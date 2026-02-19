English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மகளிருக்கு ஜாக்பாட்! இனி ஆண்டுதோறும் ரூ.4,000.. தமிழக அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு

மகளிருக்கு ஜாக்பாட்! இனி ஆண்டுதோறும் ரூ.4,000.. தமிழக அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai Update: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகையுடன்,  இனி ஆண்டுதோறும் கோடைக்கால சிறப்புத் தொகையாக ரூ.2,000 வழங்கப்படும் என அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தெரிவித்துள்ளார். இதனால், பெண்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Feb 19, 2026, 06:04 PM IST
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை அப்டேட்
  • ரூ.2,000 கோடைக்கால சிறப்பு தொகை
  • அமைச்சர் கீதா ஜீவன் அறிவிப்பு

Trending Photos

இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 19 வியாழக்கிழமை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன் பிப்ரவரி 19 வியாழக்கிழமை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்
தமிழ்நாட்டின் டாப் 5 பணக்கார மாவட்டங்கள்.. முதல் இடத்தில் சென்னை கிடையாது!
camera icon6
Richest Districts
தமிழ்நாட்டின் டாப் 5 பணக்கார மாவட்டங்கள்.. முதல் இடத்தில் சென்னை கிடையாது!
இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன் மேஷம் முதல் மீனம் வரை - அதிர்ஷ்ட ராசிகள், சந்திராஷ்டமம்
தென் மாவட்டங்களின் வானிலை.... பிப்.18 நிலவரம் என்ன? மழைக்கு வாய்ப்பிருக்கா?
camera icon7
Weather Forecast
தென் மாவட்டங்களின் வானிலை.... பிப்.18 நிலவரம் என்ன? மழைக்கு வாய்ப்பிருக்கா?
மகளிருக்கு ஜாக்பாட்! இனி ஆண்டுதோறும் ரூ.4,000.. தமிழக அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai Update: தமிழக அரசின் முக்கிய திட்டங்ளில் ஒன்று கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை  திட்டம் மூலம் மாதந்தோறும் பெண்களுக்கு ரூ.1,000 வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டம் பெண்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இந்த ரூ.1000 உரிமைத் தொகை மூலம் அடித்தட்டு மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

Summer Special Assistance Schemeமகளிர் உரிமைத் தொகை

இந்த நிலையில், தற்போது சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வருகிறது. இதனால், மகளிர் உரிமைத் தொகை உயர்த்தி வழங்கப்படுமா என கேள்விகள் இருந்து வந்த நிலையில், திமுக அரசு பெண்களுக்கு மகிழ்ச்சியான ஒன்றை செய்தது. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்ட பயனாளிகளுக்கு தமிழக அரசு அதிகாலையிலேய ரூ.5,000 வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தியது. இதனால், பிப்ரவரி 13ஆம் தேதி தமிழகத்தில் உள்ள மகளிருக்கு எல்லாம் இன்ப அதிர்ச்சியை தமிழக அரசு கொடுத்தது.

சட்டப்பேரவை தேர்த்ல் இன்னும் சில மாதங்களில் நடக்க இருப்பதால், இத்திட்டத்தை தேர்தல் ஆணையம் முடக்கிவிடும் என்று கூறி, இந்த தொகை அட்வான்ஸாக தமிழக அரசு பெண்களின் வங்கிக் கணக்கில் வரவை வைத்தது. பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் என மூன்று மாதங்களுக்கு ரூ.3,000 மற்றும் கோடைக்கால சிறப்புத் தொகையாக ரூ.2,000 என மொத்தம் ரூ.5,000 வங்கிக் கணக்கில் தமிழக அரசு நேரடியாக செலுத்தியது. இதனால், பெண்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். ஒரே நாளில் 1.31 கோடி மகளிருக்கு ரூ.5,000 தொகை அனுப்பப்பட்டது. இதனால், மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் சேர அனைவரும் ஆர்வமாக உள்ளனர். 

Summer Special Assistance Scheme: இனி ஆண்டுதோறும் கோடைக்கால சிறப்பு தொகை

மேலும், 2026ஆம் ஆண்டு நடக்கும் தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்றால், மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2,000 ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என  திமுக வாக்குறுதியாக கொடுத்திருக்கிறது. இதுவும் பெண்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதனால், மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் சேர அனைத்து பெண்களும் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், சமூகநலம் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் தொகை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் முக்கிய அறிவிப்பை சட்டப்பேரவையில் இன்று (பிப்ரவரி 19) வெளியிட்டார். 

அதாவது, கோடைக்கால சிறப்பு தொகையாக ரூ.2,000 மகளிருக்கு இனி ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் என அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தெரிவித்துள்ளார். சட்டப்பேரவையில் ரூ.5,000 வழங்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி எழுப்பிய கேள்விக்கு இவ்வாறு பதிலடி கொடுத்துள்ளார். அதாவது, கோடைக்காலத்தில் மக்களுக்கு ஏற்படும் செலவுகளை கருத்தில் கொண்டு, ரூ.2,000 வழங்கப்பட்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.

யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

மேலும், இனி ஒவ்வொரு ஆண்டும் மகளிருக்கு ரூ.2,000 கோடைக்கால சிறப்பு தொகை வழங்கப்படும் என அறிவித்தார்.  கோடைக்கால சிறப்பு தொகை திட்டத்தை என்ற புதிய திட்டத்தை திமுக அரசு  வரும் ஆண்டு முதல் கொண்டு வர உள்ளது. எனவே, மகளிர் உரிமைத் தொகை பெற்று வரும் அனைத்து பெண்களுக்கும் கோடைக்கால சிறப்பு தொகையாக ரூ.2,000 ஆண்டுதோறும் கொடுக்கப்பட உள்ளது. 

இதன் மூலம், திமுக ஆட்சிக்கு வரும் பட்சத்தில், 2027ஆம் ஆண்டு முதல் மகளிர் உரிமைத் தொகை பயனாளிகளுக்கு மே  மாதம் ரூ.4,000 வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். ஏனென்றால், கலைஞர் உரிமைத் தொகை திட்டம் மூலம் 2,000 ரூபாயும், கோடைக்கால சிறப்பு தொகையாக ரூ.2,000 என மொத்தம் ரூ.4,000 வரவு வைக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.5000 கொடுத்த முதல்வருக்கு நன்றி - பெண்கள் உருக்கம்

மேலும் படிக்க:கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை விண்ணப்பம் : மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் குவியும் மனுக்கள்!

மேலும் படிக்க: உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை : பெண்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
Kalaignar Magalir Urimai ThogaiKalaignar Magalir Urimai Thogai updateTN GovernmentSummer Special Assistance Scheme

Trending News