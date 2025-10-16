உரிமைத் தொகை: புதிய பயனாளர்களுக்கு இந்த தேதி முதல் ரூ.1000 வரும் - உதயநிதி அறிவிப்பு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் கடந்த செவ்வாய்கிழமை (அக். 14) தொடங்கிய நிலையில், நாளை (அக். 17) வரை நடைபெற இருக்கிறது. இன்றைய மூன்றாம் நாள் கூட்டத்தொடரில், துணை முதலமைச்சரும் இளைஞர் நலன், விளையாட்டு, சிறப்புத் திட்ட அமலாக்கத் துறை அமைசருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் உரையாற்றினார்.
அப்போது பேசிய அவர், "ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே திரும்பிப் பார்க்கின்ற வகையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின், கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை திட்டத்தை சென்ற 2023ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 15ஆம் தேதி தொடங்கி வைத்தார்.
பெண்களின் பொருளாதாரம் இதன் மூலம் துணை நிற்கின்றது. ஒரு கோடியே 16 லட்சம் மகளிருக்கு இந்த உரிமை தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 30 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் உரிமை தொகையாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி என்பது மகளிர் பொருளாதார விடுதலைக்கு இது துணை நின்று வருகிறது. தொடர்ச்சியாக, 1.14 கோடி மகளிருக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
ஒவ்வொரு மகளிருக்கும் 26,000 ரூபாய் விதம் 30 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டு உள்ளது. கூடுதலாக மகளிர் இதில் பயன்பெற வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் இதில் சில கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்தி அறிவித்தார். அது மட்டுமல்லாமல் 'உங்களுடன் ஸ்டாலின்' என்ற மகத்தான திட்டத்தை முதலமைச்சர் கிராமப்புறம் மற்றும் நகர்ப்புற பகுதிகளில் தொடங்கி வைத்துள்ளார். 9055 முகாம்கள் இதுவரை நடைபெற்றுள்ளது, 28 லட்சம் மகளிர் உரிமைத்தொகை வேண்டி மனு அளித்துள்ளார்கள்.
28 லட்சம் பேர் மகளிர் உரிமை தொகை வேண்டி விண்ணப்பித்துள்ள நிலையில், அதனை வரும் நவம்பர் 15ஆம் தேதிக்குள் அவர்களின் விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை செய்யப்படும். அதில் இருந்து தகுதியான பெண்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு டிசம்பர் 15ஆம் தேதி முதல் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை வழங்கப்படும்" என அறிவித்தார்.
மேலும் படிக்க | ஆளுநர் அனுப்பிய மெசேஜ்... சீறிய ஸ்டாலின் - சட்டப்பேரவையில் நடந்தது என்ன?
மேலும் படிக்க | விஜய் தனித்து நின்றால் 23% வாக்குகள் - திமுகவின் ரகசிய சர்வே! டெபாசிட் இழக்கும் நாதக?
மேலும் படிக்க | FOXCONN போட்ட குண்டு... முதலீடும் இல்லை..! வேலைவாய்ப்பும் இல்லை..! - தமிழக அரசு சொன்னது பொய்யா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ