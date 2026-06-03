/கருணாநிதி புகைப்படம் அகற்றப்பட்டதா? பொங்கிய திமுக - தவெக அரசு கொடுத்த விளக்கம்

Tamil Nadu Fact Check : சென்னை அண்ணா சாலையில் இயங்கும் தேவநேயப் பாவாணர் நூலகத்தின் அரங்கத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதயின் புகைப்படம் இடம்பெற்றுள்ளது. இங்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் நேற்று (ஜூன் 2) வருகை தந்துள்ளார்.
அமைச்சர் வருகை தந்தபோது, கருணாநிதியின் புகைப்படம் அகற்றப்பட்டதாக செய்திகள் வெளியாகின. மேலும் இதுகுறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்ட நிலையில், அந்த நூலகத்தில் மீண்டும் அதே இடத்தில் கருணாிநிதியின் புகைப்படம் வைக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டது.
இதுகுறித்து திமுகவின் கொள்கை பரப்பு இணைச் செயலாளர் ராஜீவ் காந்தி நேற்றிரவு அவரது X பக்கத்தில், "சென்னை அண்ணா சாலையில் தமிழ்நாடு அரசு பொது நூலகத்துறைக்கு கீழ் வரும் தேவநேயப் பாவாணர் நூலக அரங்கில் வைக்கப்பட்டிருந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் புகைப்படம் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ராஜ்மோகன் கலந்துகொண்ட நிகழ்சியின் போது அகற்றப்பட்டு, நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு மீண்டும் வைக்கப்பட்டுள்ளது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஏன் இந்த வன்மம் உங்களுக்கு???— RajivGandhi Radhakrishnanrajiv_dmk) June 2, 2026
சென்னை அண்ணா சாலையில் தமிழ்நாடு அரசு பொது நூலகத்துறைக்கு கீழ் வரும் தேவநேயப் பாவாணர் நூலக அரங்கில் வைக்கப்பட்டிருந்த தலைவர் கலைஞர் புகைப்படம் இன்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் @imrajmohan அவர்கள் கலந்துகொண்ட நிகழ்சியின் போது அகற்றப்பட்டு… pic.twitter.com/8tWIiYdshN
மேலும், முன்னாள் முதலமைச்சர்களான காமராஜர், அறிஞர் அண்ணா, எம்ஜிஆர் மற்றும் தமிழறிஞர்கள் பாரதியார், பாரதிதாசன், அவ்வையார், திருவள்ளுவர் மற்றும் தந்தை பெரியார் ஆகியோரின் புகைப்படம் இடம் பெற்றிருக்கக் கூடிய நூலக வளாக அரங்கில் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் புகைப்படம் மட்டும் நீங்கள் கலந்து கொண்ட நிகழ்சியின் போது ஏன் அகற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது?" என அமைச்சரை நோக்கி கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், ஏன் இந்த வன்மம் உங்களுக்கு என்றும் கேள்வி எழுப்பியிருந்தார்.
அந்த நூலகத்தினை சீரமைத்து புதிதாக கட்டடங்கள் கட்டி தேவநேயப் பாவாணர் பெயரினை வைத்தவர் தலைவர் கலைஞர் என்பது தங்களுக்கும், தங்கள் தலைவர் நடிகர் விஜய்க்கும் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை என்றும் அமைச்சர் ராஜ்மோகனை கடுமையாக சாடியிருந்தார். மேலும், இச்செயலைக் கண்டித்து திமுக மாணவர் அணி செயலாளர் வீரமணி ஜெய்ககுமார் மற்றும் கட்சியின் நிர்வாகிகள் நூலகத்திற்கே விரைந்து சென்று, அரசை நோக்கி கேள்வி எழுப்பி, கண்டனப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் உண்மை சரிபார்க்கும் பிரிவு, தேவநேயப் பாவாணர் நூலகத்தில் கருணாநிதியின் புகைப்படம் திடீரென அகற்றப்பட்டதாக பரப்பப்படும் செய்திகளுக்கு மறுப்பு தெரிவித்து அதன் X பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளது.
இச்சம்பவம் குறித்து சென்னை மாவட்ட நூலக அலுவலர் அளித்துள்ள விளக்கத்தையும் அந்த பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார். அதில் "கடந்த ஏப்ரல் 8ஆம் தேதி அன்று தேவநேயப் பாவாணர் அரங்கத்தின் முன்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மின்சாதனப் பெட்டி தீப்பிடித்து எரிந்தது.
தேவநேயப் பாவாணர் நூலக அரங்கில் கலைஞர் கருணாநிதி புகைப்படம் அகற்றம் என்று பரவும் தவறான தகவல்— TN Fact Check (@tn_factcheck) June 3, 2026
பரவும் செய்தி
சென்னை அண்ணா சாலையில் உள்ள பாவாணர் நூலக அரங்கில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கலைஞர் கருணாநிதியின் தேவநேயப் முன்னாள் புகைப்படம் திடீரென அகற்றப்பட்டதாகச் செய்திகள் பரவி வருகின்றன.… pic.twitter.com/BMOLWAvkTS
இதனால், ஒப்பனைக் கூரை, எச்சரிக்கை மணி மற்றும் புகைப்படங்கள் அகற்றப்பட்டு பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பணிகள் நிறைவடைந்த பின்னர் கழற்றி வைக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் மீண்டும் அதே இடத்தில் வைக்கப்பட்டன" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம், தவறான தகவல்களை பரப்ப வேண்டாம் என்றும் கேட்கப்பட்டுள்ளது.