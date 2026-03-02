English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : பெண்களுக்கு குட் நியூஸ் சொன்ன முதலமைச்சர்

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : பெண்களுக்கு குட் நியூஸ் சொன்ன முதலமைச்சர்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : சென்னையில் நடைபெற்ற "TAMIL NADU LEADERSHIP SUMMIT 2026" நிகழ்ச்சியில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொடுத்துள்ளார். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 2, 2026, 05:16 PM IST
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை
  • முதலமைச்சர் கொடுத்த குட் நியூஸ்
  • இந்தியாவிலேயே வேறு எந்த மாநிலத்திலும் கிடையாது

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : பெண்களுக்கு குட் நியூஸ் சொன்ன முதலமைச்சர்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : சென்னையில் நடைபெற்ற "TAMIL NADU LEADERSHIP SUMMIT 2026" நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு பேசினார். கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை கொடுத்த அவர், தமிழ்நாட்டிற்கான என்னுடைய கனவு என்பது, தனிப்பட்ட ஸ்டாலினின் கனவு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த தமிழினத்தின் எதிர்பார்ப்புகளை உள்ளடக்கியதுதான் என்னுடைய கனவு என்றார். நூற்றாண்டுக்கு முன்பு திராவிட இயக்கம் தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, தமிழர்கள் காணத் தொடங்கிய கனவு, அதை நோக்கிய எங்களின் பயணத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகள் என்பது பெரும் பாய்ச்சலை கண்டிருக்கிறது என்றும் அவர் கூறினார். 

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை அப்டேட்

தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் திராவிட மாடல் ஆட்சியே மகளிர் மற்றும் மாணவர்களுக்கான ஆட்சி என்று சொல்லும் அளவிற்கு திராவிட மாடல் அரசின் முத்திரைத் திட்டங்கள் எல்லாமே அவர்களுக்காகதான் நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது. அதில் சிலவற்றை மட்டும் மட்டும் நான் உங்களுக்கு நினைவுப்படுத்த விரும்புகிறேன் என பெண்களுக்காக நிறைவேற்றப்பட்டு வரும் திட்டங்களை முதலமைச்சர் பட்டியலிட்டார்.

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம், விடியல் பயணம், புதுமைப்பெண், தமிழ்ப்புதல்வன், நான் முதல்வன், கல்லூரி மாணவர்களுக்கு லேப்டாப், காலை உணவுத் திட்டம், தோழி விடுதிகள் என நிறைய இருக்கிறது. என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும், இத்தனை முத்திரைத் திட்டங்களை வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தும் வேறு மாநில அரசு இந்தியாவிலேயே நிச்சயமாக இருக்க முடியாது என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறினார். சிறிய குளறுபடி, குழப்பம் கூட இல்லாமல், தேவையானவர்களுக்கு கிடைப்பது மாதிரி சரியாக செயல்படுத்தி வருகிறோம். இதையெல்லாம் யாரும் மறைக்கவோ மறுக்கவோ முடியாது. எல்லாமே Concrete Development! அதனால்தான் கண்கூடாக பார்க்கலாம் என்று பெருமிதமாக பேசினார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். 

இலவச வீட்டுமனை பட்டா

தொடர்ந்து பேசிய அவர், தமிழ்நாடு வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு வீட்டுமனை பட்டாக்களை மக்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறோம். மருத்துவத் துறையை எடுத்துக்கொண்டால், மக்களைத் தேடி மருத்துவம், இன்னுயிர் காப்போம் - நம்மைக் காக்கும் 48, நலம் காக்கும் ஸ்டாலின், இலவச கருப்பைவாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி என்று எங்களின் திட்டங்களை இங்கு இருக்கும் மருத்துவர்கள் தொடங்கி, ஐ.நா. அமைப்பு வரை எல்லோரும் பாராட்டுகிறார்கள். 

கூட்டுக் குடிநீர் திட்டங்கள் மூலமாக 75 இலட்சம் வீட்டிணைப்புகள் வழங்கப்பட்டு 3 கோடி மக்கள் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள் என்றார். தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரிய பெரிய மேம்பாலங்கள், பல்வேறு நகரங்களை இணைக்கும் நெடுஞ்சாலைகள் போடப்பட்டிருக்கிறது. கிராம சாலைகளையும் மேம்படுத்தி இருக்கிறோம். பெருநகரங்களுக்கு நடுவே அழகிய பூங்காக்களை அமைக்கிறோம். அறிவுக் கோயில்களாக பிரமாண்ட நூலகங்கள் கட்டப்படுகிறது என்று முதலமைச்சர் முக.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

சாதனை படைக்கும் தமிழ்நாடு

விமான நிலையத்திற்கு இணையான பேருந்து நிலையங்கள், உயர்சிறப்பு மருத்துவமனைகள், சிறு விளையாட்டரங்கங்கள், ஏழைகளுக்கு தரமான குடியிருப்புகள் இப்படி ஒவ்வொரு செக்டாரிலும் நாங்கள் சாதனை படைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தொழில் வளர்ச்சியை எடுத்துக்கொண்டால், தமிழ்நாட்டிலுள்ள எல்லா வட்டாரத்திலும் புதிய தொழில் புதிய தொழில் முதலீடுகள் மூலமாக முன்னணி நிறுவனங்களின் தொழிற்சாலைகள் தொடங்கப்பட்டு வேலைவாய்ப்புகள் தொடர்ந்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என பட்டியலிட்டார் முதலமைச்சர்.

தமிழ்நாட்டில் எல்லா மாவட்டத்திலும் டைடல் பார்க் இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன், இரண்டாம் நிலை மாநகரங்களில் கூட நியோ டைடல் பார்க், எல்காட் போன்றவை அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு அடுத்து ஒரு பெரிய 'ஃபின்-டெக்' சிட்டியை திறந்து வைக்க போகிறேன். அடுத்து, நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சார்பில் 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட புதிய வீடுகளை பயனாளிகளுக்கு நான் ஒப்படைக்க இருக்கிறேன்.

வேளாண்மை துறையை எடுத்துக்கொண்டால் உழவர்களுக்கு தனி பட்ஜெட் போட்டு, விளைச்சலில் சாதனை படைத்திருக்கிறோம். காலநிலை மாற்றத்தை மனதில் வைத்து Advance-ஆக செயல்படுவதிலும் தமிழ்நாடுதான் இன்றைக்கு முன்னோடியாக இருக்கிறது. துறையின் பெயர் மாற்றம் தொடங்கி, காலநிலை மாற்ற இயக்கம், நிர்வாக குழு, காலநிலை மாற்ற உச்சிமாநாடுகள் என கவனம் செலுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். மாசில்லாத போக்குவரத்திற்காக மாநிலம் முழுவதும் E-Bus பயன்பாட்டை அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்றும் கூறினார் முதலமைச்சர்.

இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் 4 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கோயில்களில் குடமுழுக்கு நடத்தியிருக்கிறோம். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் இட ஒதுக்கீடு வழங்கியிருக்கிறோம். நாங்கள் இப்படி All Rounder-ஆக அடித்து ஆடுவதால்தான், இந்தியாவிலேயே பொருளாதார வளர்ச்சியில் நம்பர் ஒன் மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று ஒன்றிய பா.ஜ.க. அரசே பாரட்டி சொல்லியிருக்கிறது. நம்பர் ஒன் மாநிலம் மட்டுமல்ல, இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியை எட்டிய 'One and Only' மாநிலமும் நம்முடைய தமிழ்நாடுதான். 

பொருளாதாரத்தில் நம்பர் ஒன் தமிழ்நாடு

பொருளாதார வளர்ச்சியில் மட்டுமல்ல, Human Development Index-லும் இந்தியாவின் முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாடு இருக்கிறது என்பதுதான் எங்களின் பெருமைக்குரிய தனித்தன்மையாக விளங்கிக்கொண்டிருக்கிறது. இந்தியா முழுவதும் பா.ஜ.க. ஆளும் மாநிலங்களில், அதாவது டபுள் எஞ்சின் என்று அவர்கள் சொல்லும் டப்பா எஞ்சின் ஓடும் மாநிலங்களில் இப்படி ஒரு வளர்ச்சியை காட்டிட முடியுமா? முடியவே முடியாது! அவர்கள் செய்வதெல்லாம் வன்முறை, வெறுப்பு பேச்சு, பிற்போக்குவாதம். இதற்கு அப்படியே நேர்மாறான, முற்போக்கு அரசு எங்கள் திராவிட மாடல் அரசு. முக்கியமாக நீங்கள் குறித்துக்கொள்ள வேண்டியது, நாங்கள் செய்த சாதனைகளையெல்லாம் ஒன்றிய அரசின் உதவி இல்லாமலேயே சாதித்திருக்கிறோம். இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்களின் நெருக்கடிகளை மீறி சாதித்திருக்கிறோம் என கூறினார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.

