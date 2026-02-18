தீர்வை நோக்கி? அல்லது முறிவை நோக்கி? கே.சி. வேணுகோபால் வருகையும், முதல்வர் ஸ்டாலினின் கணக்கும்

Tamil Nadu Political News: திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே கிட்டத்தட்ட சில மாதங்களாக தொடர்ந்து சலசலப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளது. காங்கிரசின் சில புள்ளிகள் பொதுவழியில் சர்ச்சைக்குரிய கருத்துக்களை முன்வைத்து வந்த நிலையில், திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடர்ந்து மௌனம் காத்து வந்தது. இடையில் மட்டும் மதுரையை சார்ந்த ஒரு எம்எல்ஏ அதற்கு ரியாக்ஷன் செய்தார். அதன்பிறகு திமுக தரப்பில் இருந்து எந்தவித கருத்தும் பேசப்படவில்லை. ஆனால் காங்கிரஸ் அமைதியாக இருப்பது போலத் தெரிவில்லை. மீண்டும் சர்ச்சை தொடர்ந்து நீடித்து கொண்டே வருகிறது. திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையே நிலவி வரும் அரசியல் பரபரப்புக்கு மத்தியில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் கே.சி வேணுகோபால் சென்னை வருகை தந்திருக்கிறார். ஏற்கனவே இரண்டு முறை தள்ளிவைக்கப்பட்ட மாவட்ட தலைவர்களோடு ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. இதற்கிடையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினையும் சந்திக்க உள்ளார் என்ற செய்தியும் வெளியாகி உள்ளது. திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் பிரச்சனை தீர்வை நோக்கி சொல்கிறதா அல்லது முறிவை நோக்கி சொல்கிறதா என்ன நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது.
இந்த அரசியல் நகர்வுகள் தமிழக அரசியலில் ஒரு மிக முக்கியமான காலகட்டத்தை உணர்த்துகின்றன. திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையிலான இந்த "சலசலப்பு" என்பது வெறும் வார்த்தை போர் மட்டுமல்ல, அது 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான 'பேரம் பேசுதல்' (Bargaining) மற்றும் 'வலிமையைக் காட்டுதல்' (Posturing) ஆகும்.
திமுக - காங்கிரஸ் இடையிலான "நிழல் யுத்தம்"
கே.சி. வேணுகோபால் சந்திப்புக்கு முதல்வர் நேரம் கொடுக்காதது, மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. கே.சி. வேணுகோபால் வருகை மற்றும் முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களை சந்திக்க நேரம் ஒதுக்குவதில் உள்ள இழுபறி, காங்கிரஸ் மீதான திமுகவின் அதிருப்தியை காட்டுகிறது.
"ஆட்சியில் பங்கு" என்ற கோரிக்கையை திமுக ஆரம்பத்திலேயே நிராகரித்துவிட்டது. 1952 ராஜாஜி காலம் முதல் 2006 கலைஞர் காலம் வரை, தமிழகத்தில் 'கூட்டணி ஆட்சி' என்ற கலாச்சாரம் கிடையாது என்பதில் திமுக தெளிவாக உள்ளது. மேலும் தமிழகத்தில் 1952 முதல் கூட்டணி ஆட்சி முறை இல்லை என்பதை முதல்வர் தெளிவுபடுத்தியிருப்பது, காங்கிரஸை ஒரு 'ஜூனியர் பார்ட்னர்' ஆகவே வைத்திருக்க விரும்புவதைக் காட்டுகிறது.
மாணிக்கம் தாகூர் போன்றவர்கள் டிவிகே (விஜய்) உடன் கூட்டணி பற்றிப் பேசுவது திமுகவை மிரட்டுவதற்கான ஒரு தந்திரமாகவே தெரிகிறது. ஆனால், திமுக தலைமை இதற்கு அலட்டிக்கொள்ளாமல், சட்டமன்றத்தில் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ-க்களைப் பாராட்டிப் பேச வைப்பதன் மூலம் அக்கட்சிக்குள்ளேயே ஒரு பிளவை அல்லது குழப்பத்தை உண்டாக்குகிறது.
திமுக நிலைப்பாடு
- தற்போதைக்கு தொடர விருப்பம். ஆனால் காங்கிரசின் நிபந்தனைகளுக்கு உட்படாது.
- காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை (MLA) அரவணைப்பதன் மூலம் கட்சித் தலைமைக்கு அழுத்தம் தருதல்.
- காங்கிரஸ் வெளியே சென்றால் மாற்று கட்சிகளை (சிறு கட்சிகள்) இணைத்து ஓட்டு வங்கியை உறுதி செய்தல்.
காங்கிரஸ் நிலைப்பாடு
- அதிக தொகுதிகள் மற்றும் ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும்.
- டெல்லி தலைமையைப் பயன்படுத்தி பேரம் பேசுதல்.
- தவெக போன்ற புதிய சக்திகளுடன் பேசும் வாய்ப்பை திறந்தே வைத்தல்.
தமிழக அரசியலில் "டெல்லி மைண்ட்செட்" எப்போதுமே வெற்றி பெற்றதில்லை
திமுக - காங்கிரஸ் குழப்பம் குறித்து மூத்த பத்திரிக்கையாளர் முனைவர் தராசு ஷயாம் அவர்கள், யூடுப் சேனலில் பேசும் போது, "திரைத்துறையில் இருந்து வருபவர்கள் கள யதார்த்தத்தை (Field Experience) எதிர்கொள்வது அவ்வளவு எளிதல்ல. காங்கிரஸ் விஜயுடன் கைகோர்த்தால், அது விஜய்க்கு அட்வான்டேஜா அல்லது காங்கிரஸின் "சிலுவைகளை" விஜய் சுமக்க வேண்டுமா என்ற உங்கள் கேள்வி மிகச் சரியானது. காங்கிரஸ் போன்ற ஒரு பழைய பாரம்பரியமிக்க கட்சி, இன்னும் வேரூன்றாத ஒரு கட்சியுடன் சேர்வது அவர்களின் பலவீனத்தையே காட்டும். காங்கிரஸ் தனித்து நின்றால் அது திமுகவிற்கு 3-4% ஓட்டு இழப்பை ஏற்படுத்தலாம். ஆனால் காங்கிரஸிற்கு அது தமிழகத்தில் தன் அடையாளத்தையே இழக்கும் ஆபத்தாக முடியும். தமிழக அரசியலில் "டெல்லி மைண்ட்செட்" எப்போதுமே வெற்றி பெற்றதில்லை. மாநில சுயாட்சியும், திராவிட அரசியலும் மேலோங்கி இருக்கும் சூழலில், தேசியக் கட்சிகள் மாநிலக் கட்சிகளின் தயவின்றி இயங்குவது கடினம். எனவே இந்த அரசியல் குழப்பங்களுக்கு நடுவில், பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் முடிந்த பிறகு திமுக தனது அடுத்த அதிரடி முடிவை எடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
