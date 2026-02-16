English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் 2026: புதிய வீடு கட்ட மனு அளிக்கலாம்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விபரம்

கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் 2026: புதிய வீடு கட்ட மனு அளிக்கலாம்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விபரம்

kalaignar kanavu illam scheme 2026 : தமிழக அரசின் கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் புதிய வீடு கட்ட விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. தகுதிகள், தேவையான ஆவணங்கள் மற்றும் தேர்வு முறை குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 16, 2026, 11:33 AM IST
  • கலைஞர் கனவு இல்லம் விண்ணப்பம் 2026
  • வீடு வேண்டும் என்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
  • அமைச்சர் சக்கரபாணி கொடுத்த சூப்பர் அப்டேட்

Trending Photos

காஷ்மீர் செல்ல ஆசையா? கம்மி விலையில் 6 நாட்கள் டூர்.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
காஷ்மீர் செல்ல ஆசையா? கம்மி விலையில் 6 நாட்கள் டூர்.. IRCTC சூப்பர் பேக்கேஜ்
ரயில் பயணிகளே நோட் பண்ணுங்க.. திருப்பதி செல்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்
camera icon8
Tirupati
ரயில் பயணிகளே நோட் பண்ணுங்க.. திருப்பதி செல்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்
20 கிலோ எடை குறைக்க.. இந்த டாப் 6 உடற்பயிற்சிகளை செய்து பாருங்க!
camera icon7
weight loss
20 கிலோ எடை குறைக்க.. இந்த டாப் 6 உடற்பயிற்சிகளை செய்து பாருங்க!
தமிழக இலவச மின்சாரம் திட்டங்கள் 2026: 100 யூனிட் முதல் 1000 யூனிட் வரை - திட்டங்களின் பட்டியல்
camera icon9
TN Free Electricity List
தமிழக இலவச மின்சாரம் திட்டங்கள் 2026: 100 யூனிட் முதல் 1000 யூனிட் வரை - திட்டங்களின் பட்டியல்
கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் 2026: புதிய வீடு கட்ட மனு அளிக்கலாம்! விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விபரம்

kalaignar kanavu illam scheme 2026 : கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் மூலம் புதிய வீடு கட்ட பொதுமக்கள் மனு அளிக்கலாம் என அமைச்சர் சக்கரபாணி கூறியுள்ளார். திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட தொப்பபம்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் பல்வேறு முடிவுற்ற பணிகளை தொடங்கி வைத்தும், புதிய பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டியும் பொதுமக்களிடம் உரையாற்றியபோது இதனை அவர் தெரிவித்தார். தமிழ்நாடு அரசு அண்மையில் இத்திட்டத்தின்  கீழ் ஒரு லட்சம் புதிய வீடுகள் கட்ட 3500 கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியது. ஒரு லட்சம் வீடுகள் கட்ட இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அறிவித்த நிலையில், அமைச்சர் சக்கரபாணி இந்த அப்டேட்டைக் கொடுத்துள்ளார்.  

Add Zee News as a Preferred Source

அமைச்சர் சக்கரபாணி அறிவிப்பு

தொப்பம்பட்டியில் பொதுமக்களிடம்  பேசிய அமைச்சர் சக்கரபாணி," தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், தமிழ்நாட்டை குடிசைகள் இல்லாத மாநிலமாக உருவாக்க கலைஞரின் கனவு இல்லம் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறார். தமிழ்நாட்டில் 8 இலட்சம் வீடுகள் கட்ட திட்டமிடப்பட்டு, 2 இலட்சம் வீடுகள் கட்டுவதற்கு ஆணை வழங்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து 1 இலட்சம் வீடுகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களால், தென்காசியில் 29.10.2025-அன்று பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், ஒட்டன்சத்திரம் நகராட்சியில் 480 வீடுகள் கட்ட அனுமதி வழங்கப்பட்டு கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் - மனு கொடுக்கலாம்

மேலும், தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் மீண்டும் 1 இலட்சம் வீடுகள் கட்டுவதற்கும் ஆணை பிறப்பித்துள்ளார்கள். தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து கிராம ஊராட்சிகளிலும் அடிப்படைத் தேவைகளான சாலை வசதிகளை ரூ.1088 கோடி நிதியொதுக்கீடு செய்து ஆணை பிறப்பித்துள்ளார். தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் அவர்கள் வருகின்ற 17.02.2026-அன்று திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள கிராம ஊராட்சிகளிலும் சிறப்பு கிராம சபைக் கூட்டம் நடத்திட அறிவுறுத்தியுள்ளார்கள். எனவே, கலைஞரின் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் வீடுகள் கட்டுவதற்கு இந்த சிறப்பு கிராம சபைக் கூட்டத்தில் மனுக்கள் அளிக்கலாம்." என தெரிவித்தார். எனவே, புது வீடு கட்டும் எண்ணத்தில் இருக்கும் ஏழை எளிய மக்கள்  இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி மனு கொடுக்கவும். இங்கே, இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?, தேவையான ஆவணங்கள் என்ன? என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

எங்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?

ஊராட்சி மன்றங்களில் கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்துக்கு மனு கொடுக்கலாம். அதற்கு முன்பாக இத்திட்டம் குறித்து கூடுதல் விளக்கங்களையும் அங்கேயே கேட்டு பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். அதன்பிறகு இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.  

கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள்

வீடு கட்டப்பட இருக்கும் இடத்தின் பத்திரம் நகல், ரேஷன் அட்டை,  பட்டா மற்றும் சிட்டா, ஆதார் அட்டை, தொலைபேசி நம்பர், பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம், வங்கி கணக்கு விவரம், வருமானச் சான்றிதழ், முகவரிக்கான ஆவணம்.

கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

1. குடிசையில் வசிப்பவர்கள் இத்திட்டத்தின்கீழ் வீடு வழங்கிடக் கோரி விண்ணப்பிக்கலாம்.
2. சொந்தமாக பட்டா வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே இந்த திட்டத்தின் கீழ் வீடு கட்ட தகுதியானவர்கள். 
3. கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தில் வீடுகள் கட்டுவதற்கு குறைந்தபட்சம் 360 சதுர அடி இடம் இருக்க வேண்டும்.
4. ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் அலகுத் தொகை ரூ.3,50.000/- (ரூபாய் மூன்று இலட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மட்டும்) கொடுக்கப்படும். 
5. இந்த தொகையானது, மூன்று நிலைகளில் ஒற்றை சாரள கணக்கு மூலம் பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கிற்கு நேரடியாக தொகை வரவு வைக்கப்படும்.

யாருக்கு வீடு கிடைக்காது?

சொந்தமாக கான்கிரீட் வீடு வைத்திருப்பவர்கள் தகுதியற்றவர்கள். குடிசையில் ஒருபகுதி கான்கீரிட், ஓடு, ஆஸ்பெட்டாஸ் சீட்டு இருந்தால் தகுதி பெறமுடியாது. புறம்போக்கு இடத்தில் குடிசை போட்டிருப்பவர்கள் இதில் வீடு கட்ட முடியாது. 

பயனாளிகள் தேர்வு

கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டத்தில் வீடு கட்டுபவர்களை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் அடங்கிய குழுவினரே தேர்வு செய்வார்கள். இத்திட்டத்துக்கு ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்திலேயே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். வரும் மொத்த விண்ணப்பங்களின் அடிப்படையில், இக்குழு தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்யும். ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இருந்தால், குழுவினர் முன்னுரிமை அடிப்படையில் வீடுகளை கட்டிக்கொள்ள ஒதுக்கீடு செய்வார்கள். முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், விண்ணப்பித்தவர்களின் விபரங்கள் முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு, தகுதியின் அடிப்படையில் கிராம சபையின் ஒப்புதல் பெறப்பட்ட பிறகே கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

வீடுகள் ஒதுக்கீடு

இப்போது அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும்  ஒரு லட்சம் வீடுகளும் ஒரே தவணையில் கட்டப்படாது. பகுதி பகுதியாக இத்திட்டத்துக்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, ஒவ்வொரு ஊராட்சிக்கும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் வீடுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும். ஊராட்சி மன்ற தலைவர் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய குழுவினர், இது குறித்து பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்துவார்கள்.

மேலும் படிக்க | தமிழகத்தில் புது வீடு கட்டுபவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ரூ.3.50 லட்சம் பெறலாம்

மேலும்  படிக்க | கலைஞர் கனவு இல்லம்: மேலும் 1 லட்சம் வீடுகள்.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்! யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Kalaignar Kanavu Illam Scheme 2026Tamil Nadu housing schemeTN Government Free House SchemeKalaignar Housing Scheme ApplyHousing Scheme

Trending News