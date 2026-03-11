NDA கூட்டணியில் தவெக? சிபிஐ மூலம் விஜய்-க்கு அழுத்தம்! அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பதில்

Is Vijay’s TVK forming an alliance with the BJP (NDA): விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் அதிமுக - பாஜகவுடன் அதாவது NDA கூட்டணியில் இணைகிறதா என்பதுதான் கடந்த சில நாட்களாக வலம் வரும் பெரிய கேள்வி. நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய்யுடன் பாஜக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது என்றும் சிபிஐ மூலம் அழுத்தம் கொடுப்பதாகவும் கூறப்பட்டு வருகிறது. இந்த சூழலில், விஜய்யின் இறுதி முடிவு என்னவாக இருக்கும் என்பதுதான் கேள்வியாக உள்ளது.
இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைகிறதா என்ற கேள்விக்கு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ பதில் அளித்து இருக்கிறார். தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே செண்பகபேரியில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் நிதியில் இருந்து புதியதாக கலையரங்கம் கட்டுவதற்கான தொடக்க விழா நடைபெற்றது. இதில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கடம்பூர். செ. ராஜூ கலந்து கொண்டு பணிகளை தொடங்கி வைத்தனர்.
கடம்பூர் ராஜூ செய்தியாளர் சந்திப்பு
இதனை தொடர்ந்து கடம்பூர் ராஜூ செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, தீப்பெட்டி தொழிலுக்கு பெரும் சவாலாக இருக்கும் பிளாஸ்டிக் லைட்டர் பிரச்சனை மற்றும் மெழுகு தட்டுப்பாடு மற்றும் விலை உயர்வு குறித்து தீப்பெட்டி உற்பத்தியாளர்கள் மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயிலை சந்தித்து முறையிட்டுள்ளனர். பிரச்சனை தொடர்பாக விரைவில் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் உறுதி அளித்துள்ளார்.
கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் ஏற்கனவே சிபிஐ விசாரணைக்கு ஆஜராகி உள்ளார். இது வழக்கமான நடைமுறைதான். இதை அரசியலாக்குவது சரியானது இல்லை என்றார்.
அதிமுக - பாஜக கூட்டணி அமைதியாக இருப்பது ஏன்?
இதையடுத்து தேர்தல் இன்னும் சில நாட்களில் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில், அதிமுக - பாஜக கூட்டணி அமைதியாக இருக்கிறது என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதில் அளித்த கடம்பூர் ராஜூ, திமுக கூட்டணி அதைவிட அமைதியாக இருக்கிறது. திமுக கூட்டணி ஏற்கனவே இருக்கின்ற கூட்டணி. நாங்கள் கூட நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பிரிந்து போட்டியிடும் தற்போது இணைந்திருக்கும் புதிய கூட்டணி.
தொடர்ந்து சட்டமன்றத் தேர்தல் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் நாடாளுமன்றத் தேர்தல் என தொடர்ந்து ஏற்கனவே கூட்டணியில் இருக்கும் திமுக கூட்டணியிலேயே தொகுதி இன்னும் பிரிக்க முடியவில்லை. இறுதியாக காங்கிரஸ் அவர்கள் கூட்டணியில் ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது. அதற்கு முன்பாகவே நிறைய கட்சிகளுடன் ஒப்பந்தம் உறுதி செய்தனர். அந்தக் கட்சிகள் எல்லாம் சிறிய கட்சிகள். அவர்களுக்கு ஒற்றை இலக்கு சீட்டுகளே ஒதுக்கப்படும். அதில் கூட மதிமுக மாறுபட்ட கருத்தோடு இன்று உயர் மட்ட குழு கூட்டம் போடுவதாக கூறியுள்ளனர். அவர்களுக்கு என்ன நிலைமையோ தெரியவில்லை பாவம். எத்தனை சீட்டு கேட்டார்கள் எத்தனை கொடுத்தார்கள் என்று தெரியவில்லை. அதேபோல மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் சரியில்லை.
கூட்டணிக்கு அதிமுகதான் தலைமை
ஆனால் எங்கள் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் எவ்வித பிரச்சனையும் இல்லை. கூட்டணிக்கு அதிமுக தான் தலைமை என்றும், அதிமுக தனி பெரும்பான்மையாக வெற்றி பெறும் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமிதான் முதலமைச்சர் என்று மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் தெளிவாக கூறி இருக்கிறார். திமுகவை வீழ்த்த வேண்டும் என்பது அதிமுகவின் கொள்கையாக இருக்கிறது.
NDA கூட்டணியில் விஜய்யின் தவெக?
சகோதரர் விஜய் கட்சி தொடங்கியது முதல் அதைத்தான் கூறி வருகிறார். தன்னுடைய அரசியல் எதிரி திமுக என்று சொன்னது மட்டுமின்றி அனைத்து பிரச்சாரக் கூட்டங்களிலும் அதை மையப்படுத்தி தான் பிரச்சாரம் செய்கிறார். எங்களைப் பொறுத்தவரை திமுகவை வீழ்த்த எல்லாரும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். இதுதான் எங்கள் எண்ணம். அதன் பிறகு அவர் அவர்கள் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றார்.
ராமதாஸ் - சசிகலா சந்திப்பு
தொடர்ந்து ராமதாஸ் - சசிகலா சந்திப்பு குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, ராமதாஸ் சசிகலா சந்திப்பு குறித்து அவர்கள்தான் என்னவென்று கூற வேண்டும். அவர்களின் சந்திப்பு குறித்து வெளியில் ஏதேனும் தெரிவித்திருந்தால் அது பற்றி கருத்து கூறலாம். சந்திப்பின் சாராம்சம் என்னவென்று தெரியாமல் எப்படி பதில் கூற முடியும்..யூகமாக நாம் எதையும் கூற முடியாது என தெரிவித்தார்.
