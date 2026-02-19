கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.5000 கொடுத்த முதல்வருக்கு நன்றி - பெண்கள் உருக்கம்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை பெற்று வந்த மகளிர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டனர். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை பெற்று வந்த மகளிருக்கு அவர்களது வங்கி கணக்கில் ரூ.5000 வரவு வைத்துள்ளார்கள். பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் என மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பணமாக ரூ.3000 மற்றும் கோடை கால சிறப்பு தொகையாக ரூ.2000 என மொத்தம் ரூ.5000 பிப்ரவரி 13, 2026 அன்று மகளிரின் வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை
சமூகத்தில் பெண்கள் ஆற்றும் பங்களிப்பை அங்கீகரிப்பதற்காகக் கொடுக்கப்படுகிற உரிமைத் தொகை இந்த தொகையை வைத்து அன்றாட வீட்டு செலவிற்கும், குழந்தைகளுக்கான கல்வி செலவுகள் என பல அத்தியாவசியச் செலவுகளை மகளிர்கள் தாங்களே நிறைவு செய்ய இந்த திட்டம் பெரிய அளவில் வழிவகுத்து வருகிறது. இந்திய அளவில் இத்திட்டம் முன்னோடி திட்டமாக செயல்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெற்று வரும் திருநெல்வேலி மாவட்ட மகளிர் தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு உருக்கமாக நன்றி தெரிவித்தனர்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை - பெண்களின் ரியாக்ஷன்
1. எனது பெயர் விஜி பிரேமா, நான் திருநெல்வேலி டவுண் பகுதியில் வசித்து வருகிறேன். எனது கணவர் கூலி வேலை செய்து வருகிறார். நானும் கூலி வேலை செய்து வருகிறேன். நான் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை மாதம் ரூ.1000 பெற்று வருகிறேன். இத்தொகையை எனது பிள்ளைகளின் கல்வி செலவுக்கு பயன்படுத்தி வருகிறேன். இத்தொகை மாதம் எங்களின் குடும்பத்திற்கு மிகவும் உதவிகரமாக உள்ளது. இன்று எனது வங்கி கணக்கில் ரூ.5000 வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தொகையை முக்கியமான செலவிற்கு பயன்படுத்தி கொள்வேன். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு எனது நன்றியை மனமார தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
2. எனது பெயர் ரோஜா பானு, திருநெல்வேலி டவுண் பகுதியில் வசித்து வருகிறேன். மாதம் ரூ.1000 கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை பெற்று
வருகிறேன் இன்று எனது வங்கி கணக்கில் ரூ.5000 வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தொகையை அன்றாட செலவிற்கும், குழந்தைகளின் பள்ளி செலவிற்கும் பயன்படுத்தி கொள்வேன் என மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து கொண்டனர்.
3. எனது பெயர் சுஜிதா, திருநெல்வேலி டவுண் பகுதியில் வசிக்கிறேன். ஒவ்வொரு மாதம் ரூ.1000 வங்கி கணக்கின் மூலம் பெற்று வருகிறேன். இத்தொகை பெரிய அளவில் பயன் உள்ளதாக இருக்கிறது. இன்று இன்ப அதிர்ச்சியாக ரூ.5000 வங்கி கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் ஒவ்வொரு மகளிர்களும் மிகவும் மகழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். இன்று வரவு வைப்பதற்கு உத்தரவிட்டுள்ள தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு அனைத்து மகளிர்கள் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன் என தெரிவித்தார்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை முக்கிய தகவல்கள்
1. கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம் தமிழ்நாட்டில் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டம் செயல்படுத்தும் விதம் மற்ற மாநிலங்களுக்கு முன்னோடியாக இருக்கிறது.
2. இதனால், மற்ற மாநிலங்களும் இத்திட்டங்களை வெவ்வேறு பெயர்களில் செயல்படுத்துகின்றன. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் தான், இத்திட்டத்தில் 1.31 கோடி பெண்கள் பயனாளிகளாக இருக்கின்றனர். அனைவருக்கும் தவறாமல் மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் அவரவர் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்பட்டு வருகிறது.
3. இந்த மாதம் பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களுக்கு முன்கூட்டியே 3000 ரூபாய் வரவு வைத்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசு. மே மாதம் சிறப்பு ஊக்கத்தொகையாக 2000 ரூபாய் கொடுத்துள்ளது.
4. தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் விரைவில் அறிவிக்கப்பட இருப்பதால், இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியாது என்பதற்காக பொதுமக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு முன்கூட்டியே 5000 ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
5. இது பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பையும் ஆளும் திமுக அரசுக்கு நன்மதிப்பையும் பெற்றுக் கொடுத்துள்ளது.
