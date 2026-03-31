கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை: தேர்தலின் 'டிரெண்ட்செட்டர்' – திருவாரூரில் முதலமைச்சர் முழக்கம்!

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை: தேர்தலின் 'டிரெண்ட்செட்டர்', இத்திட்டத்தை அதிமுக காபி அடித்துள்ளது என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் திருவாரூர் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் குற்றம்சாட்டினார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 31, 2026, 10:01 PM IST
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், திமுக தலைவரும் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தனது முதல் தேர்தல் பரப்புரையை திருவாரூரில் இன்று தொடங்கினார். மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் சொந்த மண்ணான திருவாரூரில் இருந்து தனது பயணத்தைத் தொடங்கிய அவர், திமுக அரசின் சாதனைகளையும் எதிர்காலத் திட்டங்களையும் முன்வைத்து உரையாற்றினார்.

மண்ணின் மைந்தனாக நெகிழ்ச்சி

"திருவாரூர் என்றால் அது திமுகவின் ஊர்" என்று தனது உரையைத் தொடங்கிய முதலமைச்சர், தன்னை இந்த மண்ணின் மைந்தனாகவும், உங்கள் வீட்டுப் பிள்ளையாகவும் அடையாளப்படுத்திக் கொண்டார். 1970-களில் முடங்கிக் கிடந்த உலகப் புகழ்பெற்ற ஆழித்தேரை ஓட வைத்தவர் கலைஞர் என்பதை நினைவுகூர்ந்த அவர், திருவாரூர் மாவட்டத்தின் வளர்ச்சிக்கு திமுக அரசு செய்துள்ள நீதிமன்றம், மருத்துவக் கல்லூரி போன்ற பணிகளையும் பட்டியலிட்டார்.

மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2,000 ஆக உயர்வு

திமுக அரசின் திட்டங்களிலேயே 'டிரெண்ட்செட்டர்' ஆக விளங்குவது கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் என்று முதல்வர் பெருமிதம் தெரிவித்தார். தற்போது வழங்கப்பட்டு வரும் இந்தத் தொகை விரைவில் ரூ.2,000 ஆக உயர்த்தப்படும் என்ற முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டார். மேலும், இல்லத்தரசிகளுக்குத் தேவையான பொருட்களை வாங்க ரூ.8,000 மதிப்புள்ள கூப்பன்கள் வழங்கப்படும் என்றும், இது அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் என்றும் உறுதி அளித்தார்.

ஐந்தாண்டு கால சாதனைத் திட்டங்கள்

2021-ல் ஆட்சிப் பொறுப்பேற்றது முதல் செயல்படுத்தப்பட்ட விடியல் பயணம் (மகளிர் இலவசப் பேருந்து பயணம்), காலை உணவுத் திட்டம், புதுமைப்பெண் திட்டம், தமிழ்ப்புதல்வன் மற்றும் 'நான் முதல்வன்' போன்ற திட்டங்களை முதல்வர் சுட்டிக்காட்டினார். மக்களின் மனநிறைவே தனது லட்சியம் என்றும், அதற்காகவே பிப்ரவரி மாதத்தில் ரூ.5,000 நிதியுதவி வழங்கப்பட்டதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

அதிமுக - பாஜக கூட்டணி மீது கடும் தாக்குதல்

எதிர்க்கட்சியான அதிமுகவையும் அதன் கூட்டணி கட்சியான பாஜகவையும் முதல்வர் கடுமையாக விமர்சித்தார். "எடப்பாடி பழனிசாமியை மிரட்டி அடிமை கூட்டணியில் பாஜக இணைத்துள்ளது; அதிமுகவை பாஜக விலைக்கு வாங்கிவிட்டது" என்று அவர் சாடினார். தமிழகத்தின் வளர்ச்சியைத் தடுப்பதே என்.டி.ஏ கூட்டணியின் நோக்கம் என்றும், எடப்பாடி பழனிசாமி பாஜகவின் கிளைச் செயலாளராகச் செயல்படுகிறார் என்றும் குற்றம்சாட்டினார்.

திராவிட மாடல் 2.0 மற்றும் தேர்தல் வாக்குறுதி

இந்தி திணிப்பை எதிர்க்கும் தமிழகத்திற்கு நிதி ஒதுக்க மறுக்கும் வஞ்சகக் கூட்டத்திடம் தமிழகத்தை ஒப்படைக்கக் கூடாது என்று கேட்டுக்கொண்ட அவர், வரவிருக்கும் ஆட்சியில் 'திராவிட மாடல் 2.0' மூலம் சொந்த சாதனைகளையே முறியடிக்கும் வகையில் சிறப்பான ஆட்சி வழங்கப்படும் என உறுதி அளித்தார். ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெறவுள்ள தேர்தலில் உதயசூரியன் சின்னத்திற்கும், மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கும் வாக்களிக்குமாறு அவர் வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

