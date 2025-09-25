கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : விதிமுறைகள் மறந்துபோச்சா? இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Kalaignar Magalri Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் கீழ் மாந்தோறும் ஒரு கோடியே 15 லட்சம் குடும்ப பெண்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கி வருகிறது. ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் தகுதியான பெண்கள் இத்திட்டத்தில் சேர்ந்து கொள்ள முடியும். இப்போது, நடைபெற்று வரும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் விடுபட்ட பெண்கள் எல்லாம், இத்திட்டத்தில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம். ஆனால், ஒரே ஒரு முக்கியமான தகவல், தகுதியான பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பித்தவர்களில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். விண்ணப்பித்த எல்லா பெண்களும் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட மாட்டார்கள்.
ஏனென்றால் தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு என பிரத்யேகமாக விதிமுறைகளை வகுத்துள்ளது. பலர் இத்திட்டத்தின் விதிமுறைகளை அறிந்திருந்தாலும், சிலருக்கு இன்னும் தெரியவில்லை. அதனால், தகுதியிருந்தும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்காமல் இருக்கின்றனர். அவர்கள் இங்கே விதிமுறைகளை தெரிந்து கொண்டு விண்ணப்பிக்கலாம். சிலர், தாங்கள் எந்தெந்த விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் தகுதியில்லாதவர்களாக இருக்கிறோம் என்றும் அறிந்து கொள்ளலாம். அதனால், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் விதிமுறைகளை இங்கே முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் விதிமுறைகள்
21 வயது நிரம்பிய மகளிராக இருக்க வேண்டும். ஏற்கனவே குடும்பத்தில் எவரும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெறுபவராக இருக்கக் கூடாது. குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.5 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். 5 ஏக்கருக்கு குறைவாக நன்செய் நிலம் அல்லது 10 ஏக்கருக்கு குறைவாக புன்செய் நிலம் வைத்துள்ள குடும்பங்கள். ஆண்டிற்கு வீட்டு உபயோகத்திற்கு 3,600 யூனிட்டிற்கும் குறைவாக மின்சாரம் பயன்படுத்தும் குடும்பங்கள் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், மாற்றுத்திறனாளி ஓய்வூதியம், பராமரிப்பு உதவித்தொகை, முதியோர் ஓய்வூதியம்/முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டம், அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் நல வாரிய முதியோர் ஓய்வூதியம், இந்திரா காந்தி தேசிய விதவை ஓய்வூதியம், ஆதரவற்ற விதவைகள், ஆதரவற்ற/கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்கான ஓய்வூதியம் மற்றும் 50 வயதிற்கு மேற்பட்ட திருமணமாகாத ஏழைப் பெண்களுக்கான ஓய்வூதியம் பெறும் நபர்களை தவிர அக்குடும்பத்தில் மற்ற தகுதிவாய்ந்த பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
குடும்பத்தில் வருமான வரி கணக்கு தாக்கல் செய்பவர், வருமான வரி, தொழில்வரி செலுத்துபவர், ரூ.50 லட்சத்திற்கு மேல் ஆண்டு விற்பனை செய்து GST செலுத்துபவராக இருக்கக்கூடாது. குடும்ப உறுப்பினர்களில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் இருக்கக் கூடாது. ஊராட்சி மன்ற வார்டு உறுப்பினர்களின் குடும்ப பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். சொந்தப் பயன்பாட்டுக்கு நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வைத்திருக்கக் கூடாது. அரசுதிட்டங்களின் கீழ் மானியம் பெற்று அதன் மூலம் நான்கு சக்கரம் வாகனம் வைத்திருக்கும் குடும்பங்களில் உள்ள தகுதி வாய்ந்த பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
அரசு ஊழியர்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள், வங்கி ஊழியர்கள், வாரியங்கள், உள்ளாட்சி அமைப்புகள், கூட்டுறவு அமைப்புகளின் ஊழியர்கள் மற்றும் அவற்றின் ஓய்வூதியதாரர்களாக இருக்கக் கூடாது. சிறப்பு கால முறை ஊதியம் (Special Time Scale) பெற்று பணியாற்றி தற்போது ஓய்வூதியம் பெறும் ஓய்வூதியதாரர் தவிர அக்குடும்பத்தில் இருக்கும் மற்ற தகுதி வாய்ந்த பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான ஆவணங்கள் : குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை, வங்கி கணக்கு புத்தகம்,
மின் கட்டண ரசீது.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு இதுவரை விண்ணப்பிக்காதவர்கள் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் மூலம் விண்ணப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். இதுவரை 17 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் விண்ணப்பித்துள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. நவம்பர் மாதம் வரை இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதால், இந்த எண்ணிக்கை இன்னும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்களின் விண்ணப்பங்கள் மீதான பரிசீலனையும் தொடங்கியுள்ளது. நவம்பர் மாதத்துக்குப் பிறகு தகுதியானவர்களின் பட்டியலை தமிழ்நாடு அரசு இறுதி செய்து, அவர்களுக்கு ரூ.1000 மாதம் வழங்கும் அறிவிப்பை விரைவில் வெளியிட இருக்கிறது.
