English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : திமுக வெற்றிபெற்றால் வரப்போகும் 3 அறிவிப்புகள்!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் திமுக வெற்றி பெற்றால் வரப்போகும் மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகள் குறித்து இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 3, 2026, 10:37 AM IST
Trending Photos

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்றால் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பெண்கள் எதிரபார்க்கும் மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகள் கட்டாயம் வரும். அந்த மூன்று எதிர்பார்ப்புகள் என்ன? அறிவிப்பு எப்போது வரும்? என்பது குறித்தெல்லாம் இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம்

2021ல் ஆட்சியைப் பிடிக்க திமுக கொடுத்த வாக்குறுதி தான், பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் திட்டம். சொன்னதைப் போலவே திமுக ஆட்சியைப் பிடித்ததும் 2023 ஆம் ஆண்டு அறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாளான செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி இத்திட்டத்துக்கு ‘கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம்’ (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) என பெயர் சூட்டி, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். ரேஷன் கார்டு அடிப்படை ஆவணமாக வைத்து பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டு பெண்களின் வங்கிக் கணக்கிலேயே ஆயிரம் ரூபாய் நேரடியாக வரவு வைக்கப்பட்டது. இது தான் இதிட்டத்தின் பெரு வெற்றிக்கான காரணம். ஏனென்றால் பெண்களின் நம்பிக்கை இத்திட்டம் அதிகரித்தது.

பயனாளிகள் தேர்வில் தெளிவு

பயனாளிகள் தேர்வில் அரசு கடைபிடிக்கும் வழிமுறையும் இத்திட்டத்தின் வெற்றிக்கு மற்றொரு காரணம். அரசு ஊழியர்கள், 2.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் ஆண்டுக்கு ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் எல்லாம் இத்திட்டத்தில் சேர முடயாது என அறிவித்த அரசு, மக்கள் பிரதிநிதிகளும் அவர்களின் குடும்ப பெண்களும் மகளிர் உரிமைத்தொகைபெற முடியாது என அறிவித்தது. கார் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் வைத்திருப்பவர்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெற முடியாது. அதேநேரத்தில் ஒற்றைப் பெண்கள் தலைமையில் குடும்பம் இருந்தால் அவர்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறலாம். தாய் இல்லாத வீட்டில் 21 வயது பூர்த்தி அடைந்த பெண்கள் இருந்தால் அவர்கள் திருமணமாகவில்லை என்றாலும் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறலாம் என அறிவித்ததும் இத்திட்டத்தின் வெற்றிக்கு காரணம்.

மகளிர் உரிமைத்தொகை விரிவாக்கம்

இதனால், தமிழ்நாடு முழுவதும் மட்டுமல்லாமல் இந்தியா முழுவதும் இத்திட்டம் பிரபலமானது. பல மாநிலங்களிலும் பாஜக, காங்கிஸ் மற்றும் மாநில கட்சிகள் தேர்தல் வாக்குறுதியாக இத்திட்டத்தை அறிவித்து ஆட்சியைப் பிடித்திருக்கின்றன. தமிழ்நாட்டில் திமுக விதையாக போட்ட கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் இந்தியா முழுவதும் விரிவடைந்துள்ளது. பெண்களின் கையில் நேரடியாக சென்று சேரும் இந்தப் பணம், குடும்பங்களில் மிகப்பெரிய பொருளாதார மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. இத்திட்டத்தை அண்மையில் இரண்டாம் கட்டமாக விரிவாக்கம் செய்தது தமிழ்நாடு அரசு. இப்போது திட்டத்தில் 1.31 கோடி என பயனாளிகள் உயர்ந்திருக்கின்றனர். 

விரைவில் வரப்போகும் மூன்று அறிவிப்புகள் என்ன?

தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்னும் பலர் விண்ணப்பிக்க காத்திருகின்றனர். ஆனால், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் காரணமாக தேர்தல் முடிந்த பிறகே மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தின் பணிகள் மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு வரும். அதாவது ஜூன் மாதம் முதல் மகளிர் உரிமைத்தொகை வழக்கம்போல் பெண்ளின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்படும். ஆனால் இங்கு தான் டிவிஸ்ட் இருக்கிறது.

1. திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் மட்டுமே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் மீண்டும் செயல்படுத்தப்படும். அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் இத்திட்டம் குல விளக்குத் திட்டமாக மாறும்.

2. எந்தக் கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இத்திட்டத்தில் மாதந்தோறும் கொடுக்கப்படும் ஆயிரம் ரூபாய் என்பது 2000 ரூபாயாக உயர்த்தப்படும். அதில் மாற்றம் இருக்காது.

3. திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தொடரும். பழைய பயனாளிகளுக்கு எப்போது முதல் மாதாந்திர தொகை செலுத்தப்படும் என்ற அறிவிப்பு முதலில் வரும். அதனைத் தொடர்ந்து இத்திட்டத்தில் மாதம் ரூ.2000 எந்த மாதம் முதல் கொடுக்கப்படும் என்ற இரண்டாவது அறிவிப்பு வரும். மூன்றாவது, புதிய பயனாளிகள் தேர்வு குறித்த அறிவிப்பும் வெளியாகும். அப்போது, இத்திட்டத்தில் சேர காத்திருப்பவர்கள் உடனடியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

இங்கே கவனக்க வேண்டிய விஷயம், அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இந்த மூன்று அறிவிப்புகளும் இருக்கும். ஆனால், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இருக்கும் பயனாளிகள் அப்படியே குல விளக்குத் திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்களா?, புதிய பயனாளிகளை சேர்க்க என்னென்ன விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படும், எப்போது முதல் புதிய பயனாளிகள் சேர்க்கப்படுவார்கள் என்ற அறிவிப்புகள் கூடுதலாக வர வாய்ப்பு உள்ளது. 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Kalaignar Magalir Urimai ThogaiTamil Nadu Women SchemeRs.1000 SchemeDMK election promiseMagalir Urimai Thogai Updates

Trending News