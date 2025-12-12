English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை உயரும்! முதலமைச்சரின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை உயரும்! முதலமைச்சரின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் விரிவாக்கத்தை இன்று சென்னையில் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி வைத்துள்ளார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 12, 2025, 08:13 PM IST

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை உயரும்! முதலமைச்சரின் ஜாக்பாட் அறிவிப்பு

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசு வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தின் விரிவாக்கத்தை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார். சென்னையில் நடைபெற்ற ’வெல்லும் பெண்கள்’ நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், கூடுதலாக 16 லட்சத்து 94 ஆயிரத்து 339 பேருக்கு ரூ.1000 வழங்கினார். இதன் மூலம் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் 1,30,69,831 பயனாளிகளாக எண்ணிக்கை உயர்ந்தது. அத்துடன் பேசிய முதலமைச்சர் விரைவில் மகளிர் உரிமைத் தொகை உயரும் என்றும் அறிவித்தார். இதனால் தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு இன்னொரு குட் நியூஸ் கிடைத்துள்ளது. 

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை

தமிழ்நாட்டு பெண்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்த கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் புதிய பயனாளிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் இன்றே வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் கட்டமாக இத்திட்டம் தொடங்கியபோது 1.14 கோடி பெண்கள் திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருந்த நிலையில் இப்போது மொத்த பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை 1.30 கோடியாக உயர்ந்திருக்கிறது. 

முதலமைச்சர் பேச்சு

இத்திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தபடும் இத்திட்டம் இலவசங்கள் வேண்டாம் என்று கூறியவர்கள் கூட அவர்கள் ஆளும் மாநிலத்தில் நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருப்பதாக கூறினார். மேலும், இத்திட்டத்தால் பெண்களும் அவர்களது  குடும்பத்தினரும் அடையும் பலன்களை பயனாளிகள் சொல்வதை கேட்கும்போது மிகுந்த மகிழ்ச்சியும் நெகிழ்ச்சியும் ஏற்பட்டிருப்பதாக கூறிய அவர், திராவிட மாடல் ஆட்சியில் செயல்படுத்தபடும் இத்தகைய திட்டங்கள் மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருப்பதாக தெரிவித்தார்.

கல்வியே ஆயுதம்

தமிழ்நாடு அரசு 2021 ஆம் ஆண்டில் பொறுப்பேற்றது முதல் பெண்களின் வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டே திட்டங்கள் தீட்டப்படுவதாக தெரிவித்த முதலமைச்சர், பெண் கல்வியை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கிலேயே புதுமைப் பெண் திட்டமும், விடியல் பயணம் போன்ற திட்டங்களும் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதாக கூறினார். எக்காரணத்தைக் கொண்டும்  கல்வியை விடக்கூடாது என கூறிய அவர், கல்வியை உங்களை எல்லாம் உயர்த்தும் என ஆணித்தரமாக பேசினார்.

மகளிர் உரிமைத் தொகை உயரும்

தொடர்ந்து  பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், திராவிட மாடல் அரசு செயல்படுத்தும் திட்டங்களினால் மக்களின் வாழ்க்கைதரமும் உயரும், மகளிர் உரிமைத் தொகையும் உயரும் என கூறினார். அவரின் இந்த அறிவிப்பு வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலின்போது மகளிர் உரிமைத் தொகை உயர்த்தி வழங்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு வெளியாக வாய்ப்புள்ளதை சுட்டிக் காட்டுகிறது. எனவே, மகளிர் உரிமைத் தொகை பயனாளிகளுக்கும், புதிதாக இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாகியிருப்பவர்களுக்கு மிகப்பெரிய குட் நியூஸை கொடுத்துள்ளார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.

மேலும் படிக்க | பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு! மகளிர் உரிமைத் தொகை சேர்த்து 14 திட்டங்கள்

மேலும் படிக்க - மகளிர் உரிமைத்தொகை வரவில்லையா? மேல்முறையீடு செய்வது எப்படி? - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க - கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : தவறான வங்கி கணக்கை கொடுத்தவர்கள் என்ன செய்வது?

