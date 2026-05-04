  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை vs ரூ.8000 கூப்பன் - முதல்வராக ஸ்டாலின் போடும் கையெழுத்து எது?

Kalaignar Magalir Urimai thogai : வாக்கு எண்ணிக்கையில் திமுக கூட்டணியில் முன்னிலைப் பெற்றுள்ள நிலையில், முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் மீண்டும் பொறுப்பேற்றால் எந்த திட்டத்துக்கு முதல் கையெழுத்து போடுவார்? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 4, 2026, 08:58 AM IST
Kalaignar Magalir Urimai thogai : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கையில் திமுக கூட்டணி அதிக தொகுதிகளில் முன்னிலை வகிக்கிறது. பெரும்பாலான கருத்துக் கணிப்புகளில் கூறப்பட்டது போலவே திமுக மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்கும் நிலையில் இருக்கிறது. இதனால், முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றால் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை 2 ஆயிரம் ரூபாயாக உயர்வு, மற்றும் ரேஷன் கார்டுக்கு ரூ.8000 கூப்பன் ஆகிய இரு திட்டங்களில் எதில் கையெழுத்து போடுவார் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியது என்ன?

திமுக தேர்தல் வாக்குறுதியில் ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் 8000 ரூபாய் கூப்பன் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கூப்பனை வைத்து பெண்கள், தங்கள் வீடுகளுக்கு தேவையான பிரிட்ஜ், வாஷிங்மெஷின் என எது வேண்டுமானாலும் வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்றும் திமுக அறிவித்தது. இந்த வாக்குறுதி பெண்கள் மற்றும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றது. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினும் கொளத்தூரில் இறுதிக்கட்ட பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டபோது மீண்டும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்ததும் மகளிருக்கு 8000 ரூபாய் கூப்பன் வழங்கும் திட்டத்தில் முதல் கையெழுத்தைப் போடுவேன் என்று கூறினார். அதனால், இத்திட்டத்துக்கே முதல்மைச்சராக மு.க.ஸ்டாலினின் கையெழுத்தாக இருக்கும்.

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை

திமுக ஆட்சியில் ஹிட் அடித்த திட்டம் என்றால் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம். தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக அமல்படுத்தப்பட்ட இத்திட்டம் நாடு முழுவதும் பல்வேறு மாநில கட்சிகளால் ஈர்க்கப்பட்டு அந்தந்த மாநிலங்களிலும் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வளவு வரவேற்ப பெற்ற கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் மாதம் ரூ.1000 1.31 கோடி பெண்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் இத்திட்டத்தில் வழங்கப்பட்டு வந்த மாதம் 1000 ரூபாய், 2000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும் என வாக்குறுதி கொடுக்கப்பட்டது. அதன்படி திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் மாதம் ரூ.2000 பெண்களுக்கு கிடைப்பது உறுதி. இத்திட்டத்திலும் முதலமைச்சர் கையெழுத்து போட வாய்ப்பு இருக்கிறது.

8000 ரூபாய் கூப்பன் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்?

திமுக இத்திட்டத்தை தேர்தல் வாக்குறுதியில் கொடுத்தபோதே அனைத்து அரிசி ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கும் 8000 ரூபாய் கூப்பன் கொடுக்கப்படும் என தெரிவித்தது. மேலும் யாரை எல்லாம் சேர்க்கலாம் என்பதை ஆட்சி அமைந்தபிறகு முடிவெடுக்கப்படும் என்றும் திமுக விளக்கமளித்தது. வருமானவரி செலுத்தும் குடும்பங்களுக்கு 8000 ரூபாய் கூப்பன் கிடைக்காது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, திமுக ஆட்சி அமைந்தால் அரிசி ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு 8000 ரூபாய் கூப்பன் கிடைப்பது உறுதி. 

இத்திட்டங்களின் சிறப்பம்சங்கள் என்ன?

இந்தக் கூப்பன்கள் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வாங்குவதற்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். மகளிர் உரிமைத்தொகை என்பது மாதந்தோறும் கிடைக்கும் ஒரு வருமானம் என்றால், இந்த ரூ.8000 கூப்பன் என்பது ஒரு சிறப்பு ஊக்கத்தொகையாக இருக்கும். பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பெண்களுக்கு உடனடிப் பயன் அளிக்கும் வகையில் இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தும் என திமுக கூறியுள்ளது.

எப்போது முதல் இத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும்?

முதலமைச்சர் கையெழுத்திட்டாலும், இந்தத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதில் தமிழக அரசின் நிதிநிலை முக்கியப் பங்கு வகிக்கும். புதிய அமைச்சரவை பெறுப்பேற்ற பிறகு நிதித்துறையுடன் ஆலோசனை நடத்திய பிறகே எப்போது முதல் இத்திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என்ற அறிவிப்பு வரும். ஏற்கனவே உள்ள கடன் சுமை மற்றும் வருவாய் பற்றாக்குறைக்கு இடையே, இவ்வளவு பெரிய தொகையை ஒதுக்கீடு செய்வது நிதித் துறைக்குச் சவாலாக இருக்கும்.

இருப்பினும், நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வரி வருவாய் மூலம் இதனைச் ஈடுகட்ட அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது. வாக்கு எண்ணிக்கை முடிவுகள் திமுகவிற்குச் சாதகமாக அமையும் பட்சத்தில், முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் கோட்டையில் அமர்ந்து கையெழுத்திடும் அந்த முதல் கோப்பு எது என்பது இன்னும் இரண்டு நாட்களில் தெரிந்துவிடும். அது மகளிர் உரிமைத்தொகை உயர்வா அல்லது கொளத்தூரில் அறிவித்த 8000 ரூபாய் கூப்பன் திட்டமா என்பதைத் தமிழக மக்கள் மிகுந்த ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கின்றனர். 

