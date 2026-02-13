கலைஞர் கனவு இல்லம்: மேலும் 1 லட்சம் வீடுகள்.. தமிழக அரசின் குட் நியூஸ்! யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

Kalaignar kanavu Illam Thittam: தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், மூத்த குடிமக்கள் உள்ளிட்டோருக்காக பல்வேறு முக்கிய திட்டங்களை கொண்டு வருகிறது. அந்த வகையில், ஏழை, எளிய மக்களுக்காக தமிழக அரசு கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்த நிலையில், கனவு இல்லம் திட்டம் குறித்து தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தில் ஒரு லட்சம் வீடுகள்
கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் மூலமாக கிராமப்புறங்களில் வசிக்கும் குடிசை இல்லாமல் ஓட்டு வீடுகளில் வாழும் ஏழை குடும்பங்களுக்கு தமிழக அரசு வீடு கட்டி வழங்குகிறது. இதனால், ஏழை, எளிய மக்கள் நேரடியாகவே பலனடைந்து வருகின்றனர். கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டம் மூலம் தகுதியான குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.3.50 லட்சம் மானியத்துடன் சிமெண்ட் மற்றும் கான்கிரீட் கூரையுடன் கூடிய புதிய வீடுகளை தமிழக அரசு கட்டி தந்து வருகிறது.
குடிசையில்லா தமிழகம் என்ற இலக்கை எட்டும் வகையில், 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் 8 லட்சம் கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டும் நோக்கில் இந்த திட்டத்தை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. இதில் 2 லட்சம் வீடுகள் கட்ட ஏற்கனவே அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், மேலும், ஒரு லட்சம் வீடுகள் கட்டப்படும் என தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது. இதற்காக நிதி ஒதுக்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. ஒரு வீட்டிற்கு ரூ.3.50 லட்சம் என்ற அடிப்படையில் ஒரு லட்சம் வீடுகள் கட்ட ரூ.3500 கோடியை தமிழக அரசு ஒதுக்கி அரசாரணை வெளியிட்டுள்ளது.
யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும், கிடைக்காது?
கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தில் வீடுகளை பெற தகுதியுடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த திட்டத்தில் வீடுகளை பெற கிராமப்புறங்களில் குடிசை வீட்டில் வசிப்பவராக இருக்க வேண்டும். மேலும், வீடு கட்டுவதற்கு 360 சதுர அடி நிலமும், அந்த நிலத்திற்கான பட்டாவும் வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த திட்டத்தில் வீடு கட்டுவதற்கு ஏழை, எளிய மக்களுக்கு அதிக முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
அதே நேரத்தில், நீங்கள் சொந்தமான நிலத்தை வாடகைக்கு, குத்தகைக்கு விட்டிருந்தால், அந்த இடத்தில் கலைஞர் கனவு திட்டத்தில் வீடு பெற விண்ணப்பிக்க முடியாது. மேலும், அந்த நிலத்தை வணிக நோக்கங்களுக்காகவோ அல்லது மாடு, ஆடு விலங்குகளின் தங்குமிடமாகவோ வைத்திருந்தால், கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டத்தில் வீடு பெற முடியாது.
ஏற்கனவே நீங்கள் கான்கிரீட் வீடு வைத்திருந்தாலும் விண்ணப்பிக்க முடியாது. மேலும், குடிசையில் ஒரு பக்கம் சீட்டு, கான்கிரீட் போட்டிருந்தாலும், விண்ணப்பிக்க முடியாது. மத்திய அரசு, மாநில அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்க முடியாது.
தேவையான ஆவணங்கள்
ரேஷன் கார்டு, ஆதார், விண்ணப்பதாரரின் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ, வருமான சான்றிதழ், நிலத்திற்கான பட்டா, பத்திரம் நகல், வங்கிக் கணக்கு விவரங்களை போன்றவற்றை கலைஞர் கனவு இல்லம் திட்டத்தில் விண்ணப்பிக்கும்போது சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற விண்ணப்பிக்க வேண்டாம். தமிழக அரசு கலைஞர் வீடு வழங்கும் திட்டத்திற்கு கணக்கெடுப்பு நடத்தி, பயனாளிகளை தேர்வு செய்து வீடு கட்டித் தருகிறது. இந்த கணக்கெடுப்பில் விடுபட்டவர்கள் ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்திற்கு சென்று தெரிவிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க: பெண்களுக்கு ஸ்டாலின் சர்ப்ரைஸ்! இன்றே ரூ.5,000 வரவு வைப்பு.. மகளிர் உரிமைத் தொகையில் அதிரடி மாற்றம்
