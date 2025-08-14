English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்பம் ஏற்கபடுமா, நிராகரிக்கப்படுமா? இந்த தேதியில் தெரியும்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விண்ணப்பம் ஏற்கப்பட்டுள்ளதா, நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பது புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்கள் எந்த தேதிக்குள் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்ற அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 14, 2025, 06:56 AM IST
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பம்
  • புதிய விண்ணப்பம் ஏற்கப்பட்டுள்ளதா? நிராகரிப்பா?
  • இந்த தேதியில் இருந்து பெண்கள் அப்டேட் தெரிந்து கொள்ளலாம்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாட்டு மக்களிடையே அமோக வரவேற்பை பெற்றிருக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் குறித்த லேட்டஸ்ட் அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. குறிப்பாக இந்த திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பித்துள்ள பெண்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல் இது. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களின் விண்ணப்பம் ஏற்கப்பட்டுள்ளதா, நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதா அல்லது விண்ணப்பம் எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதை விண்ணப்பதாரர்களுக்கு  எந்த தேதியில் இருந்து அப்டேட் கொடுக்கப்படும் என்ற தகவல் இது. அது குறித்த  விரிவான தகவலை இங்கே பார்க்கலாம்...

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் விரிவாக்கம்

தமிழ்நாடு அரசு இரண்டாம் கட்டமாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதிய பயனாளிகளை சேர்க்க உள்ளது. அதாவது, இந்த திட்டத்தை இப்போது விரிவாக்கம் செய்ய உள்ளது. முதல் கட்டமாக  தமிழ்நாடு முழுவதும் சுமார் 1.15 கோடி தகுதியான பெண்களை இந்த திட்டத்தில் சேர்த்த தமிழ்நாடு அரசு, விரைவில் முதல் கட்டத்தில் விடுபட்டவர்கள், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு தகுதியானவர்கள் ஆகியோர் இப்போது சேர்க்க உள்ளது. அதற்காக ஜூலை  15 ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாடு அரசு நடத்தும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு என பிரத்யேக  கவுண்டர்கள் அனைத்து பொதுமக்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு  வருகின்றன.

குடும்ப தலைவிகள் ஆர்வமுடன்  விண்ணப்பம்

இதனால், ஒவ்வொரு வீட்டிலும் உள்ள பெண்கள் ஆர்வமுடன் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்து வருகின்றனர். ரேஷன் கார்டு இருந்தால் மட்டுமே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும் என்பதால், புதிதாக திருமணமானவர்கள் உள்ளிட்டோர் இந்த திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பித்து  வருகின்றனர். இதனால் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு புதிய  ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பித்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துவிட்டது. இவற்றையெல்லாம் அரசு பரிசீலிக்க தொடங்கியுள்ளது.

எப்போது அப்டேட் வெளியாகும்?

உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்களில் கொடுக்கப்படும் மனுக்கள் மீது அதிகபட்சம் 45 நாட்களுக்குள் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அரசு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி, ஜூலை 15 ஆம் தேதி இந்த  முகாம் தொடங்கியபோது மனு கொடுத்தவர்களுக்கு ஆகஸ்டு 28 ஆம் தேதி 45வது நாள் ஆகும். அதனால், அந்த தேதி முதல் அடுத்தடுத்த நாட்களில் அரசு தரப்பில் இருந்து பொதுமக்களுக்கு அப்டேட் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்  தொகை விண்ணப்பம் ஏற்கப்பட்டுள்ளதா, நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதா, பரிசீலனையில் இருக்கிறதா, புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம் எந்த நிலையில் உள்ளது என்பதை அப்போது முதல் பொதுமக்கள் தெரிந்து  கொள்ளலாம். இதுதவிர இன்னபிற 46 வகையான சேவைகளுக்கு அரசு அப்டேட் கொடுக்கும் என கட்டாயம் எதிர்பார்க்கலாம்.

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ஆகஸ்ட் 28 முக்கியமான நாள்! ஏன் தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | பெண்களுக்கு வரமாக அமைந்த தமிழ்நாடு அரசின் டாப் 5 திட்டங்கள்

