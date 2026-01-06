கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை - விடுபட்ட பெண்களுக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை அண்மையில் முதலைமச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விரிவாக்கம் செய்து வைத்தார். முதல்கட்டாமக 1.13 கோடி பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமைத்தொகை கொடுக்கப்பட்ட நிலையில், இரண்டாவது கட்டத்தில் கூடுதலாக 17 லட்சம் பெண்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால், இத்திட்டத்தில் மொத்த பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை 1.30 கோடி எட்டியுள்ளது. அவர்கள் அனைவருக்கும் மாதம் 1 ஆயிரம் ரூபாய் அவரவர் வங்கி கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படுகிறது.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை
இருப்பினும், இத்திட்டத்தில் விண்ணப்பித்த பெண்களில் பெரும்பான்மையோரின் மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவர்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ் வெளியாகியுள்ளது. விடுபட்டவர்கள் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என்றும், அவர்களில் தகுதியானவர்கள் இருந்தால், அந்த பெண்களின் மனுக்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என அமைச்சர் சக்கரபாணி, கிருஷ்ணகிரியில் நடந்த அரசு விழாவில் தெரிவித்துள்ளார்.
கிருஷ்ணகிரியில் அரசு விழா
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை ஸ்ரீவாரி திருமண மண்டபம், பர்கூர் காமாட்சி மஹாலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளில், 1,000 பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்கள், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் 2-ம் கட்டத்தின் கீழ், 1,400 மகளிர்க்கு உரிமைத் தொகைக்கான வங்கி பற்று அட்டைகள், 94 பயனாளிகளுக்கு ரூ.1 கோடியே 29 இலட்சத்து 48 ஆயிரத்து 825 மதிப்பில் திருமண நிதி உதவித்தொகை மற்றும் தாலிக்கு தங்கம், சிங்காரப்பேட்டை ஊராட்சியில், கடப்பரை அணைக்கட்டு கட்டுவதற்கு முதற்கட்டமாக ரூ.50 இலட்சத்திற்கான ஆணையை உணவு மற்றும் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி வழங்கினார்.
அமைச்சர் சக்கரபாணி பேச்சு
அப்போது, உணவு மற்றும் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி அவர்கள் தெரிவித்ததாவது: முதலமைச்சர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில், தமிழ்நாட்டிலேயே அதிகமாக பட்டாக்களை, சுமார் 86,000 நபர்களுக்கு வழங்கினார்கள். மேலும், கிருஷ்ணகிரி நகராட்சியிலிருந்து சுமார் 8 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள மக்களுக்கும், ஓசூர் மாநகராட்சியிலிருந்து 16 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் உள்ள மக்களுக்கும், பெல்ட் ஏரியா பகுதிகளில் 97 சட்ட விதியின்படி பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நாளதுவரை 44,687 பயனாளிகளுக்கு இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்கள், சர்க்கார் / நஞ்சை / புஞ்சை / மனை நிலங்களை ரயத்துமனையாக மாற்றம் செய்யப்பட்ட வகையில் 8.811 பயனாளிகளுக்கும், வீட்டு வசதி வாரியத்தின் மூலம் 11,174 பயனாளிகளுக்கும், நகர நில வரித்திட்டத்தில் 13,073 பயனாளிகளுக்கும், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் இணையவழி பட்டா 6,425 பயனாளிகளுக்கும், பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் இணைவழி பட்டா 1,240 பயனாளிகளுக்கும், வன உரிமைச் சட்டத்தின் படிடி 301 பயனாளிகள் என மொத்தம் 85,711 பயனாளிகளுக்கு இலவசமாக பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை மேல்முறையீடு
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் விடியல் பயண திட்டத்தின் கீழ், நகரப் பேருந்துகளில் கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்ய இந்த அரசு வழிவகை செய்துள்ளது. 21.78 கோடி மகளிர்கள், 2.25 இலட்சம் திருநங்கைகள் மற்றும் 19.88 இலட்சம் மாற்றுத்திறனாளிகள் கட்டணமில்லாமல் பயணம் செய்துள்ளனர். அதேப்போல், 15.09.2023 அன்று பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாளில் காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை முதற்கட்டமாக 1 கோடியே 14 இலட்சம் மகளிர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது.
விடுபட்ட மகளிர்களுக்கு "உங்களுடன் ஸ்டாலின்" திட்டத்தின் கீழ் நடத்தப்பட்ட 10,000 முகாம்களில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கோரி 29 இலட்சம் மனுக்கள் வரப்பெற்றது. அதில் 17 இலட்சம் மகளிர்களுக்கு இரண்டாவது சுட்டமாக 12.12.2025 அன்று வழங்கப்பட்டது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 3,55,197 மகளிர்களுக்கு இரண்டு கட்டங்களாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.1,000 மாதந்தோறும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் விடுபட்ட தகுதிவாய்ந்த மகளிர்கள் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு கொடுத்தால் அவற்றை பரிசீலனை செய்யப்பட்டு மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
திருமண நிதியுதவி திட்டம்
முதலமைச்சர் அவர்களால் 10, 12 மற்றும் பட்டம் படித்த பெண்களுக்கு நான்கு வகையான திருமண நிதி உதவித் திட்டம் மற்றும் ஏழை பெண்களின் திருமணத்திற்கு திருமாங்கல்யம் செய்ய தங்கம் வழங்கும் சிறப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் நாளதுவரை 10 மற்றும் 12 -ம் வகுப்பு படித்த 7,452 பெண்கள் மற்றும் பட்டம் படித்த 5,548 பெண்கள் என மொத்தம் 13,000 பயனாளிகளுக்கு ரூ.46,37,00,000 மதிப்பில் திருமண நிதியுதவித் தொகை மற்றும் ரூ.39,58,58,166 மதிப்பில் 1,04,000 கிராம் தங்கம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, இன்று 2025-2026 -ம் நிதியாண்டிற்கு 10 மற்றும் 12 -ம் வகுப்பு படித்த 25 பெண்கள் மற்றும் பட்டம் படித்த 59 பெண்கள் என மொத்தம் 94 பயனாளிகளுக்கு ரூ.40,75,000 மதிப்பில் திருமண நிதி உதவித் தொகை மற்றும் ரூ.88,73,825 மதிப்பில் 752 கிராம் தங்கம் என மொத்தம் ரூ.1,29,48,825 மதிப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அமைச்சர் சக்கரபாணி கூறினார்.
