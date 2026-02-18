English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தீர்வை நோக்கி? அல்லது முறிவை நோக்கி? கே.சி. வேணுகோபால் வருகையும், முதல்வர் ஸ்டாலினின் கணக்கும்

தீர்வை நோக்கி? அல்லது முறிவை நோக்கி? கே.சி. வேணுகோபால் வருகையும், முதல்வர் ஸ்டாலினின் கணக்கும்

DMK vs Congress: 2026 தேர்தலை ஒட்டி திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே எழுந்துள்ள அதிகாரப் போட்டி மற்றும் 'பேரம் பேசுதல்' குறித்து விரிவாக அறிந்துக்கொள்ளுங்கள். தமிழக அரசியலில் தேசியக் கட்சிகளின் சவால்கள் மற்றும் திமுகவின் பிடிவாதமான நிலைப்பாடு என்ன? ஒரு அலசல்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Feb 18, 2026, 04:02 PM IST

Trending Photos

சூரியன் நட்சத்திர மாற்றம்.. பணத்தை குவிக்கப்போகும் 3 ராசிக்காரர்கள்! யாரெல்லாம் பாருங்க
camera icon6
Zodiac Signs
சூரியன் நட்சத்திர மாற்றம்.. பணத்தை குவிக்கப்போகும் 3 ராசிக்காரர்கள்! யாரெல்லாம் பாருங்க
இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்
டி20 உலகக் கோப்பை: இதுவரை சதம் அடித்த 12 வீரர்கள்... லிஸ்டில் ஒரே இந்திய வீரர்
camera icon12
ICC T20 World Cup
டி20 உலகக் கோப்பை: இதுவரை சதம் அடித்த 12 வீரர்கள்... லிஸ்டில் ஒரே இந்திய வீரர்
இன்றைய ராசிபலன், பிப்ரவரி 17 செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன், பிப்ரவரி 17 செவ்வாய்க்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
தீர்வை நோக்கி? அல்லது முறிவை நோக்கி? கே.சி. வேணுகோபால் வருகையும், முதல்வர் ஸ்டாலினின் கணக்கும்

Tamil Nadu Political News: திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே கிட்டத்தட்ட சில மாதங்களாக தொடர்ந்து சலசலப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது. காங்கிரசின் சில புள்ளிகள் பொதுவழியில் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை முன்வைத்து வந்த நிலையில், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடர்ந்து மௌனம் காத்து வந்தது. இடையில் மட்டும் மதுரையை சார்ந்த ஒரு எம்எல்ஏ அதற்கு ரியாக்ஷன் செய்தார். அதன்பிறகு திமுக தரப்பில் இருந்து எந்தவித கருத்தும் பேசப்படவில்லை. ஆனால் காங்கிரஸ் அமைதியாக இருப்பது போலத் தெரிவில்லை. மீண்டும் சர்ச்சை தொடர்ந்து நீடித்து கொண்டே வருகிறது. திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே நிலவி வரும் அரசியல் பரபரப்புக்கு மத்தியில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் கே.சி வேணுகோபால் சென்னை வருகை தந்திருக்கிறார். ஏற்கனவே இரண்டு முறை தள்ளிவைக்கப்பட்ட மாவட்ட தலைவர்களோடு ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. இதற்கிடையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினையும் சந்திக்க உள்ளார் என்ற செய்தியும் வெளியாகி உள்ளது. திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் பிரச்சனை தீர்வை நோக்கி சொல்கிறதா அல்லது முறிவை நோக்கி சொல்கிறதா என்ன நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த அரசியல் நகர்வுகள் தமிழக அரசியலில் ஒரு மிக முக்கியமான காலகட்டத்தை உணர்த்துகின்றன. திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையிலான இந்த "சலசலப்பு" என்பது வெறும் வார்த்தை போர் மட்டுமல்ல, அது 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான 'பேரம் பேசுதல்' (Bargaining) மற்றும் 'வலிமையைக் காட்டுதல்' (Posturing) ஆகும்.

திமுக - காங்கிரஸ் இடையிலான "நிழல் யுத்தம்"

கே.சி. வேணுகோபால் சந்திப்புக்கு முதல்வர் நேரம் கொடுக்காதது, மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கே.சி. வேணுகோபால் வருகை மற்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களை சந்திக்க நேரம் ஒதுக்குவதில் உள்ள இழுபறி, காங்கிரஸ் மீதான திமுகவின் அதிருப்தியை காட்டுகிறது.

"ஆட்சியில் பங்கு" என்ற கோரிக்கையை திமுக ஆரம்பத்திலேயே நிராகரித்துவிட்டது. 1952 ராஜாஜி காலம் முதல் 2006 கலைஞர் காலம் வரை, தமிழகத்தில் 'கூட்டணி ஆட்சி' என்ற கலாச்சாரம் கிடையாது என்பதில் திமுக தெளிவாக உள்ளது.  மேலும் தமிழகத்தில் 1952 முதல் கூட்டணி ஆட்சி முறை இல்லை என்பதை முதல்வர் தெளிவுபடுத்தியிருப்பது, காங்கிரஸை ஒரு 'ஜூனியர் பார்ட்னர்' ஆகவே வைத்திருக்க விரும்புவதைக் காட்டுகிறது.

மாணிக்கம் தாகூர் போன்றவர்கள் டிவிகே (விஜய்) உடன் கூட்டணி பற்றிப் பேசுவது திமுகவை மிரட்டுவதற்கான ஒரு தந்திரமாகவே தெரிகிறது. ஆனால், திமுக தலைமை இதற்கு அலட்டிக்கொள்ளாமல், சட்டமன்றத்தில் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ-க்களைப் பாராட்டிப் பேச வைப்பதன் மூலம் அக்கட்சிக்குள்ளேயே ஒரு பிளவை அல்லது குழப்பத்தை உண்டாக்குகிறது.

திமுக நிலைப்பாடு

- தற்போதைக்கு தொடர விருப்பம். ஆனால் காங்கிரசின் நிபந்தனைகளுக்கு உட்படாது.

- காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை (MLA) அரவணைப்பதன் மூலம் கட்சித் தலைமைக்கு அழுத்தம் தருதல்.

- காங்கிரஸ் வெளியே சென்றால் மாற்று கட்சிகளை (சிறு கட்சிகள்) இணைத்து ஓட்டு வங்கியை உறுதி செய்தல்.

காங்கிரஸ் நிலைப்பாடு

- அதிக தொகுதிகள் மற்றும் ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும்.

- டெல்லி தலைமையைப் பயன்படுத்தி பேரம் பேசுதல்.

- தவெக போன்ற புதிய சக்திகளுடன் பேசும் வாய்ப்பை திறந்தே வைத்தல்.

தமிழக அரசியலில் "டெல்லி மைண்ட்செட்" எப்போதுமே வெற்றி பெற்றதில்லை

திமுக - காங்கிரஸ் குழப்பம் குறித்து மூத்த பத்திரிக்கையாளர் முனைவர் தராசு ஷயாம் அவர்கள், யூடுப் சேனலில் பேசும் போது,  "திரைத்துறையில் இருந்து வருபவர்கள் கள யதார்த்தத்தை (Field Experience) எதிர்கொள்வது அவ்வளவு எளிதல்ல. காங்கிரஸ் விஜயுடன் கைகோர்த்தால், அது விஜய்க்கு அட்வான்டேஜா அல்லது காங்கிரஸின் "சிலுவைகளை" விஜய் சுமக்க வேண்டுமா என்ற உங்கள் கேள்வி மிகச் சரியானது. காங்கிரஸ் போன்ற ஒரு பழைய பாரம்பரியமிக்க கட்சி, இன்னும் வேரூன்றாத ஒரு கட்சியுடன் சேர்வது அவர்களின் பலவீனத்தையே காட்டும். காங்கிரஸ் தனித்து நின்றால் அது திமுகவிற்கு 3-4% ஓட்டு இழப்பை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால் காங்கிரஸிற்கு அது தமிழகத்தில் தன் அடையாளத்தையே இழக்கும் ஆபத்தாக முடியும். தமிழக அரசியலில் "டெல்லி மைண்ட்செட்" எப்போதுமே வெற்றி பெற்றதில்லை. மாநில சுயாட்சியும், திராவிட அரசியலும் மேலோங்கி இருக்கும் சூழலில், தேசியக் கட்சிகள் மாநிலக் கட்சிகளின் தயவின்றி இயங்குவது கடினம். எனவே இந்த அரசியல் குழப்பங்களுக்கு நடுவில், பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் முடிந்த பிறகு திமுக தனது அடுத்த அதிரடி முடிவை எடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க - “அதிமுகவிற்கு 3வது இடம்தான்”..அடித்து சொல்லும் மாணிக்கம் தாகூர்!

மேலும் படிக்க - 5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026: தேர்தல் தேதி அறிவிப்பில் மாற்றம் ஏன்? முழு விவரம்

மேலும் படிக்க - பிப்ரவரி 22-ல் க்ளைமாக்ஸ்: 20 வருட திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி உடைகிறதா? 2026-ல் நடக்கப்போவது என்ன?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

...Read More

DMK vs CongressDMK Congress AllianceTN Politics 2026MK StalinKC Venugopal

Trending News