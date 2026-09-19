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கள்ளக்குறிச்சி : நாட்டுக்கோழி வளர்க்க 50% மானியம் - யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Kallakurichi : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நாட்டுக்கோழி வளர்க்க 50% மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட  ஆட்சித் தலைவர் அறிவித்துள்ளார். யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 19, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 07:52 PM IST
கள்ளக்குறிச்சி : நாட்டுக்கோழி வளர்க்க 50% மானியம் - யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Kallakurichi country chicken subsidy

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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