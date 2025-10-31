முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கம்: எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். சேலத்தில் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நிர்வாகிகளுடன் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில், தற்போது செங்கோட்டையன் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் கிடைத்துள்ளன. இது தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
கடந்த சில வாரங்களாகவே முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு கட்சி தலைமைக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடுகள் பற்றிய செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. அவர் கட்சி பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக செயல்பட்டு வந்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டார். எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியேற்றிய நிர்வாகிகளை கட்சியில் மீண்டும் ஒன்றிணைக்க வேண்டும் எனவும் செங்கோட்டையன் கூறி வந்தது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. இந்த நிலையில் தற்போது அவர் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.
