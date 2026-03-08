English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • மகளிர் உரிமைத்தொகை முதல் இலவச திருமணம் வரை - பெண்களுக்கான இலவச திட்டங்கள்

மகளிர் உரிமைத்தொகை முதல் இலவச திருமணம் வரை - பெண்களுக்கான இலவச திட்டங்கள்

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை, இலவச திருமணம் திட்டம், இலவச பேருந்து திட்டம் என பெண்களுகாகவே தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தும் சிறப்புத் திட்டங்கள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 8, 2026, 11:22 AM IST
  • உலக மகளிர் நாள் கொண்டாட்டம்
  • தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெண்களுக்கான திட்டங்கள்
  • உரிமைத்தொகை முதல் இலவச பேருந்து பயணம் வரை

Trending Photos

அதிர்ச்சி செய்தி!! இந்த ஊழியர்களுக்கு கிராஜுவிட்டி கிடைக்காது!! விதிகளில் உள்ள ட்விஸ்ட்!
camera icon10
Gratuity
அதிர்ச்சி செய்தி!! இந்த ஊழியர்களுக்கு கிராஜுவிட்டி கிடைக்காது!! விதிகளில் உள்ள ட்விஸ்ட்!
வருணுக்கு பதில் குல்தீப் வேண்டாம்... இந்த வீரர் வந்தால் இந்திய அணிக்கு கோப்பை உறுதி
camera icon8
Team India
வருணுக்கு பதில் குல்தீப் வேண்டாம்... இந்த வீரர் வந்தால் இந்திய அணிக்கு கோப்பை உறுதி
அஸ்தமனமாகும் சனி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு 40 நாட்கள் ராஜயோகம்.. பணம், அதிர்ஷ்டம் குவியும்
camera icon7
Shani Asta 2026
அஸ்தமனமாகும் சனி: இந்த 3 ராசிகளுக்கு 40 நாட்கள் ராஜயோகம்.. பணம், அதிர்ஷ்டம் குவியும்
விஜய் அறிவித்த 6 முக்கிய வாக்குறுதிகள் - பெண்கள் பாதுகாப்பே இலக்கு!
camera icon6
vijay
விஜய் அறிவித்த 6 முக்கிய வாக்குறுதிகள் - பெண்கள் பாதுகாப்பே இலக்கு!
மகளிர் உரிமைத்தொகை முதல் இலவச திருமணம் வரை - பெண்களுக்கான இலவச திட்டங்கள்

இன்று உலக மகளிர் தினம் கொண்டாடப்படும் நிலையில், தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்காக அரசு செயல்படுத்தும் சிறப்புத் திட்டங்கள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம்

2021ல் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தபிறகு, பெண்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட மிகப்பெரிய திட்டம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம். இந்தியாவிலேயே மிகச்சிறப்பாக தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் இத்திட்டம் செப்டம்பர் 15, 2023 அறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாளில் முதன்முறையாக தொடங்கப்பட்டது. பிப்ரவரி 13,2026ல் இத்திட்டம் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து 1.31 கோடி பெண்கள் பயனாளிகளாக இருகின்றனர். 

பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பது மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் வங்கிக் கணக்கிலேயே நேரடியாக வரவு வைக்கப்படுவது தான் இந்த திட்டத்தின் வெற்றிக்கான மிகப்பெரிய காரணம். அதுமட்டுமல்லாமல் வரும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிந்ததும் இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருப்பவர்களுக்கு மாதம் ரூ.2000 கொடுக்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். இதனால் பெண்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இதனால், இத்திட்ட பயனாளிகள் திமுகவுக்கு வாக்களிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. 

விடியல் பயண திட்டம்

தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு வரப்பிரசாதமாக அமைந்த மற்றொரு திட்டம் தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த விடியல் பயண திட்டம். படித்த மற்றும் படிக்காத பெண்கள் என எல்லோருக்கும் இத்திட்டம் உதவியாக இருக்கிறது. இத்திட்டத்தின் மூலம் சராசரியாக 800 ரூபாய் முதல் ஆயிரம் ரூபாய் வரை பெண்கள் சேமிக்கின்றனர். மாநில திட்டக்குழு எடுத்த ஆய்வறிக்கையில், எல்லா வயது பெண்களும் இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், பெண்கள் ஓரிடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு செல்ல குடும்ப உறுப்பினர்களை சார்ந்திருப்பது பெருமளவு குறைந்திருப்பதாக தமிழ்நாடு அரசின் மாநில திட்டக்குழு கூறியுள்ளது. பெண்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும் இத்திட்டமும் திமுகவுக்கு வாக்குகளை பெற்றுக் கொடுக்கும் என நம்பப்படுகிறது.

புதுமைப் பெண் திட்டம்

கல்லூரி பெணகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கும் புதுமைப் பெண் திட்டம். அனைத்து தரப்பு மக்களாலும் வரவேற்கப்பட்டுள்ள திட்டம் இது. அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை படித்து கல்லூரிகளில் சேரும் மாணவிகள் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடையலாம். அவர்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கப்படும். புதுமைப் பெண் திட்டத்தின் கீழ் 6.95 லட்சம் பேர் பயனடைந்து வருவதாக தமிழ்நாடு அரசு 2026 இடைக்கால பட்ஜெட்டில் தெரிவித்தது. இத்திட்டமும் பெண் வாக்குகளை திமுகவுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கும் வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக உள்ளன. 

கருப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பூசி திட்டம்

பெண் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு 14 வயது குழந்தைகளுக்கு இலவசமாக கருப்பை வாய் தடுப்பூசி திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தியுள்ளது. இந்தியாவிலேயே இத்திட்டத்தை முதன்முதலாக செயல்படுத்தும் மாநிலமாக தமிழ்நாடு உள்ளது. பெண் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்க சமூகநீதி கண்ணோட்டத்தில் அரசு செயல்படுத்தும் திட்டம் பெண்கள் மத்தியில் பூரிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டமும் திமுகவுக்கு வாக்குகளை பெற்றுக் கொடுக்கும். 

முத்துலட்சுமி ரெட்டி கலப்புத் திருமண நிதியுதவித் திட்டம்

சாதி மறுப்புத் திருமணங்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. மணமக்களில் ஒருவர் ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினராகவும், மற்றொருவர் வேறு பிரிவைச் சேர்ந்தவராகவும் இருக்க வேண்டும் அல்லது பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகப்பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த ஒருவர் பொதுப்பிரிவைச் சேர்ந்தவரைத் திருமணம் செய்திருக்க வேண்டும். இந்த தம்பதிகளுக்கு பட்டதாரிகளுக்கு ரூ. 50,000 மற்றும் பட்டதாரி அல்லாதவர்களுக்கு ரூ. 25,000 வழங்கப்படுகிறது.

ஈ.வெ.ரா. மணியம்மையார் ஏழை விதவையர் மகள் திருமண நிதியுதவித் திட்டம்

கணவரை இழந்த ஏழைத் தாய்மார்கள் தங்கள் மகளின் திருமணத்தைச் சிறப்பாக நடத்த உதவும் திட்டம் இது. பட்டதாரிகளுக்கு ரூ. 50,000 மற்றும் பட்டதாரி அல்லாதவர்களுக்கு ரூ. 25,000 வழங்கப்படுகிறது.

அன்னை தெரசா ஆதரவற்ற பெண்கள் திருமண நிதியுதவித் திட்டம் - பெற்றோரை இழந்த ஆதரவற்ற பெண்களுக்குத் திருமணத்தின் போது நிதியுதவி அளிக்கப்படுகிறது. ஆதரவற்ற பெண் என்ற சான்றிதழ் மற்றும் வருமான வரம்பு நிபந்தனைகள் உண்டு. பட்டதாரிகளுக்கு ரூ. 50,000 மற்றும் பட்டதாரி அல்லாதவர்களுக்கு ரூ. 25,000 வழங்கப்படுகிறது.

டாக்டர் தர்மாம்பாள் அம்மையார் விதவை மறுமண நிதியுதவித் திட்டம் - விதவை பெண்கள் மறுமணம் செய்துகொள்வதை ஊக்கப்படுத்தவும், அவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும் இத்திட்டம் உதவுகிறது. மணமகளுக்குக் குறைந்தபட்ச வயது 20 ஆகவும், மணமகனுக்கு 40 வயதிற்கு மிகாமலும் இருக்க வேண்டும். பட்டதாரிகளுக்கு ரூ. 50,000 மற்றும் பட்டதாரி அல்லாதவர்களுக்கு ரூ. 25,000 வழங்கப்படுகிறது.

இந்திரா காந்தி தேசிய விதவை ஓய்வூதியத் திட்டம் -  மத்திய மற்றும் மாநில அரசின் கூட்டு நிதியுதவியுடன் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. மாதம் 1200 ரூபாய் ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. விண்ணப்பதாரர் வறுமைக் கோட்டிற்கு கீழ் (BPL) இருக்க வேண்டும். 40 வயது முதல் 79 வயது வரை இருக்க வேண்டும். ஆதரவற்றவராக இருத்தல் அவசியம்.

ஆதரவற்ற விதவை ஓய்வூதியத் திட்டம் (DWP) - கணவரை இழந்த ஏழைப் பெண்களுக்கு மாநில அரசு வழங்கும் உதவித்தொகை இது. ஆதரவற்ற விதவையாக இருக்க வேண்டும். 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆண்டு வருமானம் ரூ. 72,000-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். ரூ. 50,000-க்கு மேல் சொத்துக்கள் இருக்கக்கூடாது. மாதம் ரூ.1200 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.

கணவனால் கைவிடப்பட்ட / ஆதரவற்ற மனைவிகள் ஓய்வூதியத் திட்டம் (DDWP) - கணவனால் கைவிடப்பட்டு, சட்டப்பூர்வமாகப் பிரிந்து வாழும் பெண்களுக்கு இத்திட்டம் உதவுகிறது. கணவனால் கைவிடப்பட்டு குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் தனித்து வாழ வேண்டும் (அல்லது) நீதிமன்றம் மூலம் விவாகரத்து பெற்றிருக்க வேண்டும். 30 வயதிற்கு மேற்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். ஆண்டு வருமானம் ரூ. 72,000-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். மாதம் ரூ.1200 ஓய்வூதியம் பெறலாம்.

ஆதரவற்ற முதிர்கன்னி ஓய்வூதியத் திட்டம் (DUWP) - குடும்பச் சூழ்நிலை காரணமாகத் திருமணம் செய்துகொள்ளாமல், ஆதரவற்று வாழும் பெண்களுக்கு இத்திட்டம் வழங்கப்படுகிறது. 50 வயது பூர்த்தியாகி இருக்க வேண்டும். ஆதரவற்றவராக இருக்க வேண்டும் மற்றும் வருமான வரம்பு நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டிருக்க வேண்டும்.

ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் கீழ் கிடைக்கும் கூடுதல் சலுகைகள்:

ஓய்வூதியம் பெறும் பெண்களுக்கு பண உதவி மட்டுமின்றி இதர சலுகைகளும் வழங்கப்படுகின்றன.  இலவச அரிசி: ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இலவச அரிசி வழங்கப்படுகிறது. இலவச வேட்டி/சேலை: ஆண்டுக்கு இருமுறை (பொங்கல் மற்றும் தீபாவளி பண்டிகையின் போது) விலையில்லா வேட்டி அல்லது சேலை வழங்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | பெண்களுக்கு ஜாக்பாட்! ரூ.10 லட்சம் கடனுக்கு ரூ.2 லட்சம் மானியம் கொடுத்த முதலமைச்சர்

மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 : திமுகவுக்கு பெண்கள் வாக்குகளை கொண்டு வரப்போகும் 5 திட்டங்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

tamil nadu women schemesKalaignar Magalir Urimai Thogai Schemepudhumai penn scheme tamil nadufree bus scheme women tamil nadutamil nadu marriage assistance scheme

Trending News