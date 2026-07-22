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டெல்லி போராட்டம்: மாணவர்களுக்கு அண்ணாமலை எச்சரிக்கை! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

Delhi Protest Annamalai : நீட் தேர்வு குளறுபடிகள் தொடர்பான விவகாரத்தில் தர்மேந்திர பிரதான் பொறுப்பேற்று பதவி விலக வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி டெல்லியில் போராட்டம் வலுத்துள்ள நிலையில், முன்னாள் பாஜக மாநில செயலாளர் அண்ணாமலை ஒரு முக்கிய பதிவை வெளியிட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவல், இதோ.

Written ByYuvashree
Published: Jul 22, 2026, 06:16 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:16 PM IST
டெல்லி போராட்டம்: மாணவர்களுக்கு அண்ணாமலை எச்சரிக்கை! என்ன கூறியிருக்கிறார்?

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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