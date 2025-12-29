மகளிர் உரிமைத் தொகை சக்ஸஸ், மீண்டும் திமுக ஆட்சி - பல்லடத்தில் முதலமைச்சர் ஹேப்பி

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மகளிர் உரிமைத் தொகை சக்ஸஸ், மீண்டும் திமுக ஆட்சி - பல்லடத்தில் முதலமைச்சர் சூளுரை

மகளிர் உரிமைத் தொகை சக்ஸஸ், மீண்டும் திமுக ஆட்சி - பல்லடத்தில் முதலமைச்சர் சூளுரை

MK Stalin : தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைவது உறுதி என பல்லடம் திமுக மாநாட்டில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 29, 2025, 09:20 PM IST
MK Stalin : பல்லடம்: திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடத்தில் இன்று நடைபெற்ற 'வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள்' - திமுக மகளிரணியின் மேற்கு மண்டல மாநாடு நடைபெற்றது. கருப்பு - சிவப்பு கடல் போல லட்சக்கணக்கான பெண்கள் திரண்டிருந்த இந்த மாநாட்டில், தமிழக முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு எழுச்சியுரை ஆற்றினார்.

பவர்ஃபுல் வுமன் பவர்

மாநாட்டு மேடையில் திரண்டிருந்த பெண்களின் கூட்டத்தைப் பார்த்து உற்சாகமடைந்த முதலமைச்சர், "இவ்வளவு பெரிய பெண்கள் கூட்டம் ஒரே இடத்தில் கூடியது சரித்திரத்திலேயே கிடையாது. உங்களைப் பார்க்கும்போதே மிகவும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது. இந்த 'வுமன் பவர்'தான் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரப்போவதை இப்போதே உறுதி செய்துவிட்டது" என்று முழங்கினார். திராவிட இயக்கம் பெண்களுக்குச் செய்த நன்மைகளை இளைய தலைமுறைக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டியது ஒவ்வொரு பெண்ணின் கடமை என்பதையும் அவர் நினைவுபடுத்தினார்.

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம்

பெண்களின் பொருளாதாரச் சுதந்திரத்திற்காகத் தனது அரசு செயல்படுத்தி வரும் திட்டங்களை முதலமைச்சர் விரிவாகப் பட்டியலிட்டார். குறிப்பாக, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் சமூகத்தில் ஏற்படுத்தியுள்ள மிகப்பெரிய மாற்றத்தைப் பற்றிப் பேசுகையில், "சுமார் 1 கோடியே 30 லட்சத்து 69 ஆயிரம் சகோதரிகளுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது. இது அரசு தரும் பிச்சை அல்ல, உழைக்கும் பெண்களின் உரிமை. இதுவரை ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தலா 28 ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது அவர்களின் வாழ்வில் மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது" என்றார்.

இலவச பேருந்து பயணம்

அதேபோல், தான் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்றவுடன் போட்ட முதல் கையெழுத்தான மகளிர் விடியல் பயணம் திட்டத்தைப் பற்றிப் பேசுகையில், இதுவரை பெண்கள் 900 கோடி முறை பயணம் செய்திருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டினார். இந்தத் திட்டத்தால் பெண்கள் மாதம் 1,000 ரூபாய் வரை மிச்சப்படுத்துவதோடு, சிறுதொழில் செய்யவும், கல்வி கற்கவும் அவர்களுக்குப் பெரிய சுதந்திரம் கிடைத்துள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.

புதுமைப்பெண் திட்டம்

அரசுப் பள்ளியில் படித்துக் கல்லூரிக்குச் செல்லும் மாணவிகளுக்காகக் கொண்டு வரப்பட்ட புதுமைப்பெண் திட்டம் மூலம் 7 லட்சம் மாணவிகள் பயன்பெற்று வருவதை முதலமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார். "கல்விதான் யாராலும் திருட முடியாத சொத்து. ஒரு பெண் படித்தால் அந்தத் தலைமுறையே முன்னேறும். அதன் அடையாளமாகத்தான் இன்று ஜப்பானிய மொழியைக் கற்று வேலைக்குச் செல்லும் அளவுக்குத் தமிழ்நாட்டுப் பெண்கள் உயர்ந்துள்ளனர்" என்று பெருமிதத்துடன் குறிப்பிட்டார். மேலும், காலை உணவுத் திட்டம் மூலம் 19 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளின் பசி தீர்க்கப்படுவதால், தாய்மார்களின் மனச்சுமை குறைந்துள்ளதையும் அவர் கோடிட்டுக் காட்டினார்.

பாஜக மீது விமர்சனம்

உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் பெண்களுக்கு 50 சதவீத இடஒதுக்கீட்டைத் தனது அரசு வழங்கியிருப்பதால் இன்று தமிழகத்தில் பெண் மேயர்கள் அதிகம் இருப்பதை முதலமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார். ஆனால், ஒன்றிய பாஜக அரசு கொண்டு வந்துள்ள 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு மசோதாவைப் பற்றி விமர்சித்த அவர், "ஆப்பரேஷன் சக்சஸ், ஆனால் பேஷண்ட் டெட்" என்பது போலத்தான் பாஜகவின் செயல்பாடு இருக்கிறது. தேவையே இல்லாத நிபந்தனைகளை விதித்துப் பெண்களுக்கான அதிகாரத்தைத் தள்ளிப்போடுகிறார்கள் என்று சாடினார்.

பெண் தொழில்முனைவோர்கள்

தொழில்முனைவோரில் தமிழ்நாடு முதலிடம் இந்தியாவிலேயே அதிகபட்சமாக 13 சதவீத பெண் தொழில்முனைவோர்களைக் கொண்ட மாநிலமாகத் தமிழ்நாடு திகழ்வதற்குத் திராவிட மாடல் ஆட்சியின் திட்டங்களே காரணம் என்று முதலமைச்சர் கூறினார். ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்களில் பாதிக்குப் பாதி பெண்களே தலைமை வகிப்பதும், TN-Rise போன்ற திட்டங்களின் வெற்றியும் தமிழ்நாட்டை இந்தியாவின் முன்னோடி மாநிலமாக மாற்றியுள்ளது. இத்தகைய சாதனைகளே மீண்டும் திமுக ஆட்சியை உறுதி செய்யும் என உறுதியுடன் கூறி தனது உரையை நிறைவு செய்தார்.

