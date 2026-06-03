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கருணாநிதி புகைப்படம் அகற்றப்பட்டதா? பொங்கிய திமுக - தவெக அரசு கொடுத்த விளக்கம்

TN Fact Check : சென்னை தேவநேயப் பாவாணர் நூலகத்தில் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் புகைப்படத்தை அகற்றியதாக திமுக குற்றஞ்சாட்டிய நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் உண்மை சரிபார்க்கும் பிரிவு இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 03, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 09:57 PM IST
கருணாநிதி புகைப்படம் அகற்றப்பட்டதா? பொங்கிய திமுக - தவெக அரசு கொடுத்த விளக்கம்
Image Credit: Image Credit : Kalaignar Karunanidhi (Image Source : X)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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கருணாநிதி புகைப்படம் அகற்றப்பட்டதா? பொங்கிய திமுக - தவெக அரசு கொடுத்த விளக்கம்
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