/கள்ளக்குறிச்சி : நாட்டுக்கோழி வளர்க்க 50% மானியம் - யார் யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

Kallakurichi : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 2026-2027ஆம் ஆண்டு கிராமப்புற வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக 50% மானியத்தில் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் கால்நடை பராமரிப்புத்துறையின் மூலம் 2026-2027 ஆம் ஆண்டு "கிராமப்புற வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் ஆர்வம் உள்ள விவசாயிகளுக்கு 50% மானியத்துடன் நாட்டுக்கோழிப் பண்ணைகள் நிறுவும் திட்டம்” செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. இத்திட்டத்தில் பயன்பெற பின்வரும் தகுதிகள் பெற்றிருக்கவேண்டும்.
கோழி வளர்ப்பில் ஆர்வமுள்ள மற்றும் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பதில் திறன்கொண்ட கிராமப்புற பயனாளியாக இருக்கவேண்டும். பயனாளிகள் கோழிக்கொட்டகை அமைக்க குறைந்தபட்சம் 625 சதுர அடி நிலம் சொந்தமாக இருக்கவேண்டும். இந்த பகுதி மனித குடியிருப்பு மற்றும் நீர்நிலைகளில் இருந்து விலகி இருக்க வேண்டும். பயனாளி அந்த கிராமத்தில் நிரந்தரமாக வசிப்பவராக இருக்கவேண்டும். விதவைகள், ஆதரவற்றோர், திருநங்கைகள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பயனாளிகளில் 30% தாழ்த்தப்பட்ட/ பழங்குடி இனத்தவரை சார்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். 2023-2024 மற்றும் 2024-2025, 2025-2026 ஆம் ஆண்டு நாட்டுக்கோழி வளர்ப்புத் திட்டத்தின்கீழ் பயனாளிகள் பயனடைந்திருக்கக்கூடாது. பயனாளிகள் 3 வருடங்களுக்கு குறையாமல் பண்ணையை பராமரிக்க உறுதியளிக்க வேண்டும். திட்டத்தின் மீதமுள்ள 50 சதவீதம் பங்களிப்பை தேசியமயமாக்கப்பட்ட/ திட்டமிடப்பட்ட வங்கி/ கூட்டுறவு வங்கி பயனாளிக்கு நிதியளிக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். அல்லது பயனாளி சொந்தமாக முதலீடு செய்ய முன் வந்தால், திட்டத்திற்கு நிதியளிப்பதற்கான அவரது நிதி ஆதார Bank Pass book -ல் தொகை இருப்பு நகல் ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
மேற்காணும் தகுதிகளை உடைய பயனாளிகள் அருகாமையிலுள்ள கால்நடை மருந்தக, கால்நடை உதவி மருத்துவரிடம் விண்ணப்பத்தினை பெற்று உரிய விபரங்களுடன் பூர்த்தி செய்து சமர்ப்பித்து பயன்பெற வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பத்மஜா தெரிவித்துள்ளார்.