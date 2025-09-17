English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கலைஞர் கனவு இல்லம் : புதிதாக வீடு கட்டுபவர்களுக்கு குட் நியூஸ்..!!

kalaignar kanavu illam : கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக 10 ஆயிரம் வீடுகள் கட்ட முதலமைச்சர் அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்தார்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 17, 2025, 12:11 PM IST
  • கலைஞர் கனவு இல்லம் முக்கிய அப்டேட்
  • புதிதாக வீடு கட்டுபவர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • அரசின் வீடு கட்டும் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கவும்

Trending Photos

மலேசியா தினம் ஏதுக்காக கொண்டாடப்படுது? காரணம் என்ன தெரியுமா?
camera icon7
Malaysia Day
மலேசியா தினம் ஏதுக்காக கொண்டாடப்படுது? காரணம் என்ன தெரியுமா?
இந்த 58 நாடுகளுக்கு விசா தேவையே இல்ல..எங்கெல்லாம் தெரியுமா?
camera icon8
No Visa Countries
இந்த 58 நாடுகளுக்கு விசா தேவையே இல்ல..எங்கெல்லாம் தெரியுமா?
மேஷம் டூ மீனம்.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அளிக்கும் பலன்களை என்ன?
camera icon13
Purattasi Horoscope
மேஷம் டூ மீனம்.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அளிக்கும் பலன்களை என்ன?
8வது ஊதியக்குழு: ஊதியம் ரூ.18,000 டு ரூ.51,480, ஓய்வூதியம் ரூ.9,000 டு ரூ,25,740... வரப்போகும் மாஸ் அறிவிப்பு
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: ஊதியம் ரூ.18,000 டு ரூ.51,480, ஓய்வூதியம் ரூ.9,000 டு ரூ,25,740... வரப்போகும் மாஸ் அறிவிப்பு
கலைஞர் கனவு இல்லம் : புதிதாக வீடு கட்டுபவர்களுக்கு குட் நியூஸ்..!!

kalaignar kanavu illam : ஒட்டன்சத்திரம் ஊராட்சி ஒன்றியம், ஓடைப்பட்டி, சிந்தலப்பட்டி ஆகிய ஊராட்சிக்குட்பட்ட பொதுமக்களின் குறைகளை நிறைவேற்றும் வகையில்உங்களுடன் ஸ்டாலின்” முகாமில் அமைச்சர் சக்கரபாணி கலந்து கொண்டார். அப்போது பேசிய அவர், கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக 10 ஆயிரம் வீடுகள் கட்ட முதலமைச்சர் அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்தார். குடிசைகள் இல்லாத தமிழ்நாட்டை உருவாக்க முதலமைச்சர் மு..ஸ்டாலின் பணியாற்றி வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் சக்கரபாணி, "தமிழ்நாட்டை குடிசைகள் இல்லாத மாநிலமாக உருவாக்க கலைஞரின் கனவு இல்லம் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறார். தமிழ்நாட்டில் 8 லட்சம் வீடுகள் கட்ட திட்டமிடப்பட்டு, 2 லட்சம் வீடுகள் கட்டுவதற்கு ஆணை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஒரு கலைஞர் கனவு இல்லமும் ரூ.3.50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டு வருகிறது. திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சுமார் 10,000 வீடுகள் கட்ட அனுமதி வழங்கப்பட்டு கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதேபோல், ஊரக வீடுகள் பழுதுபார்க்கும் திட்டத்தில் 2.50 லட்சம் வீடுகளை சீரமைக்க ரூ.2000 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. முதலமைச்சரின் வீடுகள் மறு கட்டுமான திட்டத்திலும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன." என கூறினார்.

எனவே, புதிதாக வீடு கட்டுபவர்களாக இருப்பின் தமிழ்நாடு அரசின் கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டத்தினை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். ஏற்கனவே வீடு இருப்பவர்களும் இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்கலாம். அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதிய தாரர்களும் கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டத்தின் கீழ் புதுவீடு கட்டலாம்.

கலைஞர் கனவு இல்ல திட்ட விதிமுறைகள்

வீடு இல்லாதவர்களுக்கு, நிரந்தரமாக வீடு கட்டித்தரும் திட்டத்தினை மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களால், கடந்த 1975ம் ஆண்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து, கடந்த 2010ம் ஆண்டு குடிசை இல்லா மாநிலம் என்ற இலக்கை எட்டும் வகையில், 'கலைஞரின் வீடு வழங்கும் திட்டம்' புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. அதாவது, ஊரகப்பகுதிகளை குடிசைகளை மாற்றி, அனைவருக்குமே பாதுகாப்பான நிரந்தர கான்கிரீட் வீடுகளை அமைத்து தருவதுதான் இந்த திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

இதில், முதற்கட்டமாக 2024-25ம் ஆண்டில் ஒரு லட்சம் வீடுகள் தலா ஒவ்வொன்றும் ரூ.3.5 லட்சம் செலவில் உருவாக்க நெறிமுறைகள் அடங்கிய அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பயனாளிகளில் சொந்தமாக வீட்டுமனை இல்லாதவர்களுக்கு இலவச வீட்டுமனை வழங்குவதுடன் வீடு கட்டுவதற்கான பணம் அவர்களது வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்படும். மேலும், திட்ட மதிப்பீட்டிற்கும் அதிகமாக செலவுகளை மேற்கொள்ள விரும்பும் பயனாளிகள், அதை கூட்டுறவு வங்கிகளில் கடனாக பெறலாம் என்று அரசு ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளது.

மேலும், வீடுகள் அனைத்தும் குறைந்தது 360 சதுர அடியுடன் இருக்க வேண்டும். அதில், 300 சதுர அடி ஆர்சிசி கூரையும், 60 சதுர அடி தீப்பிடிக்காத பொருள்களைக் கொண்டும் பயனாளிகளின் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப கட்டப்பட வேண்டும். கூரை அல்லது ஆஸ்பெட்டாஸ் சீட் கண்டிப்பாகத் தவிர்க்கப்பட வேண்டும் என்று வழிகாட்டி நெறிமுறைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தில் வீடுகள் கட்டுவதற்கு குறைந்தபட்சம் 360 சதுர அடி இடம் இருக்க வேண்டும். சொந்தமாக பட்டா வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே இந்த திட்டத்தின் கீழ் வீடு கட்ட தகுதியானவர்கள்.

சொந்தமாக கான்கிரீட் வீடு வைத்திருப்பவர்கள் தகுதியற்றவர்கள். குடிசையில் ஒருபகுதி கான்கீரிட், ஓடு, ஆஸ்பெட்டாஸ் சீட்டு இருந்தால் தகுதி பெறமுடியாது.

இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறும் பயனாளிகள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் மற்றும் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலர்கள் அடங்கிய குழுவின் மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் அலகுத் தொகை ரூ.3,50,000/- (ரூபாய் மூன்று இலட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மட்டும்) ஆகும். மேலும் மூன்று நிலைகளில் ஒற்றை சாரள கணக்கு மூலம் பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கிற்கு நேரடியாக தொகை வரவு வைக்கப்படும்.

குடிசையில் வசிப்பவர்கள் இத்திட்டத்தின்கீழ் வீடு வழங்கிடக் கோரி சம்பந்தப்பட்ட ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். அவர்களது விபரங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, தகுதியின் அடிப்படையில் கிராம சபையின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் மாவட்டத்திற்கு வழங்கப்படும்.

மேலும் படிக்க |  ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் பட்டதாரிகளுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ.3 லட்சம் மானியம் - பெறுவது எப்படி?

மேலும் படிக்க | வேளாண் பட்டதாரிகள், விவசாயிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்

மேலும் படிக்க | கலைஞரின் கனவு இல்லம் திட்டம் : தகுதிகள், விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

மேலும்  படிக்க | அடி தூள்! கலைஞர் கனவு இல்லம் - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Kalaignar Kanavu IllamTamilnadu GovernmentTamilnadu Free House SchemeMinister SakkrapaniTN Govt News

Trending News