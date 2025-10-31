English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கம்: எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு

முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கம்: எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் அனைத்து பொறுப்புகளிலிருந்தும் நீக்கப்பட்டுள்ளார். செங்கோட்டையன் கட்சி ஒழுங்குமுறையை மீறியதால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுள்ளதாக எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 31, 2025, 05:54 PM IST
  • முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் நீக்கம்.
  • எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு.
  • கழகத்தின் ஒழுங்குமுறை குலையும் வகையில் நடந்துகொண்டதாக குற்றச்சாட்டு.

முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கம்: எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். சேலத்தில் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நிர்வாகிகளுடன் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில், தற்போது செங்கோட்டையன் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதாக செய்திகள் கிடைத்துள்ளன. இது தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

கடந்த சில வாரங்களாகவே முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையனுக்கு கட்சி தலைமைக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடுகள் பற்றிய செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. அவர் கட்சி பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக செயல்பட்டு வந்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டார். எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியேற்றிய நிர்வாகிகளை கட்சியில் மீண்டும் ஒன்றிணைக்க வேண்டும் எனவும் செங்கோட்டையன் கூறி வந்தது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியது. இந்த நிலையில் தற்போது அவர் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

KA Sengottaiyan removed from ADMK

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

KA SengottaiyanEdappadi PalaniswamiADMKTamil naduChennai

