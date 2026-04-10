  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : விரைவில் புது ரூல்ஸ்! பெண்களுக்கான முக்கிய தகவல்

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : விரைவில் புது ரூல்ஸ்! பெண்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் விரைவில் வரப்போகும் புதிய ரூல்ஸ் குறித்த அப்டேட்டை இங்கே பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 10, 2026, 10:11 AM IST
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : விரைவில் புது ரூல்ஸ்! பெண்களுக்கான முக்கிய தகவல்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் தற்போது 1.31 கோடி பெண்கள் பயனாளிகளாக இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் அவர்களது வங்கிக் கணக்குகளிலேயே அரசு நேரடியாக வரவு வைத்துவிடுகிறது. தேர்தல் காலத்துக்காக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள இத்திட்டம் அடுத்து திமுக, அதிமுக என எந்த ஆட்சி அமைந்தாலும் இத்திட்டம் தொடரும். அதிமுக ஆட்சி அமைந்தால் பெயர் மட்டும் குல விளக்குத் திட்டம் என மாற்றப்பட்டு, மீண்டும் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். இன்னொரு கூடுதல் தகவல், அதிமுக, திமுக என கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இத்திட்டத்தில் மாதம் ரூ.2000 கொடுக்கப்படும் என்பதும் இரு கட்சிகளும் தேர்தல் வாக்குறுதியாக கொடுத்துள்ளன.

இதனால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் ஏற்கனவே பயனாளிகளாக இருக்கும் பெண்கள் பெரும் மகிழ்ச்சியில் இருக்கின்றனர். புதிதாக சேருவதற்கும் லட்சக்கணக்கான பெண்கள் தயாராக இருக்கின்றனர். அவர்கள் எல்லோரும் இது தொடர்பான அறிவிப்பு எப்போது வரும் என காத்திருக்கிறார்கள். அதாவது, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணபிக்க அரசு மீண்டும் எப்போது வாய்ப்பு வழங்கும் என பெரிய எதிர்பார்ப்பில் காத்திருக்கிறார்கள். அப்படி காத்திருப்பவர்களுக்கு தான் இப்போது முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. மகளிர் உரிமைத்தொகை உள்ளிட்ட எந்த திட்டங்களிலும் போலி பயனாளிகள் இருப்பதை முற்றிலும் நிறுத்த அரசு முக்கிய நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

தமிழ்நாடு அரசின் புதிய அப்டேட்

தமிழ்நாடு அரசு, மாநில அளவில் அனைத்து நலத்திட்டங்களுக்கும் ஆதார் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதனடிப்படையில் யார் எந்தெந்த திட்டங்களில் பயனாளிகளாக இருக்கிறார்கள் என்பதை விண்ணப்பிக்கும்போதே அரசு கண்டுபிடித்துவிடும். இதற்காக தமிழ்நாடு அரசின் தகவல்தொழில்நுட்ப துறை அனைத்து திட்டங்களின் பயனாளிகளின் தரவுகளையும் ஆதார் அடிப்படையில் ஒருங்கிணைத்துள்ளது. ஒரு திட்டத்தில் பயனாளியாக இருப்பவர்கள் இனி இன்னொரு திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்க முடியாது. அது தொடர்பான அப்டேட்டுகளும் வெளியாக இருக்கிறது. மேலும், சரியான ஆவணங்களா என்பதும் இனி உறுதி செய்யப்படும்.

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்ட அப்டேட்

மேலே சொல்லப்பட்ட விதிமுறையின் அடிப்படையில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம், முதியோர் ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட திட்டங்களின் பயனாளிகளின் தரவுகளும் சரிபார்க்கப்படும். அப்போது, ஒரு திட்டத்தில் பயனாளியாக இருப்பது கண்டுபிடிகப்பட்டால், இன்னொரு திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்க முடியாது என பயனாளிகளுக்கு தெரிவிக்கப்படும். மேலும், அரசு மாதம் மாதம் கொடுக்கப்படும் ரொக்கப்பணத்தையும் நிறுத்திவிடும். சரியான பயனாளிகளுக்கு அரசின் நலத்திட்டங்கள் சென்றடைவதே அரசின் முதன்மையான நோக்கம் என்ற அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை ஒருங்கிணைக்கப்பட்டுள்ளது. 

புதிதாக விண்ணப்பிப்பபவர்கள் கவனத்திற்கு

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பிக்க காத்திருப்பவர்கள் சில விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்திற்கு உள்ள அனைத்து விதிமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்திருக்கிறீர்களா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். அரசின் வேறு திட்டங்களில், அதாவது ஓய்வூதியம், வேலைவாய்ப்பற்றோர் மாதாந்திர உதவித்தொகை உள்ளிட்ட இன்னப்பிற மாதம் ரொக்கப்பணம் வழங்கப்படும் திட்டங்களில் பயனாளிகளாக இருக்கக்கூடாது. 

தொழில் கடன் பெற வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்து அரசின் வேறு ஏதேனும் தொழில் கடன் திட்டங்கள் அல்லது வங்கிகளில் கடன் பெற்றிருந்தாலும் அந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்காது. இவை அனைத்து விதிமுறைகளையும் பூர்த்தி செய்பவர்களுக்கே இனி கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும். ஆதார் அடிப்படையில் அனைத்து தரவுகளையும் அரசு சரிபார்த்துவிடும் என்பதால், பெண்கள் கவனமுடன் இனி இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கவும். மீறி விண்ணப்பித்தால் உங்களின் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். இது குறித்து தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும்.

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: முக்கியக் கேள்வி - பதில்கள்

தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் என்ன மாற்றம் ஏற்படும்?

தமிழகத்தில் திமுக அல்லது அதிமுக என எந்த ஆட்சி அமைந்தாலும் இத்திட்டம் தொடரும். திமுக ஆட்சி தொடர்ந்தால் திட்டத்தின் பெயரில் மாற்றமிருக்காது. அதிமுக ஆட்சி அமைந்தால் 'குல விளக்குத் திட்டம்' எனப் பெயர் மாற்றப்படும். மேலும், இரண்டு கட்சிகளுமே தங்களது தேர்தல் வாக்குறுதியில் மாதத் தொகையை ரூ.1000-லிருந்து ரூ.2000-ஆக உயர்த்தி வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளன.

ஒரு நபர் இரண்டு வெவ்வேறு அரசு உதவித்தொகை திட்டங்களில் பலன் பெற முடியுமா?

முடியாது. தமிழக அரசின் புதிய விதிகளின்படி, ஆதார் அடிப்படையிலான சரிபார்ப்பு முறை அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறுபவர்கள் முதியோர் ஓய்வூதியம் அல்லது வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை போன்ற பிற மாதாந்திர ரொக்கப்பணத் திட்டங்களில் பயனாளிகளாக இருக்க முடியாது.

புதிதாக விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியத் தகுதி என்ன?

விண்ணப்பதாரர் அரசின் பிற நிதி உதவித் திட்டங்களில் பயனாளியாக இருக்கக்கூடாது. மேலும், தொழில் கடன் பெறுவதற்காக வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்திருந்தாலோ அல்லது வங்கிகளில் தொழில் கடன் பெற்றிருந்தாலோ, அந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு இந்த உரிமைத்தொகை வழங்கப்படாது.

போலி பயனாளிகளைக் கண்டறிய அரசு எடுத்துள்ள புதிய நடவடிக்கை என்ன?

தமிழக தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை அனைத்து நலத்திட்டப் பயனாளிகளின் தரவுகளையும் ஆதார் எண்ணுடன் ஒருங்கிணைத்துள்ளது. இதன் மூலம் விண்ணப்பிக்கும் போதே ஒருவர் ஏற்கனவே வேறு திட்டத்தில் பலன் பெறுகிறாரா அல்லது தவறான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கிறாரா என்பது தானாகவே கண்டறியப்பட்டுவிடும்.

தகுதியற்றவர்கள் இத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பித்தால் என்ன நடக்கும்?

அரசு இப்போது மிகவும் கடுமையான சரிபார்ப்பு முறையை பின்பற்றுவதால், தகுதி விதிகளைப் பூர்த்தி செய்யாதவர்களின் விண்ணப்பங்கள் உடனடியாக நிராகரிக்கப்படும். ஏற்கனவே பலன் பெற்று வருபவர்கள் தகுதியற்றவர்கள் எனக் கண்டறியப்பட்டால், அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மாதாந்திரத் தொகை உடனடியாக நிறுத்தி வைக்கப்படும்.

