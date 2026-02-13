கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : பெண்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி! முன்கூட்டியே ரூ.5000 கொடுக்கப்பட்டது ஏன்?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு இன்றைய காலைப்பொழுது இவ்வளவு இன்ப அதிர்ச்சியாக இருக்கும் என யாரும் எதிர்பார்த்திருக்கமாட்டார்கள். காலை எழுந்ததும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை (Kalaignar Magalir Urimai Thogai) திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருக்கும் பெண்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் 5 ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டிருப்பதை பார்த்து அவர்களாலேயே நம்ப முடியவில்லை. உண்மையில், இந்த பணம் நமக்கு தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதா? இல்லை யாரேனும் தவறாக அனுப்பிவிட்டார்களா? என்றெல்லாமோ பெண்கள் யோசிக்கத் தொடங்கிவிட்டார்கள்.
இதன்பிறகு தமிழ்நாடு அரசு தான் கலைஞர் மகளிர் உரிமைதொகை கொடுத்திருக்கிறது என்பதை அறிந்ததும், மகிழ்ச்சியின் உச்சத்துக்கே சென்றுவிட்டனர். மேலும், மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளியாக இருக்கும் பெண்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டிருக்கிறதா? என்பதை செல்போனை எடுத்துப் பார்த்து தெரிந்து கொண்டனர்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை - முதலமைச்சர் கொடுத்த சர்பிரைஸ் பரிசு
இது குறித்து தன்னுடைய சமூக ஊடக பக்கத்தில் வீடியோ வெளியிட்டிருக்கும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், "பெண்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருக்கும் பெண்களின் அவரவர் வங்கிக் கணக்குகளில் 5 ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டு மகளிருக்கு இந்த ஸ்டாலின் தந்த உறுதிமொழிதான் உரிமைத்தொகை. யார் தடை ஏற்படுத்தினாலும் அதிலிருந்து பின்வாங்க மாட்டேன். தேர்தலைக் காரணம் காட்டி, மூன்று மாதங்களுக்கு உரிமைத்தொகையை முடக்கப் பார்க்கிறார்கள். முந்திக்கொண்டது நமது திராவிட மாடல் அரசு.
பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களுக்கான முன்பணமாக ரூ.3 ஆயிரம் + கோடைக்காலச் சிறப்புத் தொகுப்பாக ரூ.2 ஆயிரம். 1.31 கோடி கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டப் பயனாளிகளுக்கும் இன்று காலை 5 ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. வெல்லும் தமிழ்ப் பெண்கள் ஆதரவோடு அடுத்தும் நாங்கள்தான் வெல்வோம். Dravidian Model 2.0-இல் ஆயிரம் ரூபாய் உரிமைத்தொகையை 2 ஆயிரமாக உயர்த்தி வழங்குவோம். இது, என் சகோதரிகளுக்கு இந்த முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் கொடுக்கும் வாக்குறுதி" என தெரிவித்துள்ளார்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை முன்கூட்டியே விடுவிக்கப்பட்டது ஏன்?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை முன்கூட்டியே விடுவிக்கப்பட்டது குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினே விளக்கம் அளித்துள்ளார். அதில், விரைவில் தமிழ்நாட்டில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அப்போது, இந்த தொகையை பொதுமக்களுக்கு கொடுக்க விடாமல் சூழ்ச்சி செய்ய திட்டமிட்டுள்ளனர். அதனை முன்கூட்டியே நாங்கள் அறிந்து கொண்டதன் அடிப்படையிலும், பெண்கள் யாரும் மகளிர் உரிமைத்தொகை கிடைக்காமல் அவதிப்படக்கூடாது என்பதற்காகவும் இப்போதே 5 ஆயிரம் ரூபாய் உங்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கிறோம். மருத்துவச் செலவு முதல் பல தேவைகளுக்கு இந்த நிதியை எதிர்பார்த்து கோடிக்கணக்கான குடும்பங்கள் இருக்கும் நிலையில், இந்த தொகையை நிறுத்த செய்யப்பட்ட சூழ்ச்சியை முறியடித்திருக்கிறோம் என கூறியுள்ளார்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை - மூன்று முக்கிய தகவல்கள்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இன்று விடுவிக்கப்பட்டதற்கான மூன்று முக்கிய காரணங்களை இப்போது பார்க்கலாம்.
1. தமிழ்நாட்டின் சட்டப்பேரவை தேர்தல் விரைவில் நடைபெற இருப்பதால் இப்போது ஆட்சியில் இருக்கும் திமுக, மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைக்க பெண்களின் வாக்குகளை பெரிதும் நம்பியிருக்கிறது. அதற்காகவே பெண்களுக்கான திட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அடுத்தடுத்து அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறது. இதில் மிக மிக முக்கியமானது கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம். இந்த திட்டத்தினால் பெண்களின் வாக்குகள் சிந்தாமல் சிதறாமல் கிடைக்க வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறது திமுக.அதனாலேயே இன்று பெண்களுக்கு மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் ரூ.5000 விடுவித்திருக்கிறது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தமிழ்நாடு அரசு.
2. இரண்டாவது முக்கிய அறிவிப்பு, சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் அறிவிப்பு வந்தால் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தின் மூலம் பணம் அனுப்ப தேர்தல் ஆணையம் தடை விதிக்கும். இது பெண்கள் மத்தியில் திமுக அரசுக்கு ஏதேனும் வகையில் அதிருப்தியை உருவாக்கும். இதை அறிந்து, இப்போது முறியடித்துள்ளார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.
3. மூன்றாவது முக்கிய அறிவிப்பு என்னவென்றால், அதிமுக ஏற்கனவே வெளியிட்டிருக்கும் தேர்தல் வாக்குறுதியில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்துக்கு பதிலாக குல விளக்குத் திட்டம் என்ற பெயரில் பெண்களுக்கு மாதந்தோறும் 1500 ரூபாய் கொடுக்கப்படும் என அறிவித்திருக்கிறது. இந்த வாக்குறுதியை முறியடிக்கும் வகையில், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் மாதம் 2000 ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் இன்று அறிவித்துவிட்டார். இதன் மூலம் அதிமுகவின் தேர்தல் வாக்குறுதியையும் முறியடித்து, அக்கட்சியின் பிரச்சாரத்தையும் முறியடித்துள்ளார்.
