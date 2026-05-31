/ஜூன் மாதம் வரும் ரூ. 3000.. முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் புதிய அரசாக தவெக பொறுப்பேற்றுள்ள நிலையில், ஜூன் மாதத்தில் மகளிர் உரிமைத் தொகை, புதுமைப் பெண் மற்றும் தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டங்களின் கீழ் தலா ரூ. 1,000 என மொத்தம் ரூ. 3,000 தகுதியானவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் வழங்கப்பட உள்ளது.
தமிழ்நாடு கடந்த மே 10 ஆம் தேதி புதிய அரசாக தவெக பொறுப்பேற்றது. அக்கட்சி தலைவர் விஜய் முதலமைச்சர் ஆனார். இந்த சூழலில், கடந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டங்கள் அனைத்தும் நிறுத்தப்படும் என்ற அச்சம் மக்கள் மத்தியில் இருந்தது. அனால் முதலமைச்சர் விஜய், மக்கள் நலன் சார்ந்த எந்த திட்டமும் நிறுத்தப்படாது என உறுதி அளித்தார்.
அதன்படி, பல விஷயங்களையும் செய்து வருகிறார். ஏன், அதிமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட அம்மா உணவக திட்டத்தையும் சீரமைக்க உத்தரவிட்டுள்ளார். குறிப்பாக மகளிர் உரிமை தொகை வழங்கப்படுமா என்ற கேள்வி இருந்த நிலையில், மே மாதம் 15 ஆம் தேதி பெண்கள் அனைவரது வங்கி கணக்கிலும் ரூ. 1000 செலுத்தப்பட்டது. இருப்பினும் விஜய் அறிவித்த ரூ. 2500 மகளிர் தொகை எப்போது வழங்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பான அறிவிப்பு புதிய அரசின் பட்ஜெட்டில் வெளியாகும் என கூறப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், ஜூன் மாதம் ரூ. 3000 வழங்க முதலமைச்சர் விஜய் திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதாவது மகளிர் உரிமை தொகைக்கு வழங்கப்படும் ரூ. 1000, புதுமை பெண் மற்றும் தமிழ் புதல்வன் திட்டத்திற்கு தலா ரூ. 1000 என மொத்தமாக 3000 ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது. இத்தொகை தான் மே மாதமும் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது. இதனை ஜூன் மாதமும் தொடர முதல்வர் விஜய் முடிவு செய்திருப்பதாக தெரிகிறது.
அரசு வழங்கும் இந்த தொகை ஏழை மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருந்து வருகிறது. அவர்களுக்கு அவசர மருத்துவ செலவுகளுக்கு போன்ற அத்தியாவசிய விஷயங்களுக்கு பெரிதும் உதவுகிறது. அதனால் பல குடும்பங்கள் இத்தொகையை நம்பியே இருக்கின்றனர்.
தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது, தவெக ஆட்சிக்கு வந்தால், மகளிருக்கு வழங்கப்படும், ரூ. 1000, ரூ. 2500 ஆக உயர்த்தப்படும் என விஜய் வாக்குறுதி கொடுத்திருந்தார். இந்த சூழலில், ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு மாத காலம் ஆக இருக்கும் நிலையில், இது தொடர்பான எந்த அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. இதனால் மக்கள் ஏமாற்றத்தில் உள்ளனர்.
ரூ. 2500 குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பும்போது, தமிழ்நாட்டின் நிதி பற்றாகுறையை கைகாட்டுகின்றனர். அதேசமயம், பட்ஜெட்டில் இது தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் மகளிருக்கு ரூ. 2500 வழங்க நிதி ஒதுக்கப்படும் என்று கூறுகின்றனர். மறுபக்கம் ஜூலை 22 ஆம் தேதி அதாவது முதலமைச்சர் விஜய்யின் பிறந்தநாள் அன்று மகளிர் உரிமை தொகை ரூ. 1500 அல்லது 2000 ஆக உயர்த்தப்படும் என கூறப்படுகிறது.