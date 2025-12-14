கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: மீண்டும் விண்ணப்பிக்கலாம் - முதலமைச்சர் குட் நியூஸ்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் முதலமைச்சர் இன்று ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். இத்திட்டத்தில் இப்போதும் விடுப்பட்டு இருப்பவர்களுக்கு மீண்டும் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார். தருமபுரியில் நடைபெற்ற திமுக மாவட்ட செயலளார் மற்றும் முன்னாள் எம்எல்ஏ பழனியப்பன் வீட்டு திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும்போது இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். கோரிக்கை வைக்கும் பெண்கள் எல்லா தகுதிகளையும் பூர்த்தி செய்தால் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுவார்கள் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை விரிவாக்கம்
தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை வெகு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது. 2023ஆம் ஆண்டு முதன்முறையாக தமிழ்நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இத்திட்டத்தில் இப்போது 1.30 கோடி பெண்கள் பயனாளிகளாக இருக்கின்றனர். முதன்முறையாக இத்திட்டம் தொடங்கியபோது, 1.13 கோடி பெண்கள் பயனாளிகளாக இருந்தனர். அதனைத்தொடர்ந்து இத்திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டும் என பெண்கள் தொடர்ச்சியாக கோரிக்கை வைத்ததன் அடிப்படையில் இப்போது தமிழ்நாடு அரசு விரிவாக்கம் செய்துள்ளது. கூடுதலாக 17 லட்சம் பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முக்கிய அறிவிப்பு
அவர்கள் அனைவருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் அவரவர் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் 2ம் கட்ட விரிவாக்கத்தின்போதும் தகுதியான பெண்கள் பலர் விடுப்பட்டுள்ளனர். மேலும், விண்ணப்பித்தவர்களில் பலர் தங்களின் விண்ணப்பங்கள் எல்லா தகுதிகள் இருந்தும் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக வருத்தம் தெரிவித்துள்ளனர். இந்த தகவல் அரசின் கவனத்துக்கும் சென்ற நிலையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். தருமபுரியில் திமுக மாவட்ட செயலாளர் பழனியப்பன் வீட்டு திருமண விழாவில் கலந்து கொண்டு பேசும்போது, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விடுபட்ட பெண்கள் இருப்பின், அவர்கள் கோரிக்கை வைத்தால் இத்திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அறிவித்தார்
பெண்கள் மீண்டும் விண்ணப்பிக்கலாம்?
முதலமைச்சர் இது குறித்து பேசும்போது, " திராவிட மாடல் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றதும் தேர்தல் வாக்குறுதியில் கொடுத்தப்படி, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை 1.13 கோடி பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்போது 2ம் கட்டமாக விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு தகுதியான பெண்கள் 17 லட்சம் பேருக்கு கூடுதலாக ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், இத்திட்டத்தில் தகுதியான பெண்கள் இருந்து அவர்கள் விடுபட்டு இருந்தால், அப்பெண்கள் கோரிக்கை வைத்தால் அவர்களும் இத்திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்கள். அதுமட்டுமல்ல, இந்த மகளிர் உரிமைத்தொகை மேலும் உயரும்" என்றும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அதிகாரப்பூர்வமாக கூறியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு ஜிடிபி வளர்ச்சி அபாரம்
மேலும், திராவிட மாடல் ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் ஜிடிபி அசுர வளர்ச்சி அடைந்து, இந்தியாவிலேயே முதன்மை மாநிலமாக உருவாகியுள்ளது. இன்னும் பல உயரத்துக்கு தமிழ்நாடு நிச்சயம் செல்லும், இன்னும் பல திட்டங்களையும் திராவிட மாடல் ஆட்சியில் கொண்டுவரப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்தார். எனவே, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட பணம் உயரும் என கூறி, பயனாளிகளாக இருப்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மீண்டும் ஒருமுறை குட்நியூஸ் கொடுத்திருக்கிறார்.
