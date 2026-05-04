தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கடையநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Kadayanallur Election Result 2026: தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள கடையநல்லூர் (Kadayanallur) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியைத் தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலைக் குறித்து அறிந்துகொள்ளுங்கள்.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 4, 2026, 05:51 AM IST

கடையநல்லூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: தென்காசி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கடையநல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (தொகுதி எண் 221), தென்காசி நாடாளுமன்றத் தொகுதியின் கீழ் செயல்படும் ஒரு முக்கியத் தொகுதியாகும். இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் அதிகம் வசிக்கும் இந்தப் பகுதி, அரசியல் ரீதியாக எப்போதுமே ஒரு நிலையற்ற, இழுபறியான தேர்தல் முடிவுகளை தரும் தொகுதியாகவே அறியப்படுகிறது. கடையநல்லூர் தொகுதியைப் பொறுத்தவரை ஒரே கட்சி தொடர்ந்து இரண்டு முறை வெற்றி பெற்றதாக வரலாறு இல்லை.

கடையநல்லூர் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், இன்று மே 4-ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று கடையநல்லூர் தொகுதிக்கான இறுதி தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

கடையநல்லூர் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

அதிமுக (AIADMK): சி. கிருஷ்ணமுரளி
மதிமுக (MDMK - திமுக கூட்டணி): தி.மு. ராஜேந்திரன் (உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறார்) 
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): அபுபக்கர் சித்திக்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): அப்துல் ஜலீல்

வாசுதேவநல்லூர் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை 2026

மொத்த வாக்காளர்கள்: 269220
ஆண் வாக்காளர்கள்: 133009
பெண் வாக்காளர்கள்: 136194
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 17

கடையநல்லூர் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் கடையநல்லூர் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் மற்றும் வெற்றி விவரங்கள்:

வெற்றி: சி. கிருஷ்ணமுரளி (அதிமுக) - 88,474 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கே.ஏ.எம். முகம்மது அபூபக்கர் (இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் - திமுக கூட்டணி) - 64,125 வாக்குகள்

வாக்கு வித்தியாசம்: அதிமுக வேட்பாளர் சி. கிருஷ்ணமுரளி தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட ஐயுஎம்எல் (IUML) வேட்பாளரை 24,349 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.

தென்காசி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

 சங்கரன்கோவில் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 வாசுதேவநல்லூர் (தனி) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 தென்காசி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
 ஆலங்குளம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

