/டெல்லி போராட்டம்: மாணவர்களுக்கு அண்ணாமலை எச்சரிக்கை! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

Delhi Protest Annamalai : நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம், தலைத்தூக்கிய நிலையில் டெல்லியில் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதையடுத்து, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் இதற்கு பொறுப்பேற்று பதவி விலக வேண்டும் என்பது அவர்களின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது. இதனால் ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் பதற்றமான சூழலும் உருவாகி இருக்கிறது. மாணவர்கள் நாடாளுமன்றம் நோக்கி பேரணி நடத்துகையில், அவர்கள் மீது போலீசார் தடியடி நடத்தியதும் கண்ணீர் புகை குண்டுகள் வீசியதும் கடும் கண்டங்களை சந்தித்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், இப்போராட்டம் குறித்து அண்ணாமலை ஒரு பதிவினை வெளியிட்டிருக்கிறார்.
“கடந்த பல ஆண்டுகளாக, நாடு முழுவதும் மாணவர் சேர்க்கையில் ஒரு சீரான தன்மையைக் கொண்டுவந்ததாலும், பின்தங்கிய பின்னணியில் இருந்து வரும் மாணவர்களுக்கு மருத்துவக் கல்வி எனும் தங்கள் கனவை நனவாக்க உண்மையான வாய்ப்பை வழங்கியதாலும், நீட் (NEET) தேர்வை நான் தனிப்பட்ட முறையில் ஆதரித்து வந்துள்ளேன். கடந்த 5 ஆண்டுகளில், நீட் இளங்கலை (UG) தேர்வு வினாத்தாள் மூன்று முறை கசிந்துள்ளது. சீரான தன்மையை உறுதிப்படுத்த வேண்டிய அமைப்பு தோல்வியுற்ற நிலையில், மீண்டும் ஒருமுறை தேர்வு நடைமுறைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களின் மனநிலையில் அது ஏற்படுத்தியிருக்கும் அழுத்தத்தை சற்று எண்ணிப் பாருங்கள். இருப்பினும், இதற்குக் காரணமானவர்களிடம் எந்தப் பொறுப்புக்கூறலும் இல்லை; அந்தத் தருணம்தான் மாணவர்களின் மனநிலையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி, அவர்களை வீதிக்கு வந்து தங்கள் வேதனையை வெளிப்படுத்தத் தூண்டியது என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தொடர்ந்து, “ஜனநாயகத்தில் போராட்டம் என்பது ஒரு அடிப்படை உரிமை. ஆனால், இங்கே எழும் முக்கியமான கேள்வி இதுதான்: போராட்டக்காரர்களுடன் பேச்சுவார்த்தையைத் தொடங்க பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு ஏன் இவ்வளவு காலம் எடுத்துக்கொண்டது? போராட்டம் தீவிரமடைந்து ஒரு கொந்தளிப்பான நிலையை எட்டும் வரை, அர்த்தமுள்ள பேச்சுவார்த்தை ஏன் தாமதப்படுத்தப்பட்டது? உங்களை எது காத்திருக்க வைத்தது?” என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
மேலும், “மாணவர்களுக்கும் அவர்களுக்குத் தலைமை தாங்குபவர்களுக்கும் இதில் பொறுப்பு உள்ளது. ஒரு போராட்டம் வாரக்கணக்கில் நீடிக்கும்போது, சுயநல நோக்கங்களைக் கொண்டவர்கள் களத்தில் இறங்கி, போராட்டத்தின் ஆரம்பக்கட்டக் கோரிக்கைகளுடன் தொடர்பில்லாத கருத்துகளை முன்வைப்பதோ அல்லது தங்கள் சொந்த நோக்கங்களுக்காகப் போராட்டத்தைத் திசைதிருப்பவோ முயல்வது இயல்பான ஒன்றுதான்.
சுயநல நோக்கங்களைக் கொண்டவர்கள் தங்கள் திட்டங்களை முன்னெடுக்க நீங்கள் மௌனமாக அனுமதித்தால், உங்கள் முக்கிய நோக்கங்களிலிருந்து நீங்கள் விலகிச் செல்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். தயவுசெய்து அப்படி நடக்க அனுமதிக்காதீர்கள்” என்று கூறியுள்ளார்.
“பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு அர்த்தமுள்ள பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபடவும், வெளிப்படைத்தன்மையைக் கடைப்பிடிக்கவும், நிலவும் கவலைகளுக்குத் தீர்வு காண விரைவான மற்றும் தகுந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் நான் வலியுறுத்துகிறேன். எந்தவொரு நாட்டின் வலிமையும், அந்நாட்டின் நிறுவனங்கள் மீது அதன் இளைஞர்கள் வைத்துள்ள நம்பிக்கையிலேயே அடங்கியுள்ளது. நமது கல்வி அமைப்பின் நேர்மை மற்றும் நம்பகத்தன்மை மீது மாணவர்கள் நம்பிக்கையை இழந்தால், நாம் நமது நாட்டின் எதிர்காலத்தையே ஆபத்துக்குள்ளாக்குகிறோம் என்று பொருள்” என்று அண்ணாமலை தன்னுடைய பதிவில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.