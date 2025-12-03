கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பெண்கள் கொடுக்கும் மனு ஏற்கப்படுமா?

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசின் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் தங்களையும் சேர்க்கக்கோரி விண்ணப்பிக்காத பெண்கள், வாரந்தோறும் நடக்கும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலங்களில் நடக்கும் குறைத்தீர்ப்பு முகாம்களில் மனு கொடுக்கின்றனர். ஆனால், அவர்களின் மனுக்கள் பரிசீலிக்கப்படுமா என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஏதும் இதுவரை அரசு கொடுக்கவில்லை. இருப்பினும், அத்தகைய மனுக்களை கொடுத்த பெண்கள் மகளிர் கலைஞர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் சேர்க்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதா? என்பது குறித்து இங்கே விரவாக பார்க்கலாம்.
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம்
தமிழ்நாடு அரசு பெண்களுக்காக வெகு சிறப்பாக செயல்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் திட்டங்களில் முதன்மையான திட்டமாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம் உள்ளது. இத்திட்டத்தில் இதுவரை 1.15 கோடி தமிழ்நாட்டு பெண்கள் மாதந்தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் பெற்று வருகின்றனர. அந்த தொகை பெண்களின் வங்கி கணக்குகளிலேயே நேரடியாக வரவு வைக்கப்படுகிறது. இதனாலயே இத்திட்டம் மிகப்பெரிய வரவேற்பையும், பாராட்டுகளையும் மக்களிடத்தில் பெற்றுள்ளது.
புதிதாக விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு
இதனாலேயே, இத்திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இல்லாத பெண்கள் தங்களை இத்திட்டத்தில் சேர்க்கக்கோரி முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோரிடம் உரிமையாக கோரிக்கை வைத்தனர். இதன் விளைவாக, கடந்த ஜூலை முதல் நவம்பர் வரை தமிழ்நாடு அரசு உங்களுடன் ஸ்டாலின் என்ற பெயரில் சிறப்பு முகாம்களை நடத்தி கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்துக்கு தகுதியான பெண்களிடம் இருந்து மனுக்களை பெற்றது. நவம்பர் 14 ஆம் தேதியுடன் இதற்கான காலக்கெடுவும் நிறைவடைந்துவிட்டது.
புதிய பயனாளிகளுக்கு மகளிர் உரிமைத் தொகை
இப்போது, விண்ணப்பித்த பெண்களின் மனுக்களை அரசு தீவிரமாக பரிசீலித்து கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெற தகுதியான பெண்களின் பட்டியலை இறுதி செய்து வருகிறது. இதில் தேர்வு செய்யப்படும் பெண்களுக்கு டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் அவர்களது வங்கிக் கணக்கில் ஆயிரம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட உள்ளது.
மாவட்ட ஆட்சியரிடம் மனு
இதனிடையே, அரசு கொடுத்த காலக்கெடுவுக்குள் விண்ணப்பிக்காத பெண்கள், வாரந்தோறும் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களில் நடக்கும் குறைதீர்ப்பு முகாம்களில் கலந்து கொண்டு தங்களையும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்க்கக்கோரி மனுக்களை கொடுத்து வருகின்றனர். இந்த மனுக்களை பரிசீலிப்பதாக மாவட்ட ஆட்சியர்களும் தெரிவிக்கின்றனர். உண்மையில், இப்படி கொடுக்கப்படும் மனுக்கள் ஏற்க்கப்படுமா? என்றால், அது குறித்த எந்த தெளிவான வழிகாட்டுதல்களும் இதுவரை அரசிடமிருந்து வெளியாகவில்லை.
விண்ணப்பிக்கும் பெண்களின் குடும்ப சூழலை கருத்தில் கொண்டு, சிறப்பு அனுமதி கொடுத்து இத்திட்டத்தில் சேர்க்க ஆட்சியர்கள் நடவடிக்கை எடுக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதேநேரத்தில் நிராகரிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதனால், மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கேட்டு கொடுக்கப்படும் மனுக்கள் உறுதியாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் என்றும் அல்லது ஏற்றுக் கொள்ளப்படாது என்றும் உத்திரவாதமாக கூற முடியாது. உயரதிகாரிகள் நினைத்தால், வறிய நிலையில் இருக்கும் குடும்ப பெண்களின் சூழலை கருத்தில் கொண்டு எந்த நேரத்திலும் இத்திட்டத்தில் சேர்க்க உத்தரவுபோட முடியும். ஆனால், எல்லோருக்கும் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குமா? என்றால் கட்டாயம் இல்லை.
மேலும் படிக்க | கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : இப்போது விண்ணப்பிக்க முடியுமா? முக்கிய அப்டேட்
மேலும் படிக்க - ரேஷன் கார்டு : இன்றே கடைசி! 3 முக்கிய அப்டேட் கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு
மேலும் படிக்க | காலி பாட்டில் விவகாரம்: பணியாளர்கள் வேலைநிறுத்தம்! டாஸ்மாக் கடைகள் செயல்படுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ