது சமூக வலைதளப்பக்கத்தில் சில நாள்களுக்கு முன், "தமிழ்நாடு தலைநிமிர, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினின் தலைமையே தேவை என்று உணர்ந்து, கரூர் நகர காங்கிரஸ் மகளிர் அணி தலைவர் எஸ். கவிதா இன்று தன்னை திமுரவில் இணைத்துக்கொண்டார்" என அவர் பதிவிட்டிருந்தார். இந்த பதிவுதான் தமிழ்நாடு மகளிர் காங்கிரஸ் மற்றும் ஜோதிமணியை கடுமையான அதிருப்திக்கு உள்ளாக்கி உள்ளது.  

Jothimani vs Senthil Balaji: 'காங்கிரஸை அவமதித்த செந்தில் பாலாஜி'

இதுகுறித்து ஜோதிமணி இன்று (செப். 24) போட்டுள்ள பதிவில், "சில தினங்களாக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பாக அர்ஜெண்டினாவில் நடைபெற்ற அரசியல் மாநாட்டில் பங்கேற்க வேண்டியிருந்ததால் கரூர் மாவட்ட திமுக மாவட்ட செயலாளர் செந்தில் பாலாஜியின் இந்தப் பதிவு குறித்து உடனடியாக எதிர்வினையாற்ற முடியவில்லை.

கூட்டணி தர்மம் என்பது இரண்டு பக்கமும் இருக்க வேண்டும். திமுகவின் மாவட்ட செயலாளர், ஒரு முன்னாள் அமைச்சர் காங்கிரஸ் கட்சியை இப்படி பொதுவெளியில் அவமதிப்பதை நாங்கள் எப்படிப் புரிந்துகொள்வது? கூட்டணியின் பெயரால் இதுபோன்ற அவமரியாதையை ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். இப்படி நடப்பது இது முதல் முறையல்ல.

Jothimani vs Senthil Balaji: 'கடந்து போய்விட முடியாது'

கூட்டணி என்பது ஒரு கொள்கை அடிப்படையில் பரஸ்பர புரிதல், ஒத்துழைப்பு, நம்பிக்கை   மற்றும் மரியாதையின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படுவது. எந்தச் சூழலிலும் இதில் எதனோடும் சமரசம் செய்துகொள்ள முடியாது. கரூர் நாடாளுமன்றத் தொகுதியில், காங்கிரஸ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் என்ற வகையில் இதற்கு எதிர்வினையாற்ற வேண்டிய, காங்கிரஸ் கட்சியின் சுயமரியாதையைக் காப்பாற்ற வேண்டிய கடமையும், பொறுப்பும் எனக்கு இருக்கிறது. இம்மாதிரியான அவமரியாதயை எளிதில் கடந்து போய்விட முடியாது. 

கூட்டணிக்குள் இதுபோன்ற கசப்பான சம்பவங்கள் இனிமேல் நடக்காமல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். இதுகுறித்து தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செல்வப் பெருந்தகை, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் மற்றும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கவனத்திற்கு எடுத்துச் செல்வார் என்று நம்புகிறேன்

Jothimani vs Senthil Balaji: மக்க்ள் நலனை முன்னிறுத்தி...

தமிழ்நாட்டின் மொழி, பண்பாடு, எதிர்காலம் அனைத்திற்கும் பாசிச சக்திகளால் நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கிற இன்றைய அரசியல் சூழலில் அனைவருக்கும், தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலனை முன்னிறுத்திச் செயல்பட வேண்டிய கடமையும், பொறுப்பும் இருக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அதுவே தமிழ்நாட்டிற்கு நன்மை செய்யும்" என அவர் காட்டமாக பதிவிட்டுள்ளார். 

DMK Congress Alliance: திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி

2004 - 2014 வரையிலான காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணியின் ஆட்சிக்காலத்தில், திமுகவும் முக்கிய பங்கு வகித்தது. ஆனால், 2013ஆம் ஆண்டிலேயே திமுக கூட்டணியை விட்டு வெளியேறியது. 2014 மக்களவை தேர்தலை திமுகவும், காங்கிரஸ் கட்சியும் தமிழ்நாட்டில் தனித்தே போட்டியிட்டது. அதன்பின், 2016 சட்டப்பேரவை தேர்தலின்போது இருக்கட்சிகளும் மீண்டும் கூட்டணி அமைத்து போட்டியிட்டன.

அதன்பின் 2019 மற்றும் 2024 மக்களவை தேர்தல், 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தல் மற்றும் உள்ளாட்சித் தேர்தல்களில் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடர்கிறது. இரு கட்சிகளின் தலைமைக்கு இடையே நல்லறவு நீடித்தாலும், பல இடங்களில் களத்தில் திமுக - காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் இடையே பூசல் நிலவுவதாக கூறப்படுகிறது. காங்கிரஸ் கட்சி பெரியளவில் விரிவடையாமல் இருப்பதற்கு திமுகவே காரணம் என்றும் சில அரசியல் வல்லுநர்கள் கருத்தும் தெரிவிக்கின்றனர். இருப்பினும், பாஜகவுக்கு எதிராக திமுக பலமான கூட்டணியை தமிழ்நாட்டில் அமைத்திருப்பதே அதன் தொடர் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணமாகவும் அமைகிறது. எனவே, 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலிலும் இரு கட்சிகள் கைக்கோர்த்தே போட்டியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

