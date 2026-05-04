தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள கலசப்பாக்கம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் 65வது தொகுதியாகும். இது ஜவ்வாது மலையின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள ஒரு தொகுதியாகும். எனவே, இம்மலை சார்ந்த பகுதிகளின் சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி இத்தொகுதிக்கு முக்கியமானது. நெல், கரும்பு மற்றும் மணிலா ஆகியவை இத்தொகுதியின் பிரதான பயிர்கள். சர்க்கரை ஆலைகள் சார்ந்த விவசாயக் குடும்பங்கள் அதிகம் வசிக்கின்றனர். சாத்தனூர் அணை மற்றும் செய்யாறு ஆற்றின் நீர்ப்பாசன வசதிகள் இத்தொகுதியின் விவசாயத்திற்குப் பெரும் பலம் சேர்க்கின்றன.
கலசப்பாக்கம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் கலசப்பாக்கம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்
கலசப்பாக்கம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): பி. எஸ். டி. சரவணன்
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (AIADMK): அக்ரி எஸ். எஸ். கிருஷ்ணமூர்த்தி
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): சீதா
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): பி. ஏழுமலை
கலசப்பாக்கம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 249833
ஆண் வாக்காளர்கள்: 122982
பெண் வாக்காளர்கள்: 126839
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 12
கலசப்பாக்கம் தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 90.83 ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
கலசப்பாக்கம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: பெ.சு.தி.சரவணன் - திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 94,134 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: வி. பன்னீர்செல்வம் (அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) - 84,912 வாக்குகள்
நாம் தமிழர் கட்சி: ஏ பாலாஜி - 8,822 வாக்குகள்
தேசிய முற்போற்கு திராவிட கழகம்: எம்.நேரு - 2,756 வாக்குகள்
கலசப்பாக்கம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் சோளிங்கர் தொகுதியில் 80.62 வாக்குகள் பதிவாகின.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
திருவண்ணாமலை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
செங்கம் (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கீழ்பெண்ணாத்தூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கலசப்பாக்கம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
போளூர் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
ஆரணி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
செய்யாறு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
வந்தவாசி (தனி - SC) சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
மேலும் படிக்க | Tamil Nadu Assembly Election Result 2026 Live 8 மணி முதல் தேர்தல் முடிவுகள்! யார் கையில் ஆட்சி?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ