இலவசத்திற்கு எதிராக பேசிய காளியம்மாள்.. அதிமுகவில் சேர்ந்த பின் பல்டி!

Tamil Nadu Political Latest News: நாம் தமிழர் கட்சியில் பல ஆண்டுகளாக இருந்த காளியம்மாள். கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக அதிமுகவில் இணைந்தார். அவருக்கு வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் மயிலாடுதுறையில் சீட் வழங்கப்படுமா என்ற கேள்வி உள்ளது. நாதகவில் இருக்கையில் திமுக மற்றும் அதிமுக கட்சிகள் கொடுக்கும் இலவச திட்டங்களை விமர்சித்த காளியம்மாள் தற்போது அதிமுகவில் இணைந்தவுடன் அப்படியே மாற்றி இலவசத்திற்கு ஆதரவாக பேசி இருக்கிறார்.
திமுக அரசை கண்டித்து நாகப்பட்டினம் அவுரி திடலில் அதிமுக சார்பாக கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் இன்று (மார்ச் 17) நடைபெற்றது. முன்னாள் அமைச்சர் ஓஎஸ்.மணியன், நாம் தமிழர் கட்சியிலிருந்து விலகி அதிமுகவில் இணைந்த காளியம்மாள் ஆகியோர் பங்கேற்றனர். அதிமுகவில் இணைந்த பிறகு முதலில் அதிமுக சார்பாக நடைபெற்ற போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட காளியம்மாள் தமிழக அரசுக்கு எதிராக கண்டன உரையாற்றினார். அதிமுக மேடையில் நின்ற காளியம்மாவிற்கு முன்னாள் அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் முன்னிலையில் ஆர்வத்துடன் பெண்கள் மாறி மாறி சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர். மேலும், அங்கு நின்ற அதிமுக தொண்டர்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு காளியம்மாளிடம் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தனர்.
உரிமையை பேசுகின்ற தலமாக அதிமுகவை பார்த்தேன்
இதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து காளியம்மாள் பேசினார். அப்போது, பெண்கள் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்டவர்களின் உரிமைகளுக்காக போராடுகிற ஒரு களமாக அதிமுகவை நான் தேர்ந்தெடுத்துள்ளேன். உடல்நிலை சரியில்லாததால் தாமதமாக அதிமுகவில் இணைந்தேன். உரிமையை பேசுகின்ற தலமாக அதிமுகவை பார்த்தேன் அதனால் இணைந்துள்ளேன் என தெரிவித்தார்.
அத்தியாவசிய தேவைகளை இலவசமாக கொடுக்கலாம்
இதையடுத்து திராவிட கட்சிகளையும் இலவசங்களையும் விமர்சனம் செய்துவிட்டு தற்போது அதிமுகவில் இணைந்திருப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதில் அளித்த காளியம்மாள், அத்தியாவசிய தேவைகளை இலவசமாக கொடுத்த பூர்த்தி செய்வது தான் இப்போதும் என்னுடைய நோக்கம். ஆனாலும் மக்களின் எதிர்பார்ப்பு மற்றும் கடுமையான விலைவாசி ஏற்றம் காரணமாகவும் பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாகவும் அதிமுக நல்ல திட்டங்களை அறிவிக்கும். தமிழ்நாட்டு மக்களின் பிரச்சினைகளை தெரிந்த புரட்சித் தமிழர் என்பதால் நல்ல தலைமையை ஏற்று நன்கு சிந்தித்து நான் அதிமுகவில் இணைந்திருக்கிறேன்.
சாமானிய மக்களும் சட்டமன்றத்திற்கு செல்ல முடியும்
வெற்றி தோல்விக்கு கூட்டணி நலன் மட்டுமே போதும் என்பது கிடையாது. அப்படி இருந்தால் மக்கள் நலன் சார்ந்து எந்த திட்டங்களையும் அறிவிக்க முடியாது. மீனவர்களை பழங்குடியின மக்கள் பட்டியலில் இணைப்பதாக கடந்த தேர்தல் வாக்குறுதியில் திமுக தெரிவித்த நிலையில் இதுவரை அதனை நிறைவேற்றவில்லை. இது மாதிரியான தேர்தல் களத்தை தமிழக அரசியல் எதிர்கொண்டது கிடையாது. வருகின்ற தேர்தல்களில் யார் யாரோட வேண்டுமென்றாலும் கூட்டணி சேரலாம். எப்பொழுதும் மக்கள் பிரதிநிதியாக நான் இருக்கிறேன். சாமானிய மக்களும் சட்டமன்றத்திற்கு செல்ல முடியும் என்ற வாய்ப்பை நான் உருவாக்குவேன் என்று கூறினார்.
