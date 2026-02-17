கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் நிறுத்தப்படாது! அமைச்சர் அதிரடி அறிவிப்பு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாட்டில் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் எத்தனை தடைகள் வந்தாலும் நிறுத்தப்படாது என நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவித்துள்ளார். தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று 2025-26 ஆம் ஆண்டுக்கான இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தபோது இந்த வாக்குறுதியை அவர் கொடுத்தார். மேலும், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் இந்தியாவிலேயே முன்னோடி திட்டமாக செயல்படுகிறது என்றும் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு கூறினார். மகளிர் நலன் குறித்த அறிவிப்பின்போது இதை கூறினார்.
பாரதியின் பாடல் வரிகள்
இடைக்கால பட்ஜெட் உரையில், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் குறித்து வாசிக்கும் முன்னர் பாரதியின் பாடலுடன் உரையை வாசித்தார் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு.
"பட்டங்கள் ஆள்வதும்
சட்டங்கள் செய்வதும்
பாரினில் பெண்கள்
நடத்த வந்தோம்"
மகாகவி பாரதியின் பெருங்கனவை நனவாக்கி, மகளிரின் வாழ்வை மேம்படுத்திட, அவர்தம் மாண்பைப் போற்றிட, அவர்களின் நலன் காத்திட, மகளிரை தொழில்முனைவோராக உயர்த்திட பல முன்னோடித் திட்டங்களை இந்த அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது என கூறினார் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு.
இந்தியாவிலேயே முன்னோடி திட்டம்
தமிழ்நாடு அரசின் முத்திரைத் திட்டங்களில் முதன்மையானது கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் என்று கூறிய நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, இல்லங்களில் மகளிரின் உழைப்பை அங்கீகரிக்கும் வகையில், உரிமைத் தொகையாக ஆயிரம் ரூபாயை நேரடியாக அவர்களது வங்கிக் கணக்கிலேயே செலுத்திடும் இத்திட்டம் இந்தியாவிலேயே முன்னோடித் திட்டமாகத் திகழ்கிறது என பெருமிதம் தெரிவித்தார். ஏறத்தாழ ஒரு கோடியே 31 லட்சம் மகளிர் பயன்பெறும் இந்த மகத்தான திட்டத்தைப் பிற மாநிலங்களும் பின்பற்றுகின்றன என்பதே இத்திட்டத்தின் வெற்றி என நாம் பெருமிதம் கொள்ளலாம் என்றும் அவர் கூறினார்.
மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.5000 வரவு நாடே திரும்பிப் பார்த்தது
நாடே போற்றும் இந்த மகத்தான திட்டத்தின் பலன்கள் எதிர்வரும் மாதங்களிலும் தடை இன்றி ஒரு கோடியே 31 இலட்சம் பயனாளிகளுக்கும் கிடைத்திடும் வகையில், அண்மையில், பிப்ரவரி, மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களுக்கான உரிமைத் தொகை 3,000 ரூபாயும், கூடவே கோடைக்காலச் சிறப்புத் தொகுப்பாக 2,000 ரூபாயும் சேர்த்து, மொத்தம் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் மகளிரின் வங்கிக் கணக்கில் செலுத்தப்பட்ட போது தமிழ்நாடே இன்ப அதிர்ச்சியில் உறைந்து போனது. கடந்த வெள்ளிக் கிழமையன்று, வைகறைப்பொழுதில், கதிரவன் உதித்துத் தன் பயணத்தைத் தொடங்கிய அதே வேளையில் ஆரம்பித்து, மூன்று மணி நேரத்திற்குள் ஒரு கோடியே 31 இலட்சம் மகளிரின் வங்கிக் கணக்கில் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் உரிமைத் தொகை வரவு வைத்த போது இந்த நாடே திரும்பிப் பார்த்தது. மக்கள் மகிழ்ச்சிக் கடலில் திளைத்தனர்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை நிறுத்தப்படாது
எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய தடைகளையும் நிகழ் நேரத்தில் கணித்து அவற்றையெல்லாம் தகர்த்து தன் குடிமக்களை காத்திடும் ஓர் உன்னத தலைவரைப் பெற்றது தமிழ்நாட்டு மக்களின் நல்வாய்ப்பு. மகளிர் மனம் குளிர, இல்லத்தரசிகளின் இதயங்கள் நெகிழ்ச்சியில் நிறைந்திடும் வண்ணம், ஒரே நாளில் ஏறத்தாழ 6,500 கோடி ரூபாய் நிதியினை தமிழ்நாடு எங்கும், ஏழை, எளியவரின் கரங்களில் தவழச் செய்த, எங்களின் முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவனாகிய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு கோடானு கோடி மங்கையரின் சார்பாகவும், இம்மாமன்ற உறுப்பினர்கள் சார்பாகவும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை உரித்தாக்குகிறேன் என கூறினார் நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு.
