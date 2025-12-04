ஓய்வூதியம் முதல் நான் முதல்வன் திட்டம் வரை 5 திட்டங்களில் அசத்திய கள்ளக்குறிச்சி

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சமூக பாதுகாப்புத் திட்டத்தின்கீழ் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் பயனாளிகளுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த விரிவான அறிக்கையை அம்மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். முதியோர் ஓய்வூதியம், பெண்கள் ஓய்வூதியம் முதல் நான் முதல்வன், காலை உணவு திட்டங்கள் வரை இந்த மாவட்டம் என்னென்ன நன்மைகளை பெற்றுள்ளது என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்...
ஓய்வூதிய திட்டங்கள்
தமிழ்நாடு அரசு, சமூக பாதுகாப்புத் திட்டத்தின்கீழ் முதியோர் ஓய்வூதியம், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியம், மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியம், விதவைப் பெண்களுக்கான ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களின்கீழ் பயனாளிகளுக்கு ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அதனடிப்படையில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சமூகப் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின்கீழ் கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் பல்வேறு திட்டங்களின்கீழ் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் தேசிய முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்கீழ் 8,620 நபர்களுக்கு ரூ.51.20 கோடி மதிப்பீட்டிலும், தேசிய மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்கீழ் 467 நபர்களுக்கு ரூ.3.31 கோடி மதிப்பீட்டிலும், தேசிய விதைகளுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்கீழ் 3,284 நபர்களுக்கு ரூ.19.50 கோடி மதிப்பீட்டிலும், ஆதரவற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்கீழ் 7,620 நபர்களுக்கு ரூ.54.10 கோடி மதிப்பீட்டிலும் ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் ஆதரவற்ற விதவைப் பெண்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்கீழ் 3,698 பெண்களுக்கு ரூ.21.96 கோடி மதிப்பீட்டிலும், ஆதரவற்ற கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்கீழ் 135 பெண்களுக்கு ரூ.80.19 இலட்சம் மதிப்பீட்டிலும், 50 வயதைக் கடந்த திருமணமாகாத ஏழை மகளிருக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் 63 பெண்களுக்கு ரூ.37.42 இலட்சம் மதிப்பீட்டிலும், முதலமைச்சரின் உழவர் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின்கீழ் 206 நபர்களுக்கு ரூ.1.22 கோடி மதிப்பீட்டிலும் முகாம் வாழ் இலங்கைத் தமிழர்களுக்கான ஓய்வூதியத் திட்டத்தின்கீழ் 1 நபருக்கு ரூ.59,400 மதிப்பீட்டிலும் ஓய்வூதியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் முகாம்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்ட முகாமில் இதுவரை 22,525 பயனாளிகள் பயனடைந்துள்ளனர். கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 9 வட்டாரங்களிலும் 3 முகாம் வீதம் 27 முகாம்கள் நடைபெற்று வருகிறது. இம்மருத்துவ முகாமில் பொது மருத்துவம், இருதய மருத்துவம், எலும்பு மருத்துவம், நரம்பியல் மருத்துவம், தோல் மருத்துவம், மகப்பேறு மருத்துவம், குழந்தைகள் மருத்துவம், நுரையீரல் மருத்துவம், அறுவை சிகிச்சை, கண் மருத்துவம், காது மூக்கு தொண்டை மருத்துவம், மனநல மருத்துவம், பல் மருத்துவம், சித்த மருத்துவம், இயன்முறை சிகிச்சை, கதிர்இயக்க சிகிச்சை மருத்துவம் மற்றும் சர்க்கரை நோய் சிகிச்சை மருத்துவம் 17 வகையான சிறப்பு மருத்துவ நிபுணர்கள் கொண்டு மருத்துவ சேவைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
மேலும் இம்மருத்துவ முகாமில் கலந்து கொள்ளும் அனைவருக்கும் இரத்த பரிசோதனை, இ.சி.ஜி உள்ளிட்ட பரிசோதனைகள் அனைத்தும் இலவசமாக செய்யப்படும். மருத்துவர்களால் பரிந்துரைக்கப்படுபவர்களுக்கு Echocardiogram, X-ray, அல்ட்ராசவுண்ட்ஸ்கேன் (USG), பெண்களுக்கான கர்ப்பப்பை வாய் மற்றும் மார்பக புற்றுநோய் பரிசோதனைகள் அந்த முகாமிலேயே மேற்கொள்ளப்படும்.
முதலமைச்சரின் மருத்துவக் காப்பீட்டு அட்டை மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மருத்துவ சான்றிதழ்களும் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்டத்தின்கீழ் இதுவரை நடைபெற்ற மருத்துவ முகாம்களில் மொத்தம் 22,525 பயனாளிகள் பயனடைந்துள்ளனர்.
முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தின்கீழ் 756 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 47,176 மாணவ, மாணவியர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் முதன்முதலில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு தொடக்கப் பள்ளிகளில் பயிலும் குழந்தைகளுக்கு முதற்கட்டமாக 15.09.2022 அன்றும், இரண்டாம் கட்டமாக 25.08.2023 அன்றும் தொடங்கி வைத்தார்கள். இதன் தொடர்ச்சியாக, ஊரகப் பள்ளிகளில் அரசு உதவி பெறும் தொடக்கப்பள்ளிகளில் இத்திட்டம் விரிவுப்படுத்தப்படும் என அறிவித்து, இத்திட்டம் அரசு உதவி பெறும் தொடக்கப் பள்ளிகளிலும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தின்கீழ் திங்கட்கிழமை ரவா உப்மா மற்றும் காய்கறி சாம்பார், செவ்வாய்கிழமை காய்கறி சேமியா கிச்சடி மற்றும் காய்கறி சாம்பார், புதன்கிழமை வென்பொங்கல் மற்றும் காய்கறி சாம்பார், வியாழக்கிழமை அரிசி உப்மா மற்றும் காய்கறி சாம்பார், வெள்ளிக்கிழமை கோதுமை ரவா கிச்சடி மற்றும் காய்கறி சாம்பார் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டதிலும் முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டம் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதன்படி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தின்கீழ் 15 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 1,203 தொடக்க கல்வி மாணவ, மாணவியர் பயனடைந்து வருகின்றனர். மேலும் முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்ட விரிவாக்கத்தின் கீழ் மொத்தம் 741 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 45,973 மாணவ, மாணவியர் பயனடைந்து வருகின்றனர். இதன் மூலம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் முதலமைச்சரின் காலை உணவுத் திட்டத்தின்கீழ் மொத்தம் 756 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த 47,176 மாணவ, மாணவியர்கள் பயனடைந்து வருகின்றனர்.
நான் முதல்வன் திட்டம்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நான் முதல்வன் திட்டத்தின்கீழ் 26,959 இளைஞர்கள் பயிற்சி பெற்று பயன் பெற்றுள்ளதுடன், 3,834 இளைஞர்கள் முன்னணி நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பைப் பெற்று பயனடைந்துள்ளனர்
தமிழ் மொழி இலக்கிய திறனறித் தேர்வு
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 2025-26-ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழ் மொழி இலக்கிய திறனறித் தேர்வில் 71 மாணவர்கள் தேர்ச்சிபெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர். தமிழக அரசின் பள்ளி கல்வித்துறையின் சார்பில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பதினோராம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தமிழ் மொழி இலக்கிய திறனறித் தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்தேர்வில் வெற்றிபெறும் மாணவர்களுக்கு இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மாதாந்திர ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அந்த வகையில் 2025-26-ஆம் கல்வியாண்டிற்கான தமிழ் மொழி இலக்கிய திறனறித் தேர்வு 11.10.2025 அன்று நடைபெற்றது. இத்தேர்வில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பதினோராம் வகுப்பு பயிலும் 71 மாணவர்கள் தேர்ச்சிப் பெற்றுள்ளனர். 1500 மாணவர்களில் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட மாணவர்கள் 4.73 சதவீதமாகும். சென்ற கல்வியாண்டில் இத்தேர்வில் 54 மாணவர்கள் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தேர்ச்சிப் பெற்றனர். தேர்ச்சிப் பெற்ற மாணவர்களுக்கு ஆண்டிற்கு ரூ.16,500/- ஊக்கத்தொகை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும்.
