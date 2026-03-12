கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை முக்கிய அப்டேட்: ரேஷன் பொருட்கள் வாங்கவில்லையா?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக இருப்பவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய அப்டேட் இது. இத்திட்டத்தில் 1.31 கோடி பெண்கள் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் பெற்றும் வரும் நிலையில், அவர்கள் செய்யும் சிறிய தவறு தங்களுக்கு மாதம் மாதம் கிடைக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் நிறுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது என்பதை பலரும் அறியாமல் உள்ளனர். அது என்னவென்றால், ரேஷன் கார்டு மூலம் மாதம் மாதம் நியாயவிலைக் கடைகளில் பொருட்கள் சரியாக வாங்க வேண்டும். அப்படி வாங்குபவர்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஒருவேளை ரேஷன் கார்டுக்கான பொருட்களை முறையாக வாங்காதவர்கள் என்னென்ன சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
ரேஷன் கார்டும் - மகளிர் உரிமைத் தொகையும்
தமிழக அரசு தற்போது மாதம் 1,000 ரூபாய் வழங்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தை மிகத் தீவிரமாகச் செயல்படுத்தி வருகிறது. இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பயன் பெறத் தகுதியானவர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் ரேஷன் கார்டே முதன்மையான ஆணவமாக உள்ளது. அதனால், நீங்கள் தொடர்ந்து மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் ரேஷன் கடையில் பொருட்கள் வாங்காமல் இருந்தால், அந்த அட்டை பயன்பாட்டில் இல்லாத அட்டை (Inactive Card) என அதிகாரிகளின் கண்காணிப்புப் பட்டியலில் சேர்க்கப்படும்.
அப்படி சேர்க்கப்பட்டு, ஒருவேளை உங்கள் ரேஷன் கார்டு முடக்கப்பட்டாலோ அல்லது ரத்து செய்யப்பட்டாலோ, நீங்கள் பெற்று வரும் மகளிர் உரிமைத் தொகை உடனடியாக நிறுத்தப்படவும் வாய்ப்புள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு, மழைக்கால நிவாரண நிதி போன்ற அரசின் நேரடிப் பணப் பயன்களும் உங்களுக்குக் கிடைக்காமல் போகலாம். எனவே, ரேஷன் கார்டுக்கு கொடுக்கப்படும் பொருட்களை மாதம் மாதம் சரியாக வாங்கிக் கொள்ளுங்கள்.
ரேஷன் அட்டை வகைகள்: யாருக்கு என்ன கிடைக்கும்?
பச்சை நிற அட்டை (Rice Card): இதில் இலவச அரிசி மற்றும் அனைத்து அத்தியாவசியப் பொருட்களையும் பெறலாம். வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் உள்ளவர்களுக்கு இது வழங்கப்படுகிறது.
வெள்ளை நிற அட்டை (Sugar Card): இதில் அரிசி தவிர சர்க்கரை, பருப்பு, எண்ணெய் உள்ளிட்ட மற்ற பொருட்களைப் பெறலாம். நடுத்தர வர்க்கத்தினர் பெரும்பாலும் இதைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
பொருட்கள் இல்லா அட்டை (No Commodity Card): இது அடையாளச் சான்றாக மட்டுமே பயன்படும். இதில் எந்தப் பொருளும் வாங்க முடியாது. பொதுவாக அதிக வருமானம் உள்ளவர்கள் அல்லது அரசு ஊழியர்களுக்கு இது வழங்கப்படுகிறது.
பொருட்கள் வாங்காவிட்டால் ரேஷன் கார்டு ரத்து செய்யப்படுமா?
தற்போது ரேஷன் கடைகளில் e-POS (Electronic Point of Sale) இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதன் மூலம் ஒவ்வொரு குடும்பமும் எந்தெந்த மாதங்களில் பொருட்கள் வாங்குகிறார்கள் என்ற தரவுகள் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறைக்கு உடனுக்குடன் சென்றுவிடும். தொடர்ந்து மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் ஒரு அட்டை பயன்படுத்தப்படாமல் இருந்தால், அந்த முகவரியில் அந்த குடும்பம் வசிக்கவில்லையோ அல்லது அது போலி அட்டையோ என்ற சந்தேகம் அதிகாரிகளுக்கு எழும். இதன் அடிப்படையில், சம்பந்தப்பட்ட வட்ட வழங்கல் அலுவலர்கள் (TSO) அந்த அட்டையை ஆய்வு செய்து, தற்காலிகமாக முடக்கி வைக்க அதிகாரம் கொண்டுள்ளனர்.
நிவாரண உதவிகளில் சிக்கல்
அரசு வழங்கும் பொங்கல் பரிசு அல்லது பேரிடர் காலங்களில் வழங்கப்படும் ரொக்க உதவிகள் அனைத்தும் ரேஷன் கார்டு தரவுகளின் அடிப்படையிலேயே வழங்கப்படுகின்றன. ஆக்டிவ் (Active) நிலையில் இல்லாத அட்டைகளுக்கு இந்தச் சலுகைகள் வழங்கப்பட மாட்டாது. மாதத்திற்கு ஒருமுறையாவது சர்க்கரை, பருப்பு அல்லது எண்ணெய் போன்ற ஏதேனும் ஒரு பொருளை வாங்குவது உங்கள் அட்டை பயன்பாட்டில் இருப்பதை உறுதி செய்யும்.
எதற்காக இந்த நடவடிக்கை?
ரேஷன் பொருட்கள் உண்மையில் தேவையுள்ள ஏழை எளிய மக்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டவை. உங்களுக்குப் பொருட்கள் தேவையில்லை எனில், அதைத் தானாகவே முன்வந்து பொருட்கள் இல்லா அட்டையாக மாற்றிக் கொள்வது சிறந்தது. இதன் மூலம் அரசின் மானியம் வீணாவதைத் தவிர்க்கலாம். அதே சமயம், அரசின் நலத்திட்ட உதவிகள் தடையின்றி கிடைக்க வேண்டும் என விரும்புவோர், தங்கள் ரேஷன் அட்டையை முறையாகப் பராமரிப்பது அவசியம்.
