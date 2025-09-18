English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை புதிய மனுக்களின் நிலை என்ன? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட புதிய மனுக்களின் நிலையை ஆன்லைனில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 18, 2025, 08:16 AM IST
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை
  • பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்
  • விண்ணப்ப நிலையை தெரிந்து கொள்ளலாம்

Trending Photos

xAI-லிருந்து 500 ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம்! எலான் மஸ்க் நோக்கம் என்ன?
camera icon7
xAI
xAI-லிருந்து 500 ஊழியர்கள் பணியிடை நீக்கம்! எலான் மஸ்க் நோக்கம் என்ன?
சூரியன் பெயர்ச்சி: புரட்டாசியில் பட்டையை கிளப்பப்போகும் ராசிகள் இவைதான்.... முழு ராசிபலன் இதோ
camera icon13
Monthly Horoscope
சூரியன் பெயர்ச்சி: புரட்டாசியில் பட்டையை கிளப்பப்போகும் ராசிகள் இவைதான்.... முழு ராசிபலன் இதோ
மேஷம் டூ மீனம்.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அளிக்கும் பலன்களை என்ன?
camera icon13
Purattasi Horoscope
மேஷம் டூ மீனம்.. 12 ராசிக்காரர்களுக்கு புரட்டாசி மாதம் அளிக்கும் பலன்களை என்ன?
அக்டோபரில் டூர் போகணுமா? தென்னிந்தியாவில் கண்டிப்பாக இந்த 7 இடங்களுக்கு போங்க!
camera icon8
அக்டோபரில் டூர் போகணுமா? தென்னிந்தியாவில் கண்டிப்பாக இந்த 7 இடங்களுக்கு போங்க!
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை புதிய மனுக்களின் நிலை என்ன? தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசின் அனைத்து திட்டங்களும் மாநிலம் முழுவதும் இருக்கும் மக்களுக்கு சென்று சேரும் வகையில் தினம்தோறும் ஒவ்வொரு பகுதியிலும் உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. ஜூலை 15 ஆம் தேதி தொடங்கிய உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம் இப்போது மூன்றாம் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த முகாமில் நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் நடக்கும் முகாம்களில்  13 துறைகள் 43 சேவைகள், ஊரகப் பகுதிகளில் நடக்கும் முகாம்களில் 15 துறைகள் 46 சேவைகளில் மக்கள் எளிதாக பயன்பெறும் வகையில் தமிழ்நாடு முழுவதும் நவம்பர் மாதம் 2025 வரை 10 ஆயிரம் முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

இந்த உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில், சாதி சான்று பெற, பட்டா மாற்றம் செய்ய, பென்சன் வாங்க, மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் தகுதிவாய்ந்த விடுபட்ட மகளிர் பயன் பெற, மருத்துவ காப்பீட்டு அட்டை பெற, ஆதார் அட்டையில் திருத்தங்கள் செய்ய, ரேசன் அட்டையில் முகவரி திருத்தம் செய்ய  விண்ணப்பிக்கலாம். பல கோரிக்கைகளுக்கு அரசு அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல வேண்டிய அவசியமின்றி அலுவலர்கள் நேரடியாக உங்கள் இருப்பிடங்களுக்கு அருகிலேயே வந்து தீர்வுகளை வழங்க அரசு ஏற்பாடு செய்துள்ளது.

இந்த சூழலில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கவும் வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மனுக்களைப் பெற ஒவ்வொரு முகாமிலும் இந்த திட்டத்துக்கு என சிறப்பு அலுவலர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். தகுதியான பெண்களாக இருப்பின் உரிய ஆவணங்களுடன் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். முதலமைச்சர் மற்றும் அமைச்சர்களும் தொடர்ச்சியாக தாங்கள் பங்கேற்கும் கூட்டங்களில் எல்லாம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்காதவர்கள் எல்லாம் விண்ணப்பிக்குமாறு வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

அதேநேரத்தில், ஏற்கனவே மனு கொடுத்தவர்கள் தங்களின் மனுவின் நிலையை அறிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருக்கின்றனர். உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை உள்ளிட்ட எந்த சேவைக்கு மனு கொடுத்திருந்தாலும் அந்த மனுவின் நிலையை ஆன்லைனில் தெரிந்து கொள்ள முடியும். https://ungaludanstalin.tn.gov.in/index.php என்ற வெப்சைட் பக்கத்துக்கு சென்றால் முகப்பு பக்கத்திலேயே "New முகாம்களின் விவரம் அறிய" "தங்களின் மனுவின் நிலையை அறிய" என்ற ஆப்சன்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். இதில், தங்களின் மனுவின் நிலையை அறிய என்ற ஆப்சனை கிளிக் செய்தால் https://cmhelpline.tnega.org/portal/en/home என்ற முதலமைச்சரின் முகவரி என்ற பக்கத்துக்கு உங்களை அழைத்துச் செல்லும்.

அந்த பக்கத்தில் Sign Up என்ற ஆப்சனை தேர்வு செய்து பெயர், மொபைல் எண் உள்ளிட்ட தகவல்களை கொடுத்து உங்களை நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். அதன்பிறகு, அங்கே Track Grievance, File a Grievance என்ற ஆப்சன்கள் ஆங்கிலத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். Track Grievance என்ற ஆப்சனை தேர்வு செய்தால், புதிதாக வரும் பக்கத்தில் நீங்கள் பதிவு செய்த மொபைல் எண்ணை  உள்ளிட்டு லாகின் செய்து நீங்கள் கொடுத்த விண்ணப்பத்தின் நிலையை அறிந்து கொள்ளலாம். உங்களின் மனுக்கள் என்ன நிலையில் இருக்கிறது, ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதா, பரிசீலனையில் இருக்கிறதா என்ற விவரத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்.

அந்தவகையில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்கள் தங்களின் மனுக்களின் நிலையை மேலே குறிப்பிட்ட உள்ள வழிமுறையின் அடிப்படையில் எளிதாக அறிந்து கொள்ளலாம். ஏற்கனவே பதிவு செய்தவர்கள் ஈஸியாக லாகின் செய்யலாம். முதல்முறையாக செல்பவர்கள் பதிவு செய்த பிறகே உங்களின் மனுக்களின் நிலையை அறிந்து கொள்ள முடியும்.

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : பொங்கல் பரிசாக ரூ.1000 யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை வாங்க முடியாதா? காத்திருக்கும் பெண்கள்

மேலும் படிக்க | அன்பு கரங்கள் திட்டம் : ரூ.2000 பெற எங்கு சென்று விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Kalaignar Magalir Urimai ThogaiKalaignar Magalir Urimai Thogai ApplicationTamilnadu GovernmentUngaludan StalinKMUT latest Update

Trending News