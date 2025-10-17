English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை இவர்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்காது - விதிமுறை சொல்வது என்ன?

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை இவர்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்காது - விதிமுறை சொல்வது என்ன?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட உள்ள நிலையில், யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 17, 2025, 11:18 AM IST
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை அப்டேட்
  • புதிய விண்ணப்பதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்
  • யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை இவர்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்காது - விதிமுறை சொல்வது என்ன?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசு தீபாவளி பரிசாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு புதியதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியை வெளியிட்டுள்ளது. வரும் டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்குவது தொடங்கப்படும் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். இதுவரை 28 லட்சம் பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளதாகவும், நவம்பர் 14  ஆம் வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார். 

மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி 

அதாவது, மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி நவம்பர் 14 ஆம் ஆகும். அதற்குள் விண்ணப்பிக்காதவர்கள் விண்ணப்பித்து விடவேண்டும். இதனை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். அதேநேரத்தில் விண்ணப்பித்த அனைவருக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்குமா? என்றால் இல்லை. அந்த விண்ணப்பங்களில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு மட்டுமே மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்படும் என்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

மகளிர் உரிமைத்தொகை யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

* ஆண்டுக்கு ரூ.2.5 இலட்சத்திற்குக் கீழ் வருமானம் ஈட்டும் குடும்பங்களில் உள்ள பெண்கள்

* ஐந்து ஏக்கருக்குக் குறைவாக நன்செய் நிலம் அல்லது பத்து ஏக்கருக்குக் குறைவாகப் புன்செய் நிலம் வைத்துள்ள குடும்பங்களில் உள்ள பெண்கள்.

* ஆண்டிற்கு வீட்டு உபயோகத்திற்கு 3600 யூனிட்டிற்கும் குறைவாக மின்சாரம் பயன்படுத்தும் குடும்பங்களில் உள்ள பெண்கள்.

* ஒரு குடும்ப அட்டைக்கு ஒரு பயனாளி மட்டுமே விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்

* அரசு ஓய்வூதியம் ஆண்டுக்கு 2.5 லட்சத்துக்கும் குறைவாக பெறும் குடும்பங்களில், ஓய்வூதியம் பெறும் நபரை தவிர்த்து அக்குடும்பத்தில் பெண்கள் இருப்பின் அவர்கள்  விண்ணப்பிக்கலாம்

* இதேபோல் அரசின் மற்ற ஓய்வூதியம் திட்டங்களில் பயனாளியாக இருந்து, ஓய்வூதியம் பெறும் நபரை தவிர்த்து அக்குடும்பத்தில் பெண்கள் இருப்பின் அவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

மேலே சொல்லப்பட்ட தகுதிகளை உடைய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் புதியதாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்திருந்தால் அவர்களுக்கு இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது. அவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 கிடைக்கும்.

யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது?

* ரூபாய் 2.5 இலட்சத்திற்கு மேல் ஆண்டு வருமானம் ஈட்டும் குடும்பங்கள்.

* குடும்பத்தில் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் 2.5 இலட்சத்திற்கு மேல் ஈட்டி வருமானவரி கணக்கு தாக்கல் செய்பவர்கள் மற்றும் வருமான வரி செலுத்துபவர்கள்.

* ஆண்டுக்கு ரூ.2.5 இலட்சத்திற்கு மேல் வருமானம் ஈட்டி தொழில் வரி செலுத்துவோர்.

* மாநில, ஒன்றிய அரசு ஊழியர்கள் / பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் / வங்கிகளின் ஊழியர்கள், வாரியங்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகள், கூட்டுறவு அமைப்புகளின் ஊழியர்கள் மற்றும் அவற்றின் ஓய்வூதியதாரர்கள்.

* தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் (ஊராட்சி மன்ற வார்டு உறுப்பினர்களைத் தவிர). அதாவது பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், மாவட்ட ஊராட்சித் தலைவர்கள், மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினர்கள், ஊராட்சி ஒன்றியத் தலைவர்கள், ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினர்கள், ஊராட்சி மன்றத் தலைவர்கள், மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள்.

* சொந்தப் பயன்பாட்டுக்கு கார், ஜீப், டிராக்டர், கனரக வாகனம் போன்ற நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வைத்துள்ளவர்கள்.

* ஆண்டுக்கு ரூ.50 இலட்சத்திற்கும் மேல் ஆண்டு விற்பனை (Annual turnover) செய்து சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (GST) செலுத்தும் தொழில் நிறுவன உரிமையாளர்கள்.

மேலே சொல்லப்பட்ட நபர்கள் அல்லது குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் விண்ணப்பித்திருந்தால் அவர்களின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். அவர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் கிடைக்காது. 

