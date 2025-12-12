கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : 12 லட்சம் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிப்பு, ஏன்? - முக்கிய அப்டேட்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ள பெண்களுக்கு முதலமைச்சர் இன்று முதல் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கும் நிலையில், தோராயமாக எத்தனை லட்சம் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதுமட்டுமல்லாமல் இத்தனை லட்சம் விண்ணப்பங்கள் ஏன் நிராகரிக்கப்பட்டன?, என்னென்ன விதிமுறைகளை அந்த விண்ணப்பங்கள் பூர்த்தி செய்யவில்லை? என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : புதிய விண்ணப்பம் அப்டேட்
பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.1000 வழங்கும் தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தை 2023 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். இத்திட்டத்தில் 1 கோடியே 13 லட்சத்து 75 ஆயிரத்து 492 பெண்கள் பயனாளிகளாக இருக்கின்றனர். இப்போது கூடுதலாக 17 லட்சத்து 20 ஆயிரம் பேர் சேர்க்கப்பட உள்ளனர். அவர்களுக்கும் மாதம் ரூ.1000 கொடுப்பதை முதலமைச்சர் இன்று சென்னையில் தொடங்கி வைக்கிறார்.
29 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்
இத்திட்டத்துக்கு தகுதியான பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்த தமிழ்நாடு அரசு கடந்த ஜூலை மாதம் முதல் நவம்பர் மாதம் வரை விண்ணப்பங்களை பெற்றது. மாநிலம் முழுவதும் நடைபெற்ற உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாமில் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அரசு அறிவித்தது. மேலும், யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம், யாரெல்லாம் விண்ணப்பித்தால் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும் என்ற விதிமுறைகளையும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. அதன்படி, பெண்கள் ஆர்வமாக விண்ணப்பித்தனர்.
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், இது தொடர்பாக கொடுத்த அப்டேட்டில் 28 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு விண்ணப்பித்துள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார். உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி 29 லட்சம் மனுக்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு வந்திருப்பதாக பேட்டி ஒன்றில் கூறினார். மேலும், இதில் தகுதியான விண்ணப்பங்களை தேர்வு செய்யும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் துணை முதலமைச்சர் தெரிவித்தார்.
12 லட்சம் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிப்பு?
அதன்படி, 29 லட்சம் விண்ணப்பங்களில் 17 லட்சம் பெண்கள் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் புதிதாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். எஞ்சியுள்ள 12 லட்சம் விண்ணப்பங்கள் (தோராயமாக) நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளன. என்ன காரணங்களுக்காக நிராகரிக்கப்பட்டது என்பது சம்பந்தப்பட்ட பெண்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும். ஒருவேளை, விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டதற்கான காரணங்கள் சரியாக இல்லை என்றால் மேல்முறையீடு செய்யலாம். உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் மேல்முறையீடு செய்யலாம் என ஏற்கனவே அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார்.
என்னென்ன காரணங்களுக்காக விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கலாம்?
தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு சிறப்பு விதிமுறைகளை வகுத்துள்ளது. அதன்படி, ஒரே ரேஷன் கார்டை வைத்து இரண்டு பெண்கள் விண்ணப்பிக்கக்கூடாது, ஏற்கனவே ஒருவர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்கிக் கொண்டிருக்கும் ரேஷன் கார்டில் இன்னொருவர் விண்ணப்பிக்கக்கூடாது, குடும்பத்துக்கு ஆண்டுக்கு 2.5 லட்சத்துக்கும் மேல் வருமானம் இருக்கக்கூடாது, வீட்டில் யாரும் அரசு ஊழியர்களாகவோ அல்லது அரசு ஓய்வூதியம் 2.5 லட்சத்துக்கும் மேல் பெறுபவர்களாகவோ இருக்கக்கூடாது. எம்எல்ஏ, எம்பி, கவுன்சிலர் உள்ளிட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகளாக இருக்கக்கூடாது. சொந்த பயன்பாட்டுக்காக கார் உள்ளிட்ட நான்கு சக்கர வாகனங்கள் வைத்திருக்கக்கூடாது, வருமானவரிக் கணக்கு தாக்கல் செய்பவர்களாக இருக்கக்கூடாது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகள் இருக்கின்றன.
இந்த நிபந்தனைகளை பூர்த்தி செய்யாத பெண்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பித்திருந்தால், அவர்களின் விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் கட்டாயம் நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கும். ஒருவேளை தவறாக நிராகரிக்கப்பட்டிருந்தால், அந்த பெண்கள் அரசின் வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்றி மேல்முறையீடு செய்யலாம்.
