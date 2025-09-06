English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மகளிர் உரிமைத் தொகை வாங்குபவரா நீங்கள்? இந்த விஷத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க!

மாதம் ரூ.1,000 வழங்கும் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம், பெண்களின் கைகளில் நேரடியாக பணத்தை கொடுத்து, அவர்களின் சுயமரியாதையையும், பொருளாதார சுதந்திரத்தையும் வலுப்படுத்தி வருகிறது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 6, 2025, 10:51 AM IST
  • மகளிர் உரிமைத் தொகை!
  • பல்வேறு மாற்றங்களை நிகழ்த்தி உள்ளது.
  • தமிழகத்தில் நிஜமான தாக்கங்கள்!

மகளிர் உரிமைத் தொகை வாங்குபவரா நீங்கள்? இந்த விஷத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க!

தமிழ்நாடு அரசு, பெண்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதார நிலையை மேம்படுத்தும் நோக்கில் கொண்டு வந்த திட்டம் தான் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம். இது வெறும் மாதாந்திர நிதியுதவி திட்டமாக மட்டுமல்லாமல், லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களின் வாழ்வில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வரும் ஒரு சமூக புரட்சியாக மாறி உள்ளது. மாதம் ரூ.1,000 வழங்கும் இந்த திட்டம், பெண்களின் கைகளில் நேரடியாக பணத்தை கொடுத்து, அவர்களின் சுயமரியாதையையும், பொருளாதார சுதந்திரத்தையும் வலுப்படுத்தி வருகிறது. தமிழகத்தை தாண்டி பல்வேறு மாநிலங்களில் இந்த திட்டம் தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ளது.

புதிய புரட்சியை ஏற்படுத்திய உதவித்தொகை!

பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கியுள்ள குடும்பங்களின் மாதாந்திர வரவு செலவில், இந்த ஆயிரம் ரூபாய் ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக அமைந்துள்ளது. பல பெண்கள், இந்த தொகையை தங்கள் குழந்தைகளின் கல்வி செலவுகள், எதிர்பாராத மருத்துவ செலவுகள் மற்றும் அத்தியாவசிய வீட்டு உபயோக பொருட்கள் வாங்குவது போன்ற தேவைகளுக்கு பயன்படுத்துகின்றனர். குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்கள், அதிக வட்டிக்கு கடன் வாங்கும் சூழலிலிருந்து விடுபட, இந்த உரிமை தொகை உதவுகிறது. அவசர தேவைகளுக்கு இந்த பணத்தை பயன்படுத்தும்போது, அவர்கள் கடன் வலையில் சிக்கும் அபாயம் குறைகிறது.

இந்தியாவில் மருத்துவ செலவுகளில் கிட்டத்தட்ட 50%, மக்கள் தங்கள் சொந்த பணத்திலிருந்து செலவிடுவதாக புள்ளி விவரங்கள் கூறுகின்றன. இந்த உரிமை தொகை, குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் மருத்துவ தேவைகளை பூர்த்தி செய்யவும், ஊட்டச்சத்துள்ள உணவை உறுதி செய்யவும் பெரிதும் உதவுகிறது. தமிழக அரசு இந்த திட்டம் ஒரு இலவசம் இல்லை என்றும், இது பெண்களின் உரிமை தொகை என்றும் பல இடங்களில் குறிப்பிட்டுள்ளது. வீடுகளில் பெண்கள் ஆற்றும் கணக்கில் வராத உழைப்பையும், குடும்ப பராமரிப்பு பணிகளையும் அங்கீகரிக்கும் விதமாகவே இந்த திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தொகை, பெண்களுக்கு ஒருவிதமான நிதி சுதந்திரத்தை அளித்து, குடும்பத்தின் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதில் அவர்களின் பங்களிப்பை அதிகரிக்கிறது.

சமூகத்தில் ஏற்படும் தாக்கங்கள்

இந்த திட்டம், தனிப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு உதவுவதோடு மட்டுமல்லாமல், சமூக மற்றும் பொருளாதார தாக்கங்களையும் ஏற்படுத்துகிறது. பயனாளிகளின் கைகளுக்கு செல்லும் இந்த பணம், பெரும்பாலும் உள்ளூர் கடைகள் மற்றும் சிறு வணிகங்களிலேயே செலவிடப்படுகிறது. இது, உள்ளூர் பொருளாதாரத்திற்கு ஒரு புதிய உத்வேகத்தை அளித்து, பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கிறது. சில பெண்கள், இந்த தொகையை ஒரு சிறிய முதலீடாக பயன்படுத்தி, வீட்டிலிருந்தபடியே சிறு தொழில்களை தொடங்குகின்றனர். இது, அவர்களின் தொழில்முனைவோர் திறனை ஊக்குவித்து, கூடுதல் வருமானத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. ஒட்டுமொத்தமாக, கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டம், தமிழ்நாட்டின் சமூக பாதுகாப்புத் திட்டங்களில் ஒரு முன்னோடித் திட்டமாக விளங்குகிறது. இது, பெண்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதோடு, ஒரு சமத்துவமான மற்றும் உள்ளடக்கிய சமூகத்தை உருவாக்குவதற்கான ஒரு வலுவான அடித்தளத்தை அமைத்து வருகிறது.

