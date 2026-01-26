English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு இப்போது விண்ணப்பிக்க சரியான நேரம்! ஏன்?

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு இப்போது விண்ணப்பிக்க சரியான நேரம்! ஏன்?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் இதுவரை விண்ணப்பிக்காமல் இருப்பவர்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 26, 2026, 02:09 PM IST
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை அப்டேட்
  • திருமணமான பெண்களுக்கான முக்கிய தகவல்
  • இப்போது செய்தால் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்கும்

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு இப்போது விண்ணப்பிக்க சரியான நேரம்! ஏன்?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மீண்டும் சேருவதற்கான வாய்ப்பை அரசு எப்போது அறிவிக்கும் என காத்திருக்கும் பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட். முதன்முறையாக இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க இருக்கும் பெண்களும், ஏற்கனவே விண்ணப்பித்து விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்ட பெண்களும் இந்த தகவல்களை கட்டாயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான தகவல். இதை தெரிந்து கொண்டால் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பிக்கும்போது உங்கள் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படாது. எனவே, புதிதாக விண்ணப்பிக்க இருக்கும் பெண்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பதை முதலில் பார்க்கலாம். 

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை - புதிதாக விண்ணப்பிக்கும் பெண்களுக்கான அப்டேட்

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு தனியாக ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் குடும்ப பெண்கள், திருநங்கைகள், திருமணமாகாத விண்ணப்பிக்க தகுதியுடையவர்கள். அரசு அறிவிக்கும்போது மட்டுமே இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். மற்ற திட்டங்களைப் போல் எப்போது வேண்டுமானாலும் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாது. அரசு அறிவிக்கும்போது நீங்கள் இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்றால், உங்கள் கையில் ரேஷன் கார்டு இருக்க வேண்டும். எனவே, புதிதாக திருமணமானவர்கள் முதலில் ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கவும். ஏற்கனவே திருமணமாகி இதுவரை ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்காதவர்களும், உடனடியாக புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கவும்.

புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கவும்

ஏனென்றால், புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்து கார்டு உங்கள் கையில் கிடைப்பதற்க்கு குறைந்தபட்சம் 6 மாதங்களாவது ஆகிவிடும். புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது நீங்கள் கொடுக்கும் ஆவணங்கள் எல்லாம் சரியாக இருந்தால் மட்டுமே, உங்கள் விண்ணப்பம் பல கட்ட பரிசீலனைக்குப் பிறகு ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். அதன்பிறகு புதிய ரேஷன் கார்டு உங்கள் கையில் கிடைக்கும். இம்முறை தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு தகுதியான பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்த பிறகே பலரும் இத்திட்டத்துக்கு ரேஷன் கார்டு அவசியம் என்பதை உணர்ந்து புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்தனர்.

அவர்களில் சிலருக்கு புதிய ரேஷன் கார்டு கிடைத்தாலும், பெரும்பாலானோருக்கு கிடைக்கவில்லை. இதனால், குறிப்பிட்ட காலத்தில் கலைஞர் மகளிர்உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியவில்லை.

தேர்தல் அறிக்கையில் குட் நியூஸ்

எனவே, இதுவரை புதிய ரேஷன் கார்டு பெறாதவர்கள் உடனடியாக இப்போது புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்துவிடவும். ஏனென்றால், இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் சட்டப்பேரவை தேர்தலையொட்டி, திமுக, அதிமுக தேர்தல் அறிக்கையில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை குறித்த முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாக உள்ளது. அதன்பிறகு, புதிதாக ஆட்சி பொறுபேற்கும் அரசு, பெண்களை மகிழ்விக்கும் விதமாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்யும். அப்போது, இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான ரேஷன் கார்டு இருந்தால் மட்டுமே இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்க முடியும். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்துக் கொண்டிருந்தால், ரேஷன் கார்டும் கிடைக்காது, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கும் விண்ணப்பிக்க முடியாது.

இப்போது நல்ல சான்ஸ்

எனவே, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு தேவையான புதிய ரேஷன் கார்டு பெற, விண்ணப்பிப்பதற்கு இது சரியான நேரம். இப்போது விண்ணப்பிப்பவர்கள் இந்த ஆண்டு இறுதிக்குள் எப்படியும் ரேஷன் கார்டு பெற்றுவிட முடியும். எனவே, அடுத்த 6 மாதங்களில் இத்திட்டம் குறித்த அறிவிப்பு வரும்போது, உங்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிப்பதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது.

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு 2026 : தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு ஆன்லைன் மற்றும் ஆப்லைன் என இருவழிகளிலும் விண்ணப்பிக்க முடியும். மாதந்தோறும் நடக்கும் பொதுவிநியோக திட்ட குறைதீர்ப்பு முகாம்கள் மற்றும் தாலுகா அலுவலகங்களுக்கு நேரடியாக சென்று மனு கொடுக்கலாம். இ-சேவை மையங்கள் வழியாகவும் விண்ணப்பிக்கலாம். வீட்டில் இருந்து TNPDS வெப்சைட் வழியாகவும் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். புகைப்படம், வீட்டு வரி ரசீது அல்லது வாடகை ஒப்பந்தம், ஆதார் கார்டு, குடும்ப தலைவரின் புகைப்படம் இருக்க வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு முக்கிய அறிவிப்பு! சர்க்கரை கார்டை அரிசி கார்டாக மாற்றலாம்

மேலும்  படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ரூ.1000 கிடைக்காது! பெண்களுக்கு ஷாக் கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு

