  • கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் 2026: சிறப்பு முகாம்கள் தொடக்கம்! புதிய வீடு கட்ட விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் 2026: சிறப்பு முகாம்கள் தொடக்கம்! புதிய வீடு கட்ட விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

Kalaignar kanavu Illam : கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்துக்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். பொதுமக்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 18, 2026, 07:07 AM IST
Kalaignar kanavu Illam : தமிழ்நாடு அரசு குடிசை இல்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்கும் நோக்கில் கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியான பயனாளிகள் ஊராட்சி வாரியாக தேர்வு செய்யும் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் நீங்கள் புதிதாக வீடுகட்ட திட்டமிட்டுள்ளீர்கள் என்றால், கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டத்தின் விதிமுறைகளைப் பூர்த்தி செய்பவராக இருந்தால், இப்போது இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் விண்ணப்பம் 2026 குறித்து வெளியாகியிருக்கும் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டுகளை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் 2026

கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் மூலம் 3 லட்சம் வீடுகள் கட்ட தீர்மானித்துள்ள தமிழ்நாடு அரசு, ஏற்கனவே 2 லட்சம் வீடுகள் கட்டுவதற்கு ஒப்புதல் கொடுத்து அதற்கான பணிகள் நடந்து கொண்டிருகின்றன. இந்த சூழலில் மேலும் 1 லட்சம் வீடுகள் கட்டுவதற்கு 3500 கோடி ரூபாயை ஒதுக்கி அண்மையில் அரசாணை வெளியிட்டது. இப்போது தமிழ்நாடு இடைக்கால பட்ஜெட்டில் முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு இடைக்கால பட்ஜெட் 2026 அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு இடைக்கால பட்ஜெட் 2026 -ஐ சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்த நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 8 லட்சம் கான்கிரீட் வீடுகளை கட்ட அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாக தெரிவித்தார். இதில், 1,71 ஆயிரம் வீடுகள் முழுமையாக கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், 29,000 வீடுகள் கட்டுமான பணிகளில் இருப்பதாக கூறிய நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, மேலும் 1 லட்சம் புதிய வீடுகள் கட்ட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது என கூறியுள்ளார். இதற்காக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பொதுமக்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்துக்காக 17 ஆம் தேதி சிறப்பு முகாம்கள் அறிவிக்கப்பட்டு, நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதில், கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்துகாக புதிய பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்திருந்த அறிவிப்பில், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் ஆணைப்படி கலைஞரின் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கு திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் கூடுதலாக 5100 வீடுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

ஒதுக்கீடு மற்றும் திட்ட செயலாக்கத்தின்படி ஊராட்சி அளவிலான குழுவின் மூலம் தகுதி வாய்ந்த பயனாளிகளை தேர்வு செய்து, தேர்வு செய்யப்பட்ட பயனாளிகள் பெயர் பட்டியலை ஒப்புதல் பெறும் பொருட்டு திருவள்ளூர் மாவட்ட அனைத்து ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்குட்பட்ட சம்மந்தப்பட்ட கிராம ஊராட்சிகளில் வருகின்ற 17.02.2026 அன்று சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது." என கூறி, பூண்டி ஊராட்சி ஒன்றியம், பூண்டி ஊராட்சியில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை சார்பில் கலைஞரின் கனவு இல்லம் திட்டத்தில் வீடுகளை பயனாளிகளுக்கு வழங்குவது தொடர்பாக பயனாளிகளை நேரில் சந்தித்து விபரங்களை கேட்டறிந்தர்.

பின்னர் எல்லாபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியம், செஞ்சியகரம் ஊராட்சி ஒடக்கண்டிகை இருளர் குடியிருப்பு, லச்சிவாக்கம் ஊராட்சி ஆகிய பகுதிகளில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பயனாளிகளை நேரில் சந்தித்தார். இறுதியாக திருவள்ளூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், கரிக்கலவாக்கம் ஊராட்சி, கீழானூர் ஊராட்சி, தலக்காஞ்சேரி ஊராட்சி ஆகிய பகுதிகளில் கலைஞரின் கனவு இல்லம் திட்டத்தில் வீடுகளை பயனாளிகளுக்கு வழங்குவது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பயனாளிகளை நேரில் சந்தித்து விபரங்களை கேட்டறிந்தர்.

அமைச்சர் சக்கரபாணி அறிவிப்பு

அண்மையில் திண்டுக்கல் மாவட்டம் தொப்பம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் அரசு விழாவில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் சக்கரபாணி, கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் வீடு கட்ட நினைப்பவர்கள் கிராம ஊராட்சிகளில் மனு அளிக்கலாம் என கூறினார். அதனைத் தொடர்ந்து கிராம சபை ஒப்புதலோடு தகுதியான பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, இத்திட்டத்தின் கீழ் வீடு கட்டிக்கொள்ள மானியத்துடன் நிதியுதவி கிடைக்கும் என கூறினார்.

பொதுமக்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன?

மாநிலம் முழுவதும் கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்துக்கான பயனாளிகளை இறுதி செய்யும் பணிகள் வேகமாக நடைபெற்று வருவதால் புதிய வீடு கட்ட திட்டமிட்டுள்ள ஏழை எளிய மக்கள் உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகங்களை நாடவும். அங்கு கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது குறித்து தெரியப்படுத்தி, இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கவும். கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்துக்கான சிறப்பு முகாம்கள்  தேதிகள் எல்லாம் அந்தந்த ஊராட்சி பகுதிகளில் அறிவிக்கப்பட்டு நடத்தப்படும். எனவே, மக்கள் ஊராட்சி மன்றத்தை நாடுவதே சிறந்தது.

