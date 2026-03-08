English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  • கலைஞர் கனவு இல்லம் : 8 லட்சம் பேருக்கு வீடுகள்! குட் நியூஸ் கொடுத்த முதலமைச்சர்

கலைஞர் கனவு இல்லம் : 8 லட்சம் பேருக்கு வீடுகள்! குட் நியூஸ் கொடுத்த முதலமைச்சர்

Kalaignar Kanavu Illam : கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தின் கீழ் 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 8 லட்சம் வீடுகள் கட்ட தமிழ்நாடு அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 8, 2026, 02:38 PM IST
  • கலைஞர் கனவு இல்லம் அப்டேட்
  • முதலமைச்சர் கொடுத்த குட் நியூஸ்
  • 5 லட்சம் வீடுகள் கட்டப்படும் என அறிவிப்பு

கலைஞர் கனவு இல்லம் : 8 லட்சம் பேருக்கு வீடுகள்! குட் நியூஸ் கொடுத்த முதலமைச்சர்

Kalaignar Kanavu Illam : தமிழ்நாடு அரசு குடிசைகள் இல்லா தமிழ்நாட்டை உருவாக்கும் இலக்குடன் கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனவே 3 லட்சம் வீடுகள் கட்டுவதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அதற்கான பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பான அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசு அண்மையில் வெளியிட்ட நிலையில், முதலமைச்சர் இப்போது மிகப்பெரிய குட் நியூஸ் கொடுத்துள்ளார். 2030 ஆம் ஆண்டுக்குள் 8 லட்சம் வீடுகள் கட்ட அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளார். அதாவது, இப்போது கட்டுமான பணியில் இருக்கும் வீடுகளைத் தவிர்த்து, மேலும் 5 லட்சம் வீடுகள் அடுத்த நான்காண்டுகளுக்குள் கட்டி முடிக்க அரசு முடிவெடுத்துள்ளது. 

அதனால், தமிழ்நாட்டில் வசிக்கும் ஏழை எளிய மக்கள் புதிதாக வீடுகள் கட்ட திட்டமிட்டால், கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க இது சரியான நேரம். விரைவில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவித்து தேர்தல் நடக்க இருப்பதால், பொதுமக்கள் முடிந்தளவுக்கு தங்கள் பகுதி ஊராட்சி அலுவலகத்தை நாடி இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது குறித்து கேட்டறிந்து கொள்ளவும். வாய்ப்பு இருந்தால் இப்போதே விண்ணப்பித்துவிடுங்கள். இல்லையென்றால் தேர்தல் முடிந்து ஜூன், ஜூலை மாதம் வரை காத்திருக்க வேண்டும். அப்போது கூட இத்திட்டத்தின் கீழ் புதிய வீடுகள் கட்ட விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். சரியாக திட்டமிட்டால் உங்கள் சொந்த வீடு கனவு நனவாகும். அரசின் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்னென்ன ஆவணங்கள் தேவை என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள்

வீடு கட்டப்பட இருக்கும் இடத்தின் பத்திரம் நகல், ரேஷன் அட்டை,  பட்டா மற்றும் சிட்டா, ஆதார் அட்டை, தொலைபேசி நம்பர், பாஸ்போர்ட் சைஸ் புகைப்படம், வங்கி கணக்கு விவரம், வருமானச் சான்றிதழ், முகவரிக்கான ஆவணம்.

கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

1. குடிசையில் வசிப்பவர்கள் இத்திட்டத்தின்கீழ் வீடு வழங்கிடக் கோரி விண்ணப்பிக்கலாம்.

2. சொந்தமாக பட்டா வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே இந்த திட்டத்தின் கீழ் வீடு கட்ட தகுதியானவர்கள். 

3. கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தில் வீடுகள் கட்டுவதற்கு குறைந்தபட்சம் 360 சதுர அடி இடம் இருக்க வேண்டும்.

4. ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் அலகுத் தொகை ரூ.3,50.000/- (ரூபாய் மூன்று இலட்சத்து ஐம்பதாயிரம் மட்டும்) கொடுக்கப்படும். 

5. இந்த தொகையானது, மூன்று நிலைகளில் ஒற்றை சாரள கணக்கு மூலம் பயனாளிகளின் வங்கி கணக்கிற்கு நேரடியாக தொகை வரவு வைக்கப்படும்.

யாருக்கு வீடு கிடைக்காது?

சொந்தமாக கான்கிரீட் வீடு வைத்திருப்பவர்கள் தகுதியற்றவர்கள். குடிசையில் ஒருபகுதி கான்கீரிட், ஓடு, ஆஸ்பெட்டாஸ் சீட்டு இருந்தால் தகுதி பெறமுடியாது. புறம்போக்கு இடத்தில் குடிசை போட்டிருப்பவர்கள் இதில் வீடு கட்ட முடியாது. 

பயனாளிகள் தேர்வு

கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டத்தில் வீடு கட்டுபவர்களை ஊராட்சி மன்ற தலைவர் அடங்கிய குழுவினரே தேர்வு செய்வார்கள். இத்திட்டத்துக்கு ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்திலேயே விண்ணப்பிக்க வேண்டும். வரும் மொத்த விண்ணப்பங்களின் அடிப்படையில், இக்குழு தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்யும். ஒன்றுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் இருந்தால், குழுவினர் முன்னுரிமை அடிப்படையில் வீடுகளை கட்டிக்கொள்ள ஒதுக்கீடு செய்வார்கள். முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், விண்ணப்பித்தவர்களின் விபரங்கள் முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு, தகுதியின் அடிப்படையில் கிராம சபையின் ஒப்புதல் பெறப்பட்ட பிறகே கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டத்துக்கு தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

எனவே, தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் இந்த திட்டத்தை பயன்படுத்தி தங்களின் கனவு இல்லத்தை நனவாக்கிக் கொள்ளுங்கள். சொந்த வீடு என்பது பெரும்பாலானோரின் கனவு. வாடகை வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கே சொந்த வீட்டின் அருமை தெரியும். உங்களிடம் சொந்த நிலமும், வீடு கட்டுவதற்காக கையில் சேமித்து வைத்த பணமும் இருந்தால், அரசு உங்களுக்கு இத்திட்டத்தின் வழியே 3.5 லட்சம் ரூபாய் வரை மானியம் கொடுத்து கனவு இல்லத்தை நனவாக்கிக்கொடுக்கும். பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

மேலும் படிக்க | கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் 2026: சிறப்பு முகாம்கள் தொடக்கம்! புதிய வீடு கட்ட விண்ணப்பிப்பது எப்படி? முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | விடியல் பயண திட்டம் : பெண்களுக்கான இலவச பயணம் - 10 முக்கிய தகவல்கள்

மேலும் படிக்க | புதுச்சேரி பெண்களுக்கு ரூ.5000! யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? மகளிர் உரிமைத்தொகை அப்டேட்

