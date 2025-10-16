English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • உரிமைத் தொகை: புதிய பயனாளர்களுக்கு இந்த தேதி முதல் ரூ.1000 வரும் - உதயநிதி அறிவிப்பு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai: இரண்டாம் கட்டமாக விண்ணப்பித்த பயனர்களுக்கு, வரும் டிசம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை வழங்கப்படும் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவையில் அறிவித்துள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 16, 2025, 02:14 PM IST
  • கடந்த 2023இல் இத்திட்டம் கொண்டுவரப்பட்டது.
  • இரண்டாம் கட்டத்தில் ரூ.28 லட்சம் பேர் விண்ணப்பித்திருக்கிறார்கள்.
  • நவ. 15ஆம் தேதிக்குள் இந்த விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை செய்யப்படும்.

Kalaignar Magalir Urimai Thogai: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் கடந்த செவ்வாய்கிழமை (அக். 14) தொடங்கிய நிலையில், நாளை (அக். 17) வரை நடைபெற இருக்கிறது. இன்றைய மூன்றாம் நாள் கூட்டத்தொடரில், துணை முதலமைச்சரும் இளைஞர் நலன், விளையாட்டு, சிறப்புத் திட்ட அமலாக்கத் துறை அமைசருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் உரையாற்றினார். 

அப்போது பேசிய அவர், "ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே திரும்பிப் பார்க்கின்ற வகையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்தை சென்ற 2023ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார். 

பெண்களின் பொருளாதாரம் இதன் மூலம் துணை நிற்கின்றது. ஒரு கோடியே 16 லட்சம் மகளிருக்கு இந்த உரிமை தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 30 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் உரிமை தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி என்பது மகளிர் பொருளாதார விடுதலைக்கு இது துணை நின்று வருகிறது. தொடர்ச்சியாக, 1.14 கோடி மகளிருக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

ஒவ்வொரு மகளிருக்கும் 26,000 ரூபாய் விதம் 30 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டு உள்ளது.  கூடுதலாக மகளிர் இதில் பயன்பெற வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் இதில் சில கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தி அறிவித்தார். அது மட்டுமல்லாமல் 'உங்களுடன் ஸ்டாலின்' என்ற மகத்தான திட்டத்தை முதலமைச்சர் கிராமப்புறம் மற்றும் நகர்ப்புற பகுதிகளில் தொடங்கி வைத்துள்ளார். 9055 முகாம்கள்  இதுவரை நடைபெற்றுள்ளது, 28 லட்சம் மகளிர் உரிமைத்தொகை வேண்டி மனு அளித்துள்ளார்கள்.

28 லட்சம் பேர் மகளிர் உரிமை தொகை வேண்டி விண்ணப்பித்துள்ள நிலையில், அதனை வரும் நவம்பர் 15ஆம் தேதிக்குள் அவர்களின் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை செய்யப்படும். அதில் இருந்து தகுதியான பெண்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு டிசம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை வழங்கப்படும்" என அறிவித்தார்.

