கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ரூ.1000 கிடைக்காது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறும் பெண்களுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தில் ஆயிரம் ரூபாய் மாதம் பெறும் பெண்கள், வேலைவாய்ப்பற்றோருக்கான மாத உதவித்தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக விண்ணப்பிக்க முடியாது என அறிவித்துள்ளது. எனவே, இந்த இரு திட்டங்களில் ஏதேனும் ஒன்றில் மட்டுமே படித்த பெண்கள் மாதாந்திர உதவித்தொகை பெற முடியும். இந்த இரு திட்டங்கள் குறித்த விதிமுறைகள், இந்த திட்டங்களுக்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது? என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம்
இத்திட்டம் குறித்து அனைத்து தகவல்களும் அறியாத தமிழ்நாட்டு பெண்களே இருக்க முடியாது என சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு பெரும் வரவேற்பை பெற்றிருக்கக்கூடிய திட்டம் இது. 1.30 கோடி பெண்கள் பயனாளியாக இருக்கிறார்கள். இருப்பினும் இத்திட்டம் குறித்த அடிப்படை தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்க ரேஷன் கார்டு கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். ரேஷன் கார்டு இல்லையென்றால் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கவே முடியாது.
ரேஷன் கார்டை வைத்திருக்கும் ஏழை, எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். படித்த, படிக்காத பெண்கள் என எல்லோரும் விண்ணப்பிக்க முடியும். குடும்ப ஆண்டு வருமானம் 2.5 லட்சத்துக்கும் கீழ் இருக்க வேண்டும். அரசு ஊழியர்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் இருக்கக்கூடாது. சொந்த பயன்பாடுக்கு கார் உள்ளிட்ட நான்கு சக்கர வாகனங்கள், வருமானவரி, தொழில் செலுத்துபவர்களாளவும் இருக்கக்கூடாது. நிலமற்றவர்கள் மற்றும் 5 ஏக்கர் நன்செய் நிலம், 10 ஏக்கர் புன்செய் நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் கூட விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த பெண்களுக்கு எல்லாம் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும். ஆனால், இத்திட்டத்தில் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் பெறும் படித்த பெண்கள் வேலைவாய்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற முடியாது என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
வேலைவாய்பற்றோர் உதவித்தொகை
வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை வேண்டும் என்றால் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்கக்கூடாது. வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை திட்டத்தைப் பொறுத்தவரை படித்தவர்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். ஆண், பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் படித்து முடித்து பதிவு செய்து எவ்வித வேலைவாய்ப்பும் கிடைக்காமல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்காக, மாதம் ஒன்றுக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கு ரூ.200/-ம், பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ரூ.300/-, பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ரூ.400/- மற்றும் பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.600/- வீதம் மூன்றாண்டு காலத்திற்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய்
மேலும், அனைத்து வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உதவித் தொகை, மாதம் ஒன்றுக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி மற்றும் தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கு ரூ.800/-, பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு ரூ.750/-ம், மற்றும் பட்டதாரிகளுக்கு ரூ.1000/- வீதம் பத்தாண்டு காலத்திற்கு வேலை வாய்ப்பற்றோர் உதவித் தொகை வழங்கப்படுகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற மேற்கண்ட கல்வித் தகுதிகளை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் பதிவு செய்து 31.12.2025 உடன் ஐந்தாண்டு காலம் முடிவுற்ற பதிவுதாரர்களும், அனைத்துவகையான மாற்றுத்திறனாளிகள் பதிவு செய்து ஒரு வருடம் முடிவுற்ற பதிவுதாரர்களும் தகுதியானவர்கள் ஆவார். ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் 45 வயதுக்கு மிகாமலும், இதர வகுப்பினர் 40 வயதிற்கு மிகாமலும் இருத்தல் வேண்டும். மனுதாரர் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,000/-க்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வருமான உச்ச வரம்பு இல்லை.
யாருக்கெல்லாம் இந்த உதவித்தொகை கிடைக்காது?
மனுதாரர் அரசு அல்லது தனியார் நிறுவனங்கள் வாயிலாக எவ்வித ஊதியம் பெறுபவர் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் தொகை, அரசு துறைகளில் உதவித் தொகை பெறுபவராக இருத்தல் கூடாது. மனுதாரர் அன்றாடம் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு செல்லும் மாணவ, மாணவியராக இருத்தல் கூடாது. இந்நிபந்தனை தொலைதூர கல்வி அல்லது அஞ்சல் வழி கல்விக் கற்கும் மனுதாரருக்கு பொருந்தாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறும் பெண்கள், வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்க முடியாது.
