கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை வேண்டுமா? பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் பெண்களிடையே ஏகோபித்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. இத்திட்டம் அண்மையில் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட பிறகு மொத்தம் 1.31 கோடி பெண்கள் பயனாளிகளாக சேர்க்கப்பட்டு அவர்களுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டது. இப்போது இத்திட்டம் சட்டப்பேரவை தேர்தல் காரணமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இருப்பினும், மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களுக்கான தொகையை முன்கூட்டியே பெண்களின் வங்கிக் கணக்கில் போட்டுள்ள தமிழ்நாடு அரசு, மே மாதம் சிறப்புத் தொகையாக 2000 ரூபாய் கொடுத்தும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது.
இதனால், செம குஷியில் இருக்கும் பெண்கள் தமிழ்நாடு அரசு மீது மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பதுடன், நன்றியும் தெரிவித்துள்ளனர். அதேநேரத்தில் விரைவில் நடக்கும் சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்குப் பிறகு தமிழ்நாட்டில் எந்தக் கட்சி ஆட்சியைப் பிடித்தாலும் மகளிர் உரிமைத்தொகை உயருவது உறுதியாகியுள்ளது. இது தொடர்பான அறிவிப்புகளை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் தேர்தல் வாக்குறுதியாக அறிவித்துவிட்டனர்.
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொடுத்த அறிவிப்பில், தேர்தலுக்குப் பிறகு மீண்டும் திமுக ஆட்சிப்பொறுப்பேற்றால், திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சியில் தற்போது பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை 2000 ரூபாயாக வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார். அதேபோல் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டிருக்கும் தேர்தல் வாக்குறுதியில் குல விளக்கு திட்டம் என்ற பெயரில் அனைத்து ரேஷன் கார்டு பெண்களுக்கும் 2000 ரூபாய் வழங்கப்படும் என அறிவித்திருக்கிறார். எனவே, இத்திட்டத்தில் எப்படியாவது சேர்ந்துவிட வேண்டும் என தமிழ்நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான பெண்கள் காத்திருக்கின்றனர். அவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்களை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் சேர வேண்டுமா?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் கடந்த முறை விரிவாக்கம் செய்யும்போது 27 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பெண்கள் விண்ணப்பித்தனர். அவர்கள் எல்லோரும் தங்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை வேண்டும் என கேட்டு அரசுக்கு விண்ணப்பம் செய்தனர். ஆனால், அவர்களில் சுமார் 17 லட்சம் பேரை மட்டுமே தமிழ்நாடு அரசு இத்திட்டத்துக்கு தகுதியானவர்களாக தேர்வு செய்தது. எஞ்சியவர்களின் விண்ணப்பங்களை நிராகரித்துவிட்டது. அதேநேரத்தில், தகுதியானவர்கள் இருந்தால் வருவாய் கோட்டாட்சியரிடம் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என அறிவித்தது. அப்படி விண்ணப்பித்தவர்களிலும் சொற்ப அளவிலான தகுதியானவர்களுக்கு மட்டுமே ஒப்புதல் கிடைத்தது.
அந்தவகையில் பார்க்கும்போது சுமார் 10 லட்சம் மனுக்கள் ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டது, அவர்கள் விண்ணப்பிக்கும்போது என்ன தவறு செய்தார்கள் என்பதை தெரிந்து கொண்டால், இன்னும் மூன்று மாதங்களில் நீங்கள் விண்ணப்பிக்கும்போது உங்களின் மனு நிராகரிக்கப்படாமல் இருக்கும்.
மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பத்தில் செய்யக்கூடாத தவறுகள்
மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு என பிரத்யேகமாக விதிமுறைகள் இருக்கின்றன. பெரும்பாலும் எல்லோருக்கும் அந்த விதிமுறைகள் தெரிந்திருக்கும் என்றாலும் அரசு, இதில் என்னென்ன விதிமுறைகளை மிக மிக முக்கியமாக கடைபிடிக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்வது அவசியம். அந்தவகையில், ஒரே ரேஷன் கார்டை வைத்து இரண்டு பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு விண்ணப்பிக்கக்கூடாது.
தொழில் கடன் பெறுவதற்காக வருமானவரி கணக்கு தாக்கல் செய்து வங்கி உள்ளிட்டவைகளில் கடன் பெற்றிருப்பவர்களாக இருப்பினும், அந்த குடும்ப பெண்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்காது. இதை அரசு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்றால் உங்களின் ஆதார் எண்ணை வைத்து லோன் ஏதாவது வாங்கியிருக்கிறீர்களா? என செக் செய்யும்.
அதில் லோன் வாங்கியிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், அதுவும் வருமான வரிக்கணக்கு தாக்கல் செய்து வாங்கியிருந்தால் உங்களின் மனு கட்டாயம் நிராகரிக்கப்படும். ஏனென்றால் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் என்பது ஏழை எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு மட்டுமே கொடுக்கப்படுகிறது. ரேஷன் கார்டு வைத்திருந்து மகளிர் உரிமைத்தொகை விதிமுறைகளை அனைத்தும் பூர்த்தி செய்தால் இத்திட்டத்தில் உங்கள் விண்ணப்பபம் ஏற்கப்படும்.
மற்ற முக்கிய விதிமுறைகள்
உங்கள் வீட்டில் பஞ்சாயத்து தலைவர், எம்பி, எம்எல்ஏ போன்ற மக்கள் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அரசு ஊழியர்கள், 2.50 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் இருக்கக்கூடாது. சொந்த பயன்பாட்டுக்காக நான்கு சக்கர வாகனம் வைத்திருக்கக்கூடாது. 5 ஏக்கர் நஞ்சை, 10 ஏக்கருக்கு மேல் புன்செய் நிலம் வைத்திருப்பவர்களின் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் விண்ணப்பிக்க முடியாது. இந்த விதிமுறைகளையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். இவற்றை பூர்த்தி செய்தால் மீண்டும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு ஜூன் மாதம் முதல் விண்ணப்பிக்கலாம். அதற்கான அறிவிப்பை புதிதாக பொறுபேற்கும் அரசு அறிவிக்கும். கூடுதலாக, இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் அனைத்தும் தயாராக வைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
