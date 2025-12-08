கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : தவறான வங்கி கணக்கை கொடுத்தவர்கள் என்ன செய்வது?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு டிசம்பர் 12 ஆம் தேதி முதல் தமிழ்நாடு அரசு பணம் கொடுக்க உள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகளை அரசு முழு வீச்சில் செய்து கொண்டிருக்கிறது. புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களில் தேர்வு செய்யப்பட்டவர்களுக்கு அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் ரொக்கப் பணமும், தேர்வு செய்யப்படாதவர்களுக்கு விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதற்கான காரணத்தையும் அரசு இந்த வார இறுதிக்குள் தெரிவித்துவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சூழலில், பெண்கள் பலர் பல நாட்கள் உபயோகப்படுத்தாத, நீண்ட நாட்களாக செயல்படாத வங்கிக் கணக்கை (in Active) கொடுத்திருப்பதாக தெரிகிறது. இந்த வங்கிக் கணக்கை கொடுத்த பெண்களுக்கு பணம் வருமா?, அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளவும்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு செயல்படாத வங்கிக் கணக்கு
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு இப்போது புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்கள் செயல்படாத வங்கிக் கணக்கை கொடுத்துவிட்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் உடனே சம்பந்தப்பட்ட வங்கிக்கு சென்று அந்த வங்கிக் கணக்கை ஆக்டிவேட் செய்யவும். தேவையான ஆவணங்கள் கொடுத்து, ஆக்டிவேட் செய்ய முடியவில்லை என்றால் புதிய வங்கி கணக்கை திறக்க வேண்டும். அந்த அக்கவுண்ட் எண்ணை மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு கொடுத்து அப்டேட் செய்து கொள்ளுங்கள்
எந்த வங்கி கணக்கு இருந்தாலும் கொடுக்கலாமா?
குறிப்பிட்ட வங்கி கணக்கு தான் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எந்த நிபந்தனையும் இல்லை. இத்திட்டத்துக்கு பெண்கள், தங்கள் பெயரில் எந்த வங்கி கணக்கை வைத்திருந்தாலும் அதனை கொடுத்திருந்தால் ஓகே. தனியார் வங்கி கணக்கு எண் கொடுத்துவிட்டேன், அதனால் என்னுடைய விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படுமோ என்ற கவலை எல்லாம் வேண்டாம். உங்கள் வீட்டுக்கு அருகில் இருக்கும் பெண்கள் கணக்கு வைத்திருக்கும் வங்கியிலேயே நீங்கள் வங்கி கணக்கு ஓபன் செய்து, இத்திட்டத்தில் கொடுக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை எல்லாம் இல்லை.
வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண் இணைக்கவில்லை, என்ன செய்ய வேண்டும்?
வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண் இணைக்கவில்லை. ஆனால், அந்த வங்கி கணக்கை கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்துக்கு கொடுத்துவிட்டேன் என்பவர்கள், நீங்கள் கொடுத்த வங்கி கணக்குள்ள வங்கிக்கு நேரில் சென்று ஆதார் எண்ணை இணைக்கவும். ஆதார் எண்ணை வங்கி கணக்குடன் இணைப்பது கட்டாயம். அப்போது, பயனாளிகள் அடையாளத்தை உறுதி செய்ய முடியும்.
வங்கி கணக்கு, ஆதாரில் வேறு வேறு மொபைல் எண்
வங்கி கணக்கு மற்றும் ஆதார் அட்டை இரண்டிலும் ஒரே மொபைல் எண் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். அப்போது தான் உங்களுக்கு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் கொடுக்கப்படும் அப்டேட்டுகள் உடனுக்குடன் வந்துசேரும். பணம் உங்கள் வங்கி கணக்கு வருவதையும் அப்டேட்டாக தெரிந்து கொள்ள உதவும்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை விரிவாக்கம்
தமிழ்நாடு அரசு இந்த வாரம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை விரிவாக்கம் செய்ய உள்ளது. புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் ஆயிரம் ரூபாய் நேரடியாக வரவு வைக்க உள்ளது. ஏற்கனவே 1.15 கோடி பெண்கள் இத்திட்டத்தின் பயனாளிகளாக இருக்கும் நிலையில், இப்போது சில லட்சம் பெண்கள் இத்திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட இருக்கின்றனர். இன்னும் விண்ணப்பிக்காதவர்களும் இருக்கின்றனர். அவர்களுக்கு இனி நேரடியாக விண்ணப்பிக்கும் வாய்ப்புகள் இல்லை. அரசு மீண்டும் இதுபோன்ற அறிவிப்பை கொடுக்கும் வரை காத்திருக்க வேண்டும்.
பணம் வராதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக விண்ணப்பித்து பணம் வராதவர்கள், உங்களுடைய விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். நிராகரிக்கப்பட்டதற்கான காரணத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நிராகரிக்கப்படாதவர்கள், ஆவணங்களை எல்லாம் சரியாக கொடுத்திருக்கிறீர்களா என்பதை பார்க்கவும். அதில் ஏதேனும் குறைபாடு கண்டுபிடித்தீர்கள் என்றால் அந்த ஆவணத்தை மீண்டும் கொடுத்து, திட்டத்தில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.
