English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ரூ.1000 கிடைக்காது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ரூ.1000 கிடைக்காது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறும் பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்காது என தமிழ்நாடு அரசு அதிரடியாக அறிவித்துள்ளது. என்ன காரணம்? என்ற முழு விவரத்தை இங்கே பார்க்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 13, 2026, 06:46 PM IST
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை அப்டேட்
  • படித்த பெண்கள் இனி ரூ.1000 பெற முடியாது
  • தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

Trending Photos

உலகின் டாப் 7 பணக்கார விளையாட்டு வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் மெஸ்ஸி, ரொனால்டோலாம் கிடையாது!
camera icon7
World Richest Athletes
உலகின் டாப் 7 பணக்கார விளையாட்டு வீரர்கள்.. முதல் இடத்தில் மெஸ்ஸி, ரொனால்டோலாம் கிடையாது!
யூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கா, மூட்டு வலி பாடாய் படுத்துதா? இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்
camera icon10
Uric acid
யூரிக் அமிலம் அதிகமா இருக்கா, மூட்டு வலி பாடாய் படுத்துதா? இதோ சூப்பர் டிப்ஸ்
ஐபிஎல் 2026: இரண்டு தலைமை பயிற்சியாளர்கள் மாற்றம்.. 10 அணிகளின் Head Coach யார் யார்? முழு லிஸ்ட்
camera icon10
IPL 2026
ஐபிஎல் 2026: இரண்டு தலைமை பயிற்சியாளர்கள் மாற்றம்.. 10 அணிகளின் Head Coach யார் யார்? முழு லிஸ்ட்
ரூ.15,000-க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!
camera icon10
2025 Top Best Smartphones
ரூ.15,000-க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த போன்கள்.. முழு பட்டியல் இதோ!!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ரூ.1000 கிடைக்காது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறும் பெண்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் மாதம் பெறும் பெண்கள், வேலைவாய்ப்பற்றோருக்கான மாத உதவித்தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக விண்ணப்பிக்க முடியாது என அறிவித்துள்ளது. எனவே, இந்த இரு திட்டங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் மட்டுமே படித்த பெண்கள் மாதாந்திர உதவித்தொகை பெற முடியும். இந்த இரு திட்டங்கள் குறித்த விதிமுறைகள், இந்த திட்டங்களுக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம்

இத்திட்டம் குறித்து அனைத்து தகவல்களும் அறியாத தமிழ்நாட்டு பெண்களே இருக்க முடியாது என சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்கக்கூடிய திட்டம் இது. 1.30 கோடி பெண்கள் பயனாளியாக இருக்கிறார்கள். இருப்பினும் இத்திட்டம் குறித்த அடிப்படை தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்க ரேஷன் கார்டு கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். ரேஷன் கார்டு இல்லையென்றால் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கவே முடியாது.

ரேஷன் கார்டை வைத்திருக்கும் ஏழை, எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். படித்த, படிக்காத பெண்கள் என எல்லோரும் விண்ணப்பிக்க முடியும். குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 2.5 லட்சத்துக்கும் கீழ் இருக்க வேண்டும். அரசு ஊழியர்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் இருக்கக்கூடாது. சொந்த பயன்பாடுக்கு கார் உள்ளிட்ட நான்கு சக்கர வாகனங்கள், வருமானவரி, தொழில் செலுத்துபவர்களாளவும் இருக்கக்கூடாது. நிலமற்றவர்கள் மற்றும் 5 ஏக்கர் நன்செய் நிலம், 10 ஏக்கர் புன்செய் நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் கூட விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த பெண்களுக்கு எல்லாம் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும். ஆனால், இத்திட்டத்தில் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் பெறும் படித்த பெண்கள் வேலைவாய்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற முடியாது என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.

வேலைவாய்பற்றோர் உதவித்தொகை

வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை வேண்டும் என்றால் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்கக்கூடாது.  வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை திட்டத்தைப் பொறுத்தவரை படித்தவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். ஆண், பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் படித்து முடித்து பதிவு செய்து எவ்வித வேலைவாய்ப்பும் கிடைக்காமல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்காக, மாதம் ஒன்றுக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கு ரூ.200/-ம், பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ரூ.300/-, பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ரூ.400/- மற்றும் பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.600/- வீதம் மூன்றாண்டு காலத்திற்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. 

பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய்

மேலும், அனைத்து வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவித் தொகை, மாதம் ஒன்றுக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கு ரூ.800/-, பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ரூ.750/-ம், மற்றும் பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.1000/- வீதம் பத்தாண்டு காலத்திற்கு வேலை வாய்ப்பற்றோர் உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது.

இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற மேற்கண்ட கல்வித் தகுதிகளை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் பதிவு செய்து 31.12.2025 உடன் ஐந்தாண்டு காலம் முடிவுற்ற பதிவுதாரர்களும், அனைத்துவகையான மாற்றுத்திறனாளிகள் பதிவு செய்து ஒரு வருடம் முடிவுற்ற பதிவுதாரர்களும் தகுதியானவர்கள் ஆவார். ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் 45 வயதுக்கு மிகாமலும், இதர வகுப்பினர் 40 வயதிற்கு மிகாமலும் இருத்தல் வேண்டும். மனுதாரர் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,000/-க்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வருமான உச்ச வரம்பு இல்லை. 

யாருக்கெல்லாம் இந்த உதவித்தொகை கிடைக்காது?

மனுதாரர் அரசு அல்லது தனியார் நிறுவனங்கள் வாயிலாக எவ்வித ஊதியம் பெறுபவர் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் தொகை, அரசு துறைகளில் உதவித் தொகை பெறுபவராக இருத்தல் கூடாது. மனுதாரர் அன்றாடம் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு செல்லும் மாணவ, மாணவியராக இருத்தல் கூடாது. இந்நிபந்தனை தொலைதூர கல்வி அல்லது அஞ்சல் வழி கல்விக் கற்கும் மனுதாரருக்கு பொருந்தாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறும் பெண்கள், வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்க முடியாது.

மேலும் படிக்க | திருவள்ளூர் மாவட்ட இளைஞர்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 உதவித்தொகை அறிவிப்பு - முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | படித்து வேலையில்லாத இளைஞர்களுக்கு உதவித்தொகை அறிவிப்பு - யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டதற்கான 5 முக்கிய காரணங்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Kalaignar Magalir Urimai ThogaiMagalir Urimai Thogai RuleUnemployment AllowanceRs.1000 SchemeTamil Nadu government

Trending News