விடுபட்ட அனைவருக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை - உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : விடுபட்ட அனைவருக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும் என துணை முதலைமச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 9, 2025, 04:41 PM IST
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை முக்கிய அப்டேட்
  • விடுபட்ட அனைவருக்கும் ரூ.1000 வழங்கப்படும்
  • காஞ்சிபுரத்தில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி அறிவிப்பு

விடுபட்ட அனைவருக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை - உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : காஞ்சிபுரம் செவிலிமேடு பகுதியிலுள்ள ஓர் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் காஞ்சிபுரம்,உத்திரமேரூர் சட்டமன்ற தொகுதிகளில் உள்ள பயனாளிகளுக்கு அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் மற்றும் வீட்டு மனைப்பட்டாக்கள் வழங்கும் விழா மாவட்ட ஆட்சியர் கலைச்செல்வி மோகன் தலைமையில் நடைபெற்றது. இதில், எம்எல்ஏக்கள் க.சுந்தர், எழிலரசன், மேயர் எம்.மகாலட்சுமி யுவராஜ் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர். தமிழக வேளாண்மைத்துறை அமைச்சர் எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம், கைத்தறித் துறை அமைச்சர் ஆர்.காந்தி ஆகியோர் வாழ்த்துரை வழங்கினர். 

காஞ்சிபுரத்தில் அரசு விழா

விழாவில் சிறப்பு அழைப்பாளராக தமிழக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்று  4997 பயனாளிகளுக்கு ரூ.254 கோடி மதிப்பிலான அரசு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி விழா சிறப்புரையாற்றினார். அப்போது அவர் பேசுகையில், திமுக அரசு வெற்றி பெற்று முதல்வராக பொறுப்பேற்றதும் போட்ட முதல் கையெழுத்தே மகளிர் இலவச பேருந்து பயணத்துக்கானது. இதன் மூலம் கடந்த 4 ஆண்டுகளில் மட்டும் 770 கோடி முறை மகளிர் பயணம் செய்துள்ளனர். காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் மட்டும் 44 கோடி பேர் பயணம் செய்திருக்கின்றனர் என கூறினார்.

தமிழ்நாடு அரசுக்கு பாராட்டு

மேலும், தாய்மார்களின் கஷ்டத்தை உணர்ந்து காலை உணவுத்திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது.இதன் மூலம் தினசரி 24 லட்சம் குழந்தைகள் பயனடைகின்றனர். இத்திட்ட விரிவாக்க விழாவில் பங்கேற்ற பஞ்சாப் முதல்வர் தமிழக முதல்வரை பாராட்டினார். பஞ்சாப்பிலும் இத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தப் போவதாக தெரிவித்தார். பிற மாநிலங்களும் பாராட்டும் அரசாக தமிழக அரசு திகழ்கிறது என்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை

தொடர்ந்து பேசிய அவர், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி காஞ்சிபுரத்தில் தொடங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் 1.15 கோடி பேருக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கப்படுகிறது. காஞ்சிபுரத்தில் மட்டும் 1,73,000 பேர் மகளிர் பயன் பெற்று வருகின்றனர். விடுபட்ட அனைவருக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும் என்ற உறுதியை அளித்தார்

முதல்வர் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று ரூ.15 ஆயிரம் கோடி அளவிலான முதலீடுகளை ஈர்த்து வந்துள்ளார். அண்ணா, பெரியார்,கருணாநிதி கொள்கைகளை விளக்கி விட்டு திரும்பியிருக்கிறார்.தமிழகத்தின் ஒட்டு மொத்த வளர்ச்சி 11.19 சதவிகிதமாக இருந்து வருகிறது.எங்களைப் போன்றவர்களுக்கு முதல்வர் தான் விளம்பரத் தூதுவர்.ஆனால் திமுக அரசுக்கு மக்கள் தான் விளம்பரத் தூதுவர்கள்.2026 ஆம் ஆண்டு மீண்டும் திமுக அரசு தான் ஆட்சி அமையும். முதல்வர் தான் மீண்டும் முதல்வராக வருவார் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் வேண்டாம் என்றும் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசி, தனது உரையை நிறைவு செய்தார்.

About the Author
Kalaignar Magalir Urimai ThogaiDeputy CMUdhayanidhi StalinKanchipuramMagalir Urimai latest update

