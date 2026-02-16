கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.5,000: தமிழக அரசு அதிரடி விளக்கம்!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதி 1.31 கோடி பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் திடீரென வரவு வைத்தது தமிழ்நாடு அரசு. விரைவில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வர இருப்பதால், அப்போது அமலுக்கு வரும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் காரணமாக இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படமுடியாமல் போக வாய்ப்பு இருக்கிறது. தேர்தல் ஆணையம் இத்திட்டத்துக்கு தடை விதிக்கும் என்பதை கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு முன்கூட்டியே பிப்ரவரி, மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களுக்கான கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை மூவாயிரம் ரூபாயும், மே மாதம் சிறப்பு ஊக்கத்தொகையாக 2000 ரூபாயும் வரவுவைத்து விட்டது.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிதி மீது புகார்
இது பொதுமக்கள் மத்தியில் ஏகோபித்த வரவேற்பை பெற்ற நிலையில், இத்திட்டத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதி குறித்து திடீரென கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. குறிப்பாக அதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நிதியை எடுத்து தமிழ்நாடு அரசு இத்திட்டத்துக்கு தவறாக பயன்படுத்திவிட்டதாகவும் குற்றம்சாட்டப்பட்டது. இதற்கு தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக விளக்கமளித்துள்ளது. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்திற்காக ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல நிதி மாற்றி பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு முழுமையாக ஆதாரமற்றது என தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம்
இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டிருக்கும் அதிகாரப்பூர்வ செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது ; சில ஊடகங்களில், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (KMUT) திட்டத்தின் கீழ் ரூ.5,000 வழங்குவதற்காக மாற்றி பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த குற்றச்சாட்டு முற்றிலும் தவறானதும் ஆதாரமற்றதும் ஆகும் என்பதை அரசு தெளிவுபடுத்துகிறது.
ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்திட்ட நிதியா?
முதலில், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்திட்டங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட எந்த நிதியும் வேறு திட்டங்களுக்கு மாற்றி பயன்படுத்தப்படவில்லை. அரசின் வரவு-செலவுத் திட்ட முறையின் படி, ஒவ்வொரு திட்டத்திற்கும் ஒதுக்கப்படும் மொத்த நிதிக்குள் "பொது", "ஆதி திராவிடர்", "பழங்குடியினர்" என தனித்தனி கணக்கு தலைப்புகள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இந்த நடைமுறை, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் உட்பட தமிழ்ப்புதல்வன் திட்டம், புதுமைப்பெண் திட்டம், டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி மகப்பேறு நலத் திட்டம் போன்ற அனைத்து தனிநபர் பயனாளி சார்ந்த திட்டங்களிலும் பின்பற்றப்படுகிறது.
எந்த அடிப்படையில் நிதி ஒதுக்கப்பட்டது?
ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் தலைப்பின் கீழ் ஒதுக்கப்படும் நிதி, அந்த சமூக பயனாளிகளுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அந்த நிதியை வேறு சமூகங்களுக்கோ அல்லது வேறு நோக்கங்களுக்கோ பயன்படுத்த முடியாது. இது அரசின் நிலையான நிதி ஒழுங்குமுறையின் ஒரு பகுதியாகும்.
இவ்வாறு, KMUT திட்டத்திற்கும், ஆதி திராவிட மற்றும் பழங்குடியின பயனாளிகளுக்கு தனி தலைப்பின் கீழ் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, KMUT திட்டத்தின் கீழ் ரூ.5,000 வழங்குவதற்கான கூடுதல் செலவு, இத்திட்டத்திற்கான தனி கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. ஏற்கனவே உள்ள ஆதி திராவிடர் பழங்குடியினர் திட்டங்களுக்கான நிதியில் இருந்து எடுக்கப்படவில்லை. எனவே, நிதி மாற்றம் (Diversion) நடந்ததாக கூறுவது முற்றிலும் தவறானது.
மேலும், ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல நிதியை பாதுகாக்க அரசு தனிப்பட்ட சட்டத்தை இயற்றியுள்ளது. அந்தச் சட்டத்தின் படி, இந்த சமூகங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிதி அவர்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு நிதியாண்டில் பயன்படுத்தப்படாத தொகை இருந்தாலும், அது பொதுநிதியாக மாறாது. அடுத்த நிதியாண்டில் அதே நோக்கத்திற்காக எடுத்துச் செல்லப்பட வேண்டும் என்ற சட்டப் பாதுகாப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரமற்றவை
எனவே, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்திற்காக ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல நிதி மாற்றி பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு முழுமையாக ஆதாரமற்றது. ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் சமூகங்களின் நலன் மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு அரசு உறுதியாக செயல்பட்டு வருகிறது. சட்ட விதிமுறைகளையும் நிதி ஒழுங்கையும் கடைப்பிடித்து, உரிய நிதி உரிய பயனாளிகளுக்கே சென்றடைவதை அரசு தொடர்ந்து உறுதி செய்து வருகிறது. எனவே, எந்த ஒரு திட்டத்துக்கும் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் பயனாளிகளுக்கான தனித் தலைப்பில் ஒதுக்கப்படும் நிதியை ஏற்கனவே உள்ள நலத்திட்டங்களில் இருந்து மாற்றி தருவதாக கூறுவது முற்றிலும் தவறானதாகும்" என தெரிவித்துள்ளது.
