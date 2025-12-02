கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இப்போது விண்ணப்பிக்க முடியுமா? முக்கிய அப்டேட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai: தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் மூலம் 1.15 கோடி பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கிறது. அதுவும், பெண்களின் வங்கி கணக்கிலேயே நேரடியாக வரவு வைத்துவிடுகிறது. இதனால் இத்திட்டம் பெண்கள் மத்தியில் ஏகோபித்த வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. அதனாலேயே, இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இல்லாத பெண்கள், தங்களையும் இத்திட்டத்தில் சேர்க்குமாறு தொடர்ச்சியாக கோரிக்கை வைத்தனர். அவர்களின் கோரிக்கையை அரசு ஏற்றுக் கொண்டதுடன் ஜூலை மாதம் முதல் கடந்த நவம்பர் மாதம் வரை மகளிர் உரிமைத் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு கொடுத்தது.
உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்
மாநிலம் முழுவதும் 10 ஆயிரம் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்கள் நடத்திய தமிழ்நாடு அரசு, இம்முகாம்களில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்குமாறு பெண்களை கேட்டுக் கொண்டது. மேலும், யாரெல்லாம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்?, அதற்கான விதிமுறைகள் என்ன? என்ற விவரத்தையும் வெளியிட்டது. அதன்படி, இத்திட்டத்துக்கு தகுதியானவர்கள் என கருதிய பெண்கள் 28 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்டோர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர். அவர்களில் தேர்வு செய்யப்படும் தகுதியான பெண்களுக்கு டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்க உள்ளது தமிழ்நாடு அரசு.
மீண்டும் விண்ணப்பிக்க முடியுமா?
அதேநேரத்தில், அரசு கொடுத்த காலக்கெடுவுக்குள் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்காத பெண்களும் உள்ளனர். அவர்கள் இப்போது நேரடியாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியுமா? என்றால், அதற்கு வாய்ப்பு இல்லை. எனவே, தகுதியான பெண்கள் இப்போது தங்களை இத்திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளுமாறு வாரந்தோறும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் நடக்கும் மக்கள் குறைதீர்ப்பு முகாம்களில் மனு கொடுக்க தொடங்கியுள்ளனர். கடந்த சில வாரங்களாகவே, பெண்கள் பலர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தில் தங்களை சேர்க்குமாறு மனு கொடுத்து வந்த நிலையில், இந்த வாரம் டிசம்பர் 1 ஆம் தேதி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் நடந்த மக்கள் குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களிலும் பலர் மனு கொடுத்துள்ளனர்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பம்
கன்னியாகுமரியில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக்கத்தில் திங்கட்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில், கல்வி உதவித்தொகை, பட்டா பெயர் மாற்றம், மாற்றுத்திறனாளி நல உதவித்தொகை, முதியோர் உதவித்தொகை, விதவை உதவித்தொகை, குடிநீர் வசதி, சாலை வசதி, கலைஞர் மகளிர் தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் கோரி 275 கோரிக்கை மனுக்களை பொது மக்கள் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கொடுத்தனர். பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட அனைத்து கோரிக்கை மனுக்கள் மீது விரைந்து தீர்வு காணுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் துறை சார்ந்த அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
இலவச வீட்டுமனை பட்டா
கரூர் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்துக்கு பின்னர் மாவட்ட ஆட்சியர் பேசும்போது, பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்படும் மனுக்களுக்கு உடனுக்குடன் தீர்வு காணவும், அடிப்படைத் தேவைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்திடவும், பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பணிகளில் அரசு அலுவலர்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டுமெனவும், குறிப்பாக பொதுமக்கள் ஒருமுறை வழங்கிய மனுக்கள் மீண்டும் வராத வகையில் மனுவின் மீது உரிய தீர்வு வழங்கப்படுவதை அலுவலர்கள் உறுதி செய்திட வேண்டுமென அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றார்.
அதனடிப்படையில், இன்றைய தினம் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் பொதுமக்களிடமிருந்து முதியோர் உதவித்தொகை, இலவச வீட்டுமனைப் பட்டா, வங்கிக் கடன்கள், பட்டா மாறுதல், சாதிச்சான்று, வேலைவாய்ப்பு, கல்வி உதவித் தொகை, திருமண நிதியுதவி, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவித்தொகை, உதவி உபகரணங்கள், குடிநீர் வசதி, சாலை வசதி உட்பட அடிப்படை வசதிகள் மேம்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய 261 மனுக்கள் வரப்பெற்றன. மாற்றுத்திறனாளிகள் எவ்வித சிரமமும் இன்றி மனுக்களை வழங்கும் வகையில் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தின் தரைதளத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கென நடத்தப்பட்டு வரும் குறைதீர் முகாமில் வீட்டுமனைப் பட்டா, உதவி உபகரணங்கள், பராமரிப்பு உதவித் தொகை உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகள் குறித்து அளிக்கப்பட்ட 37 மனுக்களைப் பெற்று, உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள தொடர்புடைய அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது எனவும் மாவட்ட ஆட்சியர் கூறினார்.
ரேஷன் கார்டு, முதியோர் உதவித்தொகை விண்ணப்பம்
இதேபோல், திருவள்ளூர், கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் நடைபெற்ற மக்கள் குறைதீர்ப்பு முகாமில் கலைஞர் கனவு இல்ல திட்டம், முதியோர் உதவித்தொகை, இலவச வீட்டு மனை பட்டா, பட்டா மாறுதல், வங்கி கடன் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்காக பொதுமக்கள் மனு அளித்தனர்.
