தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Kalasapakkam Election Result 2026: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 4, 2026, 09:01 AM IST

கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கலசப்பாக்கம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 65வது தொகுதியாகும். இது ஜவ்வாது மலையின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு தொகுதியாகும். எனவே, இம்மலை சார்ந்த பகுதிகளின் சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி இத்தொகுதிக்கு முக்கியமானது. நெல், கரும்பு மற்றும் மணிலா ஆகியவை இத்தொகுதியின் பிரதான பயிர்கள். சர்க்கரை ஆலைகள் சார்ந்த விவசாயக் குடும்பங்கள் அதிகம் வசிக்கின்றனர். சாத்தனூர் அணை மற்றும் செய்யாறு ஆற்றின் நீர்ப்பாசன வசதிகள் இத்தொகுதியின் விவசாயத்திற்குப் பெரும் பலம் சேர்க்கின்றன.
 
கலசப்பாக்கம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கலசப்பாக்கம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்

கலசப்பாக்கம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK): பி. எஸ். டி. சரவணன்

அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (AIADMK): அக்ரி எஸ். எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்தி

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சீதா

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): பி. ஏழுமலை

கலசப்பாக்கம் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 249833
ஆண் வாக்காளர்கள்: 122982
பெண் வாக்காளர்கள்: 126839
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 12

கலசப்பாக்கம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.83 ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

கலசப்பாக்கம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: பெ.சு.தி.சரவணன் - திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 94,134 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: வி. பன்னீர்செல்வம் (அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) - 84,912 வாக்குகள்

நாம் தமிழர் கட்சி: ஏ பாலாஜி - 8,822 வாக்குகள்

தேசிய முற்போற்கு திராவிட கழகம்: எம்.நேரு - 2,756 வாக்குகள்

கலசப்பாக்கம் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சோளிங்கர் தொகுதியில் 80.62 வாக்குகள் பதிவாகின.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

