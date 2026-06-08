Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /'We The Leaders' இயக்கம்..விரைவில் இவர்களுக்கு பொறுப்பு! அண்ணாமலை அறிவிப்பு..

'We The Leaders' இயக்கம்..விரைவில் இவர்களுக்கு பொறுப்பு! அண்ணாமலை அறிவிப்பு..

We the leaders இயக்கத்தில், யார் யாருக்கெல்லாம் பொறுப்புகள் வழங்கப்பட போகிறது என்பது குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்று அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 08, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:34 PM IST
'We The Leaders' இயக்கம்..விரைவில் இவர்களுக்கு பொறுப்பு! அண்ணாமலை அறிவிப்பு..
Image Credit: we the leaders annamalai | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
நாளை சென்னையில் வெளுக்கப்போகும் மழை.. 10 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை!
Chennai Rain Alert31 min ago
2
Coimbatore Power Cut56 min ago
3
Perambur1 hr ago
4
TN Govt1 hr ago
5
K Annamalai1 hr ago