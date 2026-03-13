English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
யார் இந்த காளிம்மாள்? இபிஎஸ் கொடுக்கும் முக்கிய பொறுப்பு.. மயிலாடுதுறையில் போட்டி?

Kaliammal Joins AIADMK:  அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் முன்னாள் நிர்வாகி காளியம்மாள் அதிமுகவில் இணைந்துள்ளார்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Mar 13, 2026, 12:40 PM IST
  • அதிமுகவில் இணைந்த காளியம்மாள்
  • மயிலாடுதுறையில் போட்டியா?
  • கள நிலவரம் என்ன?

Kaliammal Joins AIADMK: தமிழகத்தில் விரைவில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இன்னும் சில தினங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணி, அதிமுக பாஜக கூட்டணி, நாதக, தவெக என நான்கு முனைப்போட்டி நிலவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால், அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. தேர்தல் வாக்குறுதிகள், வேட்பாளர்கள் தேர்வு என விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகிறது. தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், ஒவ்வொரு கட்சியில் இருந்து விலகி, பலரும் திமுக, அதிமுகவில் இணைந்து வருகின்றனர்.

அதிமுகவில் இணைந்த காளியம்மாள்

இந்த நிலையில், இன்று (மார்ச் 13) அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் முன்னாள் நிர்வாகி காளியம்மாள் அதிமுகவில் இணைந்துள்ளார். நாம் தமிழர் கட்சியில் மாநில மகளிர் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து காளிம்மாள், 2025ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 24ஆம் தேதி அக்கட்சியில் இருந்து விலகினார். 

இதனை அடுத்து, அவர் திமுக,  பாஜக, தவெகவில் இணைவதற்கு பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட்டதாக தகவல்கள் கசிந்தன.  இந்த நிலையில், தற்போது அவர் அதிமுகவில் இணைந்துள்ளது பரபரப்பை ஏந்படுத்தியுள்ளது.  எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலையில் இணைந்த காளிம்மாளுக்கு வரும் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் எம்எல்ஏ சீட் வழங்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. மேலும், காளியம்மாளுக்கு அதிமுகவில் வெயிட்டான பதவியும் வழங்கப்பட உள்ளது. எனவே, யார் இந்த காளியம்மாள், அரசியல் பின்னணி,  வரும்  தேர்தலில் எங்கு போட்டியிடுவார் என்று பார்ப்போம்.

யார் இந்த காளியம்மாள்?

நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் காளிம்மாள். மீனவ குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர். அவர்கள் கல்லூரி காலத்திலேயே  தன்னால் முடிந்த சமூக சேவைகளை செய்து வந்தார். என்ஜிஓவில் இணைந்து பல்வேறு  உதவிகளை காளியம்மாள் செய்துள்ளார். இதற்கிடையில், நாதகவின் தமிழ் தேசிய கொள்கையால் ஈர்க்கப்பட்டு, 2020ஆம் ஆண்டு  நாம் தமிழர் கட்சியில் இணைந்தார். நாதகவில் இணைந்த அவர், இவரது அதிரடி பேச்சுக்களால் பிரபலமானார். நாதகவில் இணைந்து முதல் மேடை கூட்டத்திலேயே திராவிடமா? தமிழ் தேசியமா என திராவிட கட்சிகளுக்கு சவால் விடுத்தார்.

நாதகவில் அவருக்கு மகளிர் பாசறை ஒருங்கிணைப்பாளர் பொறுப்பும் வழங்கப்பட்டது. நாம் தமிழர் கட்சியின் அனைத்து மேடைகளிலும் தோன்றி,  கட்சியின் முக்கிய முகமாக மாறினார். தொடர்ந்து, கட்சியில் சேர்ந்த ஒரே வருடத்தில் அவருக்கு தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.  முதலில் 2019ஆம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலில் வட சென்னை தொகுதியில் காளிம்மாள் போட்டியிட்டார்.  முதல் தேர்தலிலேயே  60,000 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார்.

தொடர்ந்து, 2021ஆம் ஆண்டு  சட்டப்பேரவை தேர்தலில் மயிலாடுதுறை தொகுதியில் போட்டியிட்டார்.  2021ஆம் ஆண்டுச சட்டப்பேரவை தேர்தலில் 14,823 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி தழுவினார். தேர்தலில் தோல்வி அடைந்து வந்தாலும், சீமானுக்கு  பிறகு நாதகவின் முக்கிய முகமாக காளியம்மாள் மாறினார்.  இதற்கிடையில் தான், கடந்த ஆண்டு கட்சிக்குள் இருந்து வந்த கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக, நாதகவில் இருந்து விலகினார். தற்போது  அவர் அதிமுகவில் இணைந்துள்ளார்.

தேர்தலில் போட்டியிடுவாரா?

அதிமுகவில் இணைந்த அவருக்கு முக்கிய பொறுப்பு  வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. காளியம்மாள் அதிமுகவில் இணைந்தது பிளஸ் பாயிட்டாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏனென்றால், அதிமுகவில் பெண் பேச்சாளர்கள் பிரபலமாக இல்லை. எனவே, காளியம்மாள் சேர்ந்தது, அவர்களுக்கு பலமாக இருக்கும். மேலும், அவர் அதிமுக சார்பில் மயிலாதுறை சட்டப்பேரவை தேர்தலில் களமிறங்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்  வெளியாகி உள்ளது. காளியம்மாள் மீன சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்.  இவர் கடந்த 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சுமார் 1.27 லட்சம் வாக்குகளை பெற்றார்.

இது மயிலாடுதுறையில் அவருக்கு இருக்கும் வாக்குகளை காட்டுகிறது. எனவே, தற்போது அதிமுகவில் இணைந்த காளிம்மாள் மயிலாடுதுறையில் போட்டியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  கடைசியாக 2016ஆம் ஆண்டு மயிலாடுதுறையியில் அதிமுக போட்டியிட்டது. 2021 தேர்தலில் கூட்டணியில் இருந்த பாமகவுக்கு கொடுக்கப்பட்டது.  அப்போது, பாமகவில் சார்பில் பழனிசாமி போட்டியிட்டு 70,000 வாக்குகள் பெற்று தோல்வி அடைந்தார். திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ராஜ்குமார் 73,642 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றார். எனவே, சுமார் 2,000 வாக்குகள் வித்தியாசமே இருக்கும் நிலையில், இந்த தேர்தலில் காளிம்மாளுக்கு அதிமுக வாய்ப்பு கொடுக்கு என சொல்லப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க: சிலிண்டர் தட்டுபாடு.. ஹோட்டல்களில் உணவு வகைகளின் விலை உயர்வு!

மேலும் படிக்க: வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், வேலூரில் வெதர் எப்படி இருக்கும்?

Trending News